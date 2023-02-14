‫مؤتمر ستيب 2023 يطلق “مسار الأرض” للمرة الأولى في دورته الحادية عشرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 14 فبراير / شباط 2023 /PRNewswire/ — يطلق مؤتمر ستيب 2023، أكبر فعالية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في منطقة الخليج، “مسار الأرض” لأول مرة هذا العام في اليوم الأول من المؤتمر، بدعم من مؤسسة سي3. ستستقطب الفعالية أكثر من 400 شركة ناشئة عالمية، ومئات المستثمرين العالميين، وما يزيد عن 8000 مشارك في 22 و23 فبراير، وذلك بالشراكة مع مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم والتي تُعدّ الوجهة الأكبر لأبرز شركات التكنولوجيا على مستوى المنطقة.

وتماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2023 كـ “عام الاستدامة” في الدولة، ومع اكتساب الاستدامة زخماً متزايداً في المنطقة، تطلق ستيب مسارها الجديد، وهو “مسار الأرض”، حيث سيضم حلقات نقاشية تركز على مستقبل يتم فيه تمويل مشاريع ومبادرات تحقق صافي انبعاثات صفرية وكذلك مواضيع حول تعزيز الاقتصاد الدائري، وتكنولوجيا التعليم، والتكنولوجيا الصحية، والويب3.

وقال عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري: “يسهم التحوّل الرقمي الذي نشهده اليوم في توفير الركائز الأساسية لمستقبل مستدام. وبينما يطال هذا التحوّل كافة الصناعات على اختلاف أنواعها، يتعيّن على قطاع التكنولوجيا أن يلعب دوراً قيادياً في التوصّل إلى حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية الكبرى. ويقدّم مؤتمر “ستيب 2023” هذا العام “مسار الأرض” الذي يطلق من خلاله حواراً بنّاءً يشارك فيه المبتكرون وصنّاع السياسات والمستثمرون وصنّاع القرار في الشركات. ويسعدنا أن ندعم مؤتمر “ستيب” في مبادرته المبتكرة الجديدة التي تنسجم مع القيم المؤسسية لمدينة دبي للإنترنت والمتمثلة في التعاون والابتكار بما يعود بالفائدة على الجميع. ونثق تماماً بأنّ هذا المؤتمر يعكس التزام دولة الإمارات بتحقيق أهدافها المرتبطة بالاستدامة والحياد المناخي، آملين أن ينجح هذا العام أيضاً في التوصّل إلى شراكات بارزة وتبادل المعرفة التي تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة”.

كما أضافت ميديا نوسنتيني، مؤسِّسة برنامج سي3، قائلة: “نحن متحمسون لإطلاق ‘منصة الأرض’ في مؤتمر ستيب، حيث سنجمع بعض مؤسسي الشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً في المنطقة والخبراء والمستثمرين في قاعة واحدة لمناقشة مواضيع حيوية تضع موضوع التأثير الإيجابي على البيئة والكرة الأرضية بشكل عام وموضوع الاستدامة في صلب مشهد ريادة الأعمال والاستثمار”. وتابعت قائلة أن “هذه الفعالية تتزامن أيضاً مع الذكرى السنوية العاشرة لإنشاء مؤسسة سي3 وتمنحنا منصة للإعلان عن رؤية سي3 الجديدة للعقد القادم”.

وأشار رئيس ستيب التنفيذي راي درغام إلى أن “مؤتمر ستيب يرتقي بالنقاشات هذا العام إلى مستوى جديد من خلال إضافة ‘مسار الأرض’ إلى المسارات النقاشة الأخرى لأول مرة. يناقش هذا المسار مختلف قضايا البيئة والاستدامة وتأثيرها على الناس والتكنولوجيا والأعمال. نريد أن يكون مسار الأرض منصة للخبراء والباحثين وقادة هذا القطاع لمشاركة معارفهم وأفكارهم حول كيفية مواجهة التحديات التي تواجه كوكبنا وتعزيز الحلول المستدامة. ومع تسمية 2023 عام الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعقد مؤتمر المناخ كوب28 خلال شهر نوفمبر في دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى، وبالتوازي مع رؤية الإمارات 2030 وخططها للوصول إلى صافي انبعاثات غازات دفيئة صفرية بحلول عام 2050، تضطلع دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية ككل بدور محوري رئيسي في جدول الأعمال العالمي للعمل المناخي”.

وتشمل المسارات والجلسات النقاشية الأخرى في المؤتمر مواضيع مثل “وضع وتأثيرات الاكتتابات العامة الأولية والتخارج من الاستثمارات”، و”الفشل في المحتوى الذي تنشره العلامات التجارية بأسمائها”، و”هل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستعدة لتعزيز ابتكارات التكنولوجيا المناخية؟” ومن بين المتحدثين الملهمين لهذا العام نذكر جي في رافيشنكر من شركة سيكويا إنديا، وبريا راجان من سيليكون فالي بنك، وليلى بن حارب المهيري مؤسِّسة مركز ألايف هوليستك.

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وتعد مدينة دبي للإنترنت من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تشمل مجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية .

نبذة عن مدينة دبي للإنترنت

تشكل مدينة دبي للإنترنت، العضو في مجموعة تيكوم ش م ع، أكبر مركز تكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتُعتبر مدينة دبي للإنترنت، التي تحتضن شركات مدرجة في قائمة فورتشن 500، ومشاريع صغيرة ومتوسطة، وشركات ناشئة، ورواد أعمال، الركن الأساسي للتنويع الاقتصادي واستراتيجية التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة لأكثر من 20 عاماً. تملك مجموعة تيكوم، التي تأسست في عام 1999، وتدير وتشغّل عشر مجمعات أعمال استراتيجية تُعنى بقطاعات محددة في جميع أنحاء دبي، وتساهم بشكل رئيسي في النمو السريع لاقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار.

نبذة عن مجموعة تيكوم ش م ع

تعمل مجموعة تيكوم على تطوير مجمعات أعمال استراتيجية تتمحور حول قطاعات محددة في جميع أنحاء إمارة دبي منذ عام 1999. وتحتل المجموعة موقعاً يخولها مواصلة تأدية دور أساسي ومتكامل في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والمواهب.

تتكون محفظة مجموعة تيكوم من 10 مجمعات أعمال في 6 قطاعات اقتصادية حيوية قائمة على المعرفة، تشمل التصميم، والتعليم، والتصنيع، والإعلام، والعلوم، والتكنولوجيا. وتوفر المجموعة محفظة تأجير متنوعة ومخصَّصة – تشمل المكاتب، ومساحات العمل المشتركة، والمستودعات، والأراضي – إلى أكثر من 7800 عميل وما يزيد عن 100 ألف متخصص في مختلف المجالات.

كما تقدم مجموعة تيكوم خدمات أخرى ذات قيمة مضافة لتوفير بيئة تنافسية وجذابة للشركات ورواد الأعمال من أجل الازدهار في مجمعات الأعمال وتسهيل المشاركة بين أعضائها. يتم توفير الخدمات الحكومية والمؤسسية من خلال منصة الخدمات الذكية المتكاملة axs ، مما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويوفر لأفراد المجتمع تجربة سلسة.

توفر مجموعة تيكوم أيضاً مرافق متخصصة في صناعات محددة، بما في ذلك استوديوهات للإنتاج الإعلامي، ومختبرات، وكليات للتعليم العالي. أما مراكز in5 ، وهي منصتها التمكينية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، فتقدم مراكز ابتكار تدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، والإعلام، والتصميم، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. علاوةً على ذلك، توفر مساحات العمل المشتركة D/Quarters ، ذات التوجهات المستقبلية، بيئات عمل محفزة للمستأجرين، فيما تخدم حزمة GoFreelance ما يقارب 2400 من المواهب المستقلة التي تعمل لحسابها الخاص.

نبذة عن سي3

في مؤسسة سي3، ندعم صناع التغيير الطموحين من خلال تسريع تأثيرهم الاجتماعي والبيئي. على مدار العقد الماضي، تمكّنت شبكتنا التي تضم ما يزيد عن 4000 خبير ومدرب وأكثر من 150 شركة رؤوس أموال مغامِرة من مساعدة مجتمع رائع من 2500 شركة ناشئة للوصول إلى آفاق جديدة! لقد تم الاعتراف بدورنا وتكريمنا من خلال منحنا العديد من الجوائز الدولية، مثل جائزة الريادة في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومعيار المؤسسة الاجتماعية من سوشال انتربربيز مارك سي اي سي – وهي مرجع التصديق العالمي الوحيد للمؤسسات الاجتماعية – وجائزتين للاستدامة العالمية، علماً بأنه تم اختيارنا المؤسسة الفائزة الأولى ضمن جميع الفئات.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة: wegrowwithc3.com

نبذة عن ستيب

ستيب هي شركة إعلامية جديدة لديها مجموعة واسعة من الفعاليات الافتراضية والحضورية، ووسائط البودكاست، والرسائل الإخبارية التي تستهدف المتمرّسين في مجال التكنولوجيا من جميع الأجيال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة. ذاعت شهرة ستيب لاستضافتها أكبر مؤتمر للتكنولوجيا والشركات الناشئة في دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إن خبرة ستيب وقدرتها على إنشاء شبكات التواصل، في المنظومة التكنولوجية والرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمتد على مدى عقد من الزمن.

استضافت ما يزيد عن 200 فعالية وبرنامج في مجالات التكنولوجيا، والشركات الناشئة، والرقمنة.

يستقطب مؤتمر ستيب البارز في دبي ما يزيد عن 8,000 مشارك من حول العالم.

شاركت أكثر من 2000 شركة ناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها في فعاليات أو برامج مؤتمر ستيب خلال السنوات العشر الماضية.

انطلقت العديد من الشركات الناشئة في مؤتمر ستيب، وأقامت علاقات أفضت فيما بعد إلى اجتماعات متابعة للترويج لاستثمارات، كما أنها انبثقت من برامج الشركات الناشئة لتصبح من قادة الفكر في مجالات عملها.

تم تيسير أكثر من 10 آلاف فرصة تواصل من خلال اجتماعات المستثمرين وبرامج الإرشاد التي نظمتها ستيب.

لمزيد من المعلومات، وللحصول على تصاريح إعلامية، يرجى التواصل معنا على pr@stepgroup.co

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/2002178/STEP_Conference. jpg