لونغي سولار تحقق تصنيف الأداء الأعلى أيه أيه في تصنيفات التمويل البنكي لتقنية الوحدات الشمسية

شيان، الصين، 26 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — حققت شركة لونغي سولار، وهي شركة متفرعة عن شركة لونغي لتقنية الطاقة الخضراء، تصنيف أيه أيه AA في أول تقرير ربع سنوي لتصنيفات قابلية التمويل البنكي لمؤسسة بي في موديول تيك الجديدة.

تعتبر لونغي سولار واحدة من أربع فقط من موردي الوحدات الكهروضوئية الشمسية المؤهلة ضمن فئة التصنيف الأفضل أداءً أيه أيه في قطاع الشركات الشمسية.

نظام تصنيف قابلية التمويل البنكي لشركات تقنية الوحدات الشمسية و أول أداة مؤهلة في مجال صناعة الطاقة الشمسية تسمح للمستثمرين بفهم وتقييم موردي الوحدات الشمسية؛ يتتبع التحليل نطاقًا واسعًا من مقاييس الأداء الصناعي والأداء المالي، حيث يجمع بين هذه المقاييس لتوليد درجة القابلية البنكية الشاملة بين 0 و 10. ثم يتم تصنيف الشركات عبر تسع فئات من فئات المخاطر من تصنيف AAA أيه أيه أيه (الأكثر قابلية للتمويل البنكي) إلى التصنيف C سي، درجة المخاطر العلية.

يعتبر نظام التقييم بمثابة إنجاز بحث لفريق التحليل في صناعة الوحدات (بي في موديول تيك) الشمسية على مدى السنوات الخمس الماضية. وهو يقوم بتقييم تصنيف مخاطر الاستثمار (أو التمويل) لجميع شركات تصنيع الوحدات الشمسية، الذي يجمع بين درجات قدرة التصنيع والعافية المالية. في الوقت الحالي، لم يتم تصنيف أي شركة بتصنيف AAA، وتم تصنيف جميع الشركات الأربع الأولى بتصنيف AA . تُعرف هيئة بي في موديول تيك والعلامة التجارية الخاصة بها بأنها أكثر هيئات الأبحاث المستقلة موثوقية التي تغطي قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية؛ التي تتعلق على وجه التحديد بموردي الوحدات الكهروضوئية الشمسية.

وقال تشونغ باوشن، رئيس مجلس إدارة لونغي: “لطالما أصرت لونغي على الابتكار التكنولوجي وزادت باستمرار استثماراتها في البحث والتطوير في السنوات الماضية. نحن نولي دائمًا الاهتمام بالتنمية المستدامة لـلونغي والحفاظ على الاستقرار والعافية المالية للشركة. في المستقبل، ستواصل لونغي تكريس نفسها لتزويد العملاء بمنتجات وخدمات أكثر موثوقية.”

وقال رئيس البحث في بي في موديول تيك، الدكتور فينلاي كولفيل، “لقد تحولت لونغي سولار بسرعة من كونها موردًا حائزا على تصنيف CCC في العام 2014 إلى واحد من موردي الوحدات النمطية الأكثر قابلية بنكية التي تتصدر الفئة الأعلى تصنيفًا AA اليوم. والشركة في طريقها للوصول إلى تصنيف AAA خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مما يعكس عمليات مالية وتصنيعية قوية للشركة.”

حول لونغي

لونغي هي واحدة من مصنعي الوحدات الشمسية الرائدة الصينية، تتمتع بسلسلة توريد الوحدات الأحادية الكريستال المدمجة من السيليكون إلى الويفر إلى الخلية إلى الوحدة. وستصل قدرات إنتاج الخلايا والوحدات للشركة من 10 غيغاواط إلى 16 غيغاواط على التوالي بحلول العام 2019، ويتوقع لها أن تصل 15 غيغاواط و25 غيغاواط على التوالي بحلول 2020.

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