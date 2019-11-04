مؤتمر جمعية السياحة الطبية يحظى بنجاح غير مسبوق بعد نقل موقعه إلى أبو ظبي

بالم بيتش غاردنز، فلوريدا، 4 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — استضافت جمعية السياحة الطبية بنجاح مؤتمرها الـ 12 للسياحة الطبية العالمية والرعاية الصحية العالمية في أبو ظبي منذ نقلها لفعاليات مؤتمرها إلى الخارج للمرة الأولى.

تم تنظيم مؤتمر السياحة العالمية السنوي الثاني عشر لهذا العام في الفترة من 15 إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر، وتمت استضافته بالشراكة مع حكومة أبوظبي. وفي جوهره، يدور هذا الحدث حول نمو الصناعة – تقديم رؤيا أوسع لكيفية تطور السياحة الطبية، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقال جوناثان إديلهيت، المؤسس المشارك لجمعية السياحة الطبية: “كان مؤتمر السياحة العالمية هذا العام مهما للغاية بسبب موضوعه المتمثل في كسر الحواجز أمام صناعة السياحة الطبية. الحدث لا يتعلق فقط بالمحتوى التعليمي والشبكات والصفقات التجارية. بانتقالنا إلى أبو ظبي، نعمل على توحيد الصناعة بطريقة لم تحدث من قبل. نحن نحدد المشاكل والحلول الهندسية. نحاول رفع الوعي والتوصل إلى حلول للفجوات أو التحديات التي تحول دون نمو الصناعة.”

مؤتمر السياحة العالمية هو في غاية الأهمية في مجال الرعاية الصحية الدولية التي تعمل على كسر الحدود والخيارات بالنسبة لمستهلكي الرعاية الصحية وإرغام الوجهات على الاستثمار في قدراتها التنافسية للرعاية الصحية مع النتيجة النهائية المتمثلة في زيادة جودة الرعاية الصحية للسكان المحليين حيث يتم التعامل مع مستهلكي الرعاية الصحية الدوليين. تفرض السياحة الطبية النماذج القديمة والأنظمة القديمة على حساب الخيارات والحلول التي يمكن أن تنشئها السوق العالمية.

لكن المؤتمر نفسه لم يكن العنصر الجديد الوحيد لقمتنا السنوية الثانية عشرة هذا العام. يستعد المشهد الطبي في أبوظبي ليصبح لاعبًا إقليميًا وعالميًا رئيسيًا في سوق السياحة الطبية. ونظرًا لموقع أبوظبي المركزي، إلى جانب مرافق الرعاية الصحية الحديثة والأطباء على المستوى العالمي فيها، فإن أبو ظبي في موقع جيد لتصبح خيارًا جذابًا للمرضى في الشرق الأوسط وروسيا والصين، ناهيك عن بقية العالم.

ووفقًا لإدلهيت، فإن إمكانات أبوظبي في أن تصبح واحدة من أفضل الوجهات في مجال الرعاية الصحية هي سبب رئيسي لنقل الحدث العالمي لجمعية السياحة الطبية إلى الخارج لأول مرة.

وقال إديلهيت “لقد تركزت فعالية هذا العام حول موضوع “كسر الحواجز”، وببعض المساعدة من شركائنا، قمنا بذلك بشكل فعال للغاية. تعد أبو ظبي شريكًا مثاليًا لحدثنا لأنها نجم صاعد في مجتمع السياحة الطبية يتمتع بسهولة الحصول على التأشيرة لدخولها كما تتمتع بموقع مركزي. ومع كون الصين وروسيا والشرق الأوسط مصدرًا رئيسيًا لمستهلكي الرعاية الصحية والسياح الطبيين، من المنطقي إقامة شراكة مع وجهة صاعدة مثل أبو ظبي.”

نادراً ما تتمتع وجهات السفر الطبي سريعة النمو بالزخم والفرصة التي تتمتع بها أبو ظبي. هذا العام، غطى مؤتمر السياحة الطبية أبو ظبي نفقات السفر والإقامة لأكثر من 100 من مشتري الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم من أجل إظهار قدرة وعروض الرعاية الصحية لمشتري الرعاية الصحية في أبوظبي. وبفضل شراكة جمعية السياحة الطبية مع حكومة أبو ظبي، تمكنا من خلق فرصة فريدة للمشترين من جميع أنحاء العالم لكي يروا بأعينهم بالضبط ما يحدث في أبو ظبي.

قبل العام 2019، كان قد تم تنظيم 11 مؤتمرا سابقًا من مؤتمرات جمعية السياحة العالمية في الولايات المتحدة، بدون شريك مشارك. جمعية السياحة الطبية متحمسة لهذا الفصل الجديد من العرض التقديمي المزدوج.

وقال إديلهيت: “لقد كانت أبو ظبي شريكا رائعا.”

لم تكن صناعة السفر الصحي المزدهرة في أبوظبي هي المستفيد الوحيد من مؤتمر هذا العام؛ فقد غادر العديد من الشركات والمستشفيات التي حضرت الحدث بمعلومات أو استراتيجيات أو وجهات نظر جديدة. بالس بروتوكول أل أل سي – وهي نموذج جديد للميسر الذي يدخل الساحة هذا الأسبوع باحثا عن عملاء لبدء تدفق إيراداته – وقّعت ما يقرب من 40 خطاب نوايا مع شركاء محتملين. واجتمعت العشرات من المستشفيات والعيادات بمسؤولين من جمعية الاعتماد العالمي للرعاية الصحية، في محاولة لتبسيط أو تحسين عملياتها للمسافرين الصحيين.

واستفاد الحاضرون أيضًا من العديد من ورش العمل التسويقية والندوات الخاصة بالمتحدثين وفصل متخصص في السفر الطبي.

سينعقد المؤتمر العالمي السنوي الثالث عشر للسياحة الطبية والرعاية الصحية العالمية في أبوظبي في العام 2020.

حول جمعية السياحة الطبية: جمعية السياحة الطبية هي جمعية التجارة العالمية لصناعة السياحة الطبية التي تعمل مع المستشفيات الرائدة والحكومات وشركات التأمين في تطوير وإطلاق أنظمة وحلول الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي ووضع معايير الصناعة، مع التركيز على تقديم أعلى جودة للرعاية الصحية الشفافة للمستهلكين والمشترين في جميع أنحاء العالم. من خلال نشر البحوث والتحليلات والرؤى والتدريب، فإن جمعية السياحة الطبية قد عززت تجربة المرضى الدوليين ونتائجهم، بينما ساعدت في تثقيف مستهلكي الصحة والعافية من جميع أنحاء العالم حول خياراتهم. تدار أحداث جمعية السياحة الطبية من قبل مؤسسة موارد الرعاية الصحية العالمية.

