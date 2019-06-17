ليونديلبيسيل ونيست تعلنان عن إنتاج مادة البلاستيك البيولوجية من مواد متجددة على نطاق تجاري

هذا التعاون يمثل أول مرة تُنتج فيها مادة البوليبروبيلين الحيوي والبوليثيلين منخفض الكثافة الحيوي في وقت واحد على نطاق تجاري

روتردام، هولندا، 18 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركتا ليونديلبيسيل (بورصة نيويورك: LYB)، وهي واحدة من أكبر شركات البلاستيك والكيماويات وتكرير النفط في العالم، ونيست (نيست، نازداك هلسنكي) أكبر منتج في العالم للديزل المتجدد من النفايات والمخلفات، اليوم بصورة مشتركة عن أول إنتاج مواز لمادتي البوليبروبيلين الحيوي والبوليثيلين منخفض الكثافة الحيوي في وقت واحد على نطاق تجاري.

يستخدم المشروع المشترك المواد الهيدروكربونية المتجددة التي تنتجها نيست من المواد الخام المستندة إلى المواد الحيوية، مثل زيوت النفايات والبقايا. وأنتج المشروع بنجاح عدة آلاف من الأطنان من البلاستيك الحيوي الذي تمت الموافقة عليه للاستخدام في إنتاج مواد تغليف وتعبئة الأغذية ويتم تسويقه باسم شركتي سيركولين وسيركولين بلاس، وهي عائلة جديدة من العلامات التجارية لمنتجات الاقتصاد الدوار لشركة ليونديلبيسيل.

وقال ريتشارد روديكس، نائب الرئيس الأول للأولفينات والبوليوليفينات لأوروبا وآسيا والعالم: “تتمتع ليونديلبيسل بروح مبتكرة تمتد لعقود، ويظهر إنجاز كهذا الإجراءات الملموسة التي نقوم بها لدعم الاقتصاد الدوار. من خلال استخدام الموارد المتجددة، نساهم في مكافحة تغير المناخ ومساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم البيئية.”

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لنيست بيتر فاناكر: “نحن متحمسون لتمكين صناعة البلاستيك من إنتاج المزيد من المواد المستندة إلى المواد الحيوية في عروضها. إنه لأمر مرضٍ للغاية أن نرى الهيدروكربونات المتجددة من نيست تعمل بشكل مثالي في إنتاج البوليمرات الحيوية على نطاق تجاري، مما يوفر خيارًا بديلًا للمواد الأحفورية. يمثل هذا التعاون الرائد مع ليونديلبيسيل علامة فارقة في تسويق البوليمرات والمواد الكيميائية المتجددة في نيست مع التركيز على تطوير حلول متجددة ودوارة للعلامات التجارية المستدامة التطلعية.”

الأول في الصناعة

هذا الإنجاز استثنائي لأنه جمع بين المواد الأولية المتجددة الفريدة من نيست وقدرات ليونديلبيسيل التقنية. سمحت مرونة تقنية ليونديلبيسيل للتكسير بإنتاج مواد جديدة متجددة في موقع ويسلينغ بألمانيا، والذي تم تحويله مباشرة إلى إنتاج مادتي البوليثيلين الحيوي والبوليبروبيلين الحيوي. وأجرى طرف ثالث مستقل اختبارا على منتجات البوليمر باستخدام كاشفات الكربون وأكد أنها تحتوي على أكثر من 30٪ من المحتوى المتجدد.

باعت ليونديلبيسيل بعض المنتجات المتجددة المنتجة في التجربة لعدة عملاء، أحدهم كوفريسكو، وهي شركة تابعة لمجموعة ميليتا وتتعاون مع علامات تجارية مثل توبيتس وألبال Toppits® و Alba®، المزود الرئيسي في أوروبا للمنتجات ذات العلامات التجارية في مجال الأفلام المنزلية. تخطط كوفريسكو لاستخدام البوليثيلين الحيوي من سيركولين بلاس لإنتاج مواد تغليف مستدامة للأغذية.

حول ليونديلبيسل

ليونديلبيسيل (بورصة نيويورك: LYB) هي واحدة من أكبر شركات البلاستيك والمواد الكيميائية وتكرير النفط في العالم. وإذ تُدفع من قبل موظفيها في جميع أنحاء العالم، تقوم ليونديلبيسيل بإنتاج المواد والمنتجات التي تعد مفتاحًا لتطوير الحلول للتحديات الحديثة، مثل تعزيز سلامة الأغذية من خلال التغليف الخفيف والمرن، وحماية نقاء إمدادات المياه من خلال أنابيب أقوى وأكثر تنوعًا، مما يحسن السلامة والراحة وكفاءة استهلاك الوقود في العديد من السيارات والشاحنات على الطريق، وضمان وظائف آمنة وفعالة للأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية. تبيع شركة ليونديلبيسيل المنتجات إلى أكثر من 100 دولة وهي أكبر منتج في العالم لمركبات البوليمر وأكبر مُرخص لتقنيات البوليوليفين. في العام 2019، أدرجت ليونديلبيسيل في قائمة مجلة فورتشن الخاصة بـ “أكثر الشركات إثارة للإعجاب في العالم”. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول ليونديلبيسيل على الموقع www.LyondellBasell.com.

حول نيست

نيست (NESTE، نازداك هلسنكي) تنتج حلولا مستدامة للنقل، واحتياجات العملاء التجارية. مجموعتنا الواسعة من المنتجات المتجددة تمكن عملاءنا من الحد من الانبعاثات المناخية. نحن أكبر منتج في العالم للديزل المتجدد المكرر من النفايات والمخلفات، ونقدم حلولًا متجددة أيضًا لصناعات الطيران والبلاستيك. نحن أيضا مصفاة متقدمة تكنولوجيا لمنتجات النفط عالية الجودة. نريد أن نكون شريكًا موثوقًا له خبرة وأبحاث وعمليات مستدامة ذات قيمة كبيرة. في العام 2018، بلغت إيرادات نيست 14.9 مليار يورو. في العام 2019، احتلت نيست المرتبة الثالثة في قائمة أفضل 100 شركة من أكثر الشركات استدامة في العالم. للمزيد: neste.com.

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