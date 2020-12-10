مؤتمر كوريا العالمي يفتتح أعماله لتسليط الأضواء على إنجازات سيول في ميدان التعاون الدولي

سيول، كوريا الجنوبية، 10 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — انطلق منتدى دولي في سيول يوم الأربعاء لتسليط الأضواء على إنجازات كوريا الجنوبية في ميدان التعاون العالمي واستكشاف أدوارها وتحدياتها المستقبلية في حقبة ما بعد وباء كوفيد-19. يستضيف المجلس الوطني لبحوث الاقتصاد والعلوم الإنسانية والاجتماعية والمؤسسة الكورية للأراضي والإسكان المؤتمر، الذي يُعقد برعاية نحو 150 مؤسسة حكومية وعامة.

افتتح مؤتمر كوريا العالمي 2020 في حفل أقيم في فندق كي-هوتيل سيول لمدة ثلاثة أيام، بحضور شخصي وعبر الإنترنت من نحو 30 شخصية بارزة، بمن في ذلك أنجيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ رئيس الوزراء تشونغ سي كيون؛ ورئيس الجمعية الوطنية بارك بيونغ سيوغ.

وستقدم العشرات من الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة تجارب مختلفة في الدبلوماسية العامة والتعاون الدولي منذ استقلال كوريا في العام 1945، بالإضافة إلى جهودهم للقيام بأنشطة الدبلوماسية العامة التي تركز على السلام وحقوق الإنسان والديمقراطية والقيم التي تمكن من التنمية المستدامة للبشرية .

على وجه الخصوص، يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على تجربة كوريا الجنوبية المتنوعة والغنية باعتبارها الدولة الوحيدة في العالم التي تحولت من دولة متلقية للمساعدات إلى دولة مانحة.

خلال حفل الافتتاح، وجه تشونغ خطاب تهنئة بالفيديو، وألقى رئيس الوزراء النرويجي السابق غرو هارلم برونتلاند كلمة رئيسية بعنوان “التعاون الدولي من أجل السلام العالمي والتنمية المستدامة”.

كما تم الإعلان عن “إعلان للرؤيا” في حفل الافتتاح، والذي كشف عن رؤيا مستقبل كوريا الجنوبية كقائدة عالمية تساهم في السلام الدولي والازدهار والتنمية المستدامة.

وجاء في البيان “إن كوريا تتبنى “التعددية الشاملة “باعتبارها قيمنا الأساسية، وهي تتخذ خطوتها الأولى إلى الأمام لتشكيل موجة جديدة من التعاون التي تسعى إلى تحقيق السلام العالمي والازدهار المشترك والتنمية المستدامة.”

وقال المضيفون والمنظمون إن جهود سيول للتغلب على جائحة فيروس كورونا، الذي أطلق عليه اسم بـ “حظر – كي” (K-Quarantine)، ومبادرة الصفقة الكورية الجديدة التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال المشاريع الرقمية والخضراء، ستناقش بشكل مكثف في المؤتمر.

وفي حدث خاص، سيجري وزير المحيطات ومصايد الأسماك مون سيونغ هيوك مقابلة عبر الفيديو مع باحثين كوريين متمركزين في ثاني قاعدة للبلاد في القطب الجنوبي تسمى جانغ بوغو.

نظرًا لانتشار فيروس كورونا، سيتم بث جميع برامج المؤتمر مباشرة على موقع المؤتمر الإلكتروني (globalkoreaconvention.kr).