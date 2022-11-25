‫مؤتمر الابتكار والتنمية الذي عقد في نانجينغ بمناسبة الذكرى السنوية الـ 120 لإنشاء جامعة نانجينغ الزراعية

نانجينغ، الصين، 25 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — بعد اثني عشر عامًا من التميز المتزايد، احتفلت جامعة نانجينغ الزراعية ( NAU ) بالذكرى السنوية الـ 120 لانعقاد مؤتمر الابتكار والتطوير في 20 نوفمبر في مركزها الرياضي. وترأس المؤتمر تشين ليغين، أمين لجنة الحزب في جامعة نانجينغ الزراعية، وألقى الرئيس تشين فادي كلمة أمام المؤتمر. شاهد الخريجون والطلاب والشركاء من جميع مناحي الحياة البث المباشر للمؤتمر من خلال منصة الويب للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 120 لجامعة نانجينغ الزراعية.

ولفترة طويلة، أصرت جامعة نانجينغ الزراعية على الانفتاح وعززت التعاون والتبادلات الدولية في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والمواهب. أقامت شراكات وثيقة مع أكثر من 170 جامعة ومعهد في أكثر من 50 دولة ومنطقة حول العالم. قال جاري إس ماي، رئيس جامعة كاليفورنيا، ديفيس، في رسالة فيديو أن جامعة كاليفورنيا في ديفيس وجامعة ناو حافظتا على شراكة طويلة الأمد ونفذتا بشكل تعاوني المفهوم التعليمي لـ “الصحة العالمية” في مجالات الزراعة والغذاء وصحة الحيوان. وقال إنه يتطلع إلى التعاون المستقبلي بين الجامعتين لصالح البشرية وإلى تقديم إسهامات أكبر في صحة الإنسان في العالم.

وقال تشن فادي إن جامعة نانجينغ الزراعية قد واكبت على مدى السنوات الـ 120 الماضية، ووقفت بحزم مع الناس واتخذت زمام المبادرة لتعزيز الفضيلة من خلال التعليم. وقد حقق ناو إنجازات مثمرة وكثيرًا من “أولى أولويات الصين”.

قال تشين ليجين أن ناو قد مرت بمرور 120 عامًا من المسعى. بالوقوف عند نقطة انطلاق جديدة والبدء في رحلة جديدة، ستنفذ NAU بالكامل المهمة الأساسية المتمثلة في تعزيز الفضيلة من خلال التعليم، واتخاذ تعزيز وتنشيط الزراعة كمهمتها، وتسريع بناء جامعة عالمية ذات خصائص زراعية. وستسهم في تحديث الزراعة الوطنية في المناطق الريفية والإنعاش الشامل للريف بموقف وروح إيجابيين.

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التعليق على الصورة: مؤتمر الابتكار والتنمية للذكرى السنوية الـ 120 لجامعة نانجينغ الزراعية