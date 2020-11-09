مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية يُقدم متحدثين رائدين ومناقشات مثمرة عبر منصة افتراضية غامرة

الدوحة، قطر – 9 نوفمبر 2020: يعود مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحة “ويش” هذا العام في 15 نوفمبر 2020، ليُقدم مجموعة رائعة من المتحدثين، وفرص التواصل، والمناقشات، والعروض التقديمية التي تستكشف تحديات الصحة العالمية؛ من خلال منصة افتراضية ثلاثية الأبعاد مصممة لهذا الغرض.

في ضوء الجائحة الحالية، يُقام التجمع العالمي لقادة الرعاية الصحية، الذي يُعقد كل سنتين، عبر الإنترنت هذا العام. سيكون الحضور مجانيًا، وللمرة الأولى، يتم دعوة الجمهور العام للتسجيل. بالإضافة إلى ذلك، سيقام ويش 2020 على مدار خمسة أيام بدلاً من اليومين المعتادين، من 15 إلى 19 نوفمبر .

سيظهر موضوع كوفيد-19 بشكل بارز خلال النسخة القادمة من القمة، وكذلك مجموعة من التحديات الصحية العالمية الأخرى، بما في ذلك تغيّر المناخ والصحة، والإجهاد الحاد عند الأطفال، والصحة النفسية، والتقنيات الرقمية، والعلاج المناعي.

وسيكون الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من بين المتحدثين المؤكدين، إلى جانب الدكتور أندرس تيجنيل، كبير علماء الأوبئة في السويد، والدكتور ديفيد نابارو، المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية حول كوفيد-19، والدكتور توم كاتينا، الحائز على جائزة، الطبيب الإنساني المُقيم في السودان، والدكتورة نادين بورك هاريس، جرّاح كاليفورنيا العام.

ستضيف إيفا لونجوريا، ممثلة وناشطة وفاعلة الخير، صوتها إلى المناقشات حول تأثير الجائحة والتفاوتات الصحية العالمية التي تعاني منها النساء والفتيات ذوات البشرة الداكنة. ومن جهته، سيُلقي مورجان فريمان، الممثل الشهير الحائز على جائزة الأوسكار، كلمة رئيسية حول موضوع الحاجة إلى التركيز على صحة الطفولة المبكرة في عالم يكافح ضد الاحتباس الحراري والصراع.

تم تأكيد مشاركة أكثر من 300 متحدث وعضو لجان حتى الآن، مع الإعلان عن المزيد في الفترة التي تسبق الحدث.

ستتم عروض المبتكرين ورواد الأعمال في مجال الصحة في مساحة عرض موسعة “مركز الابتكار”، التي ستضم أيضًا المنظمات الملتزمة ببناء عالمٍ يتمتع بصحة أفضل، بما في ذلك مركز كارتر، ومنظمة “إنقاذ الطفل”، واليونيسيف.

ستضم منصة ويش أيضًا مكتبة، وسينما، ومنطقة للتواصل، ومنطقة صحية.

وعلّقت السيدة سلطانة أفضل، الرئيس التنفيذي لويش، قائلة: “شهدنا هذا العام أهمية التعاون، أكثر من أي وقت مضى، لمواجهة التحديات الصحية العالمية. وبينما نشعر بخيبة أمل لعدم تمكننا من الترحيب بالزوار في إطار فعالية طبيعية في الدوحة، فإننا نتطلع إلى الترحيب افتراضيًا بعددٍ أكبر من العادة من الأشخاص في مؤتمر ويش “.

“ويش” هي مبادرة من مؤسسة قطر. ويُمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل المتعلقة بالقمة، بما في ذلك كيفية التسجيل، على www.wish.org.qa

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