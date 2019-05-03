لوكتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن تعيين رئيسها التنفيذي الجديد كخطوة مصاحبة لتعزيز نموها الإقليمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 مايو 2019 /PRNewswire/ — أعلنت شركة لوكتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المحدودة عن تعيين رئيسها التنفيذي الجديد عطا خطيب. وسوف يمارس خطيب مهام عمله في الشركة التابعة لأكبر شركة عالمية خاصة تعمل في مجال وساطة التامين بالمنطقة من مقرها في مركز دبي المالي العالمي.

الخبرات التي اكتسبها خطيب من العمل في ربوع المنطقة ساعدته في المساهمة بتأسيس مقر لوكتون بمركز دبي العالمي في عام 2009 حتى تولى منصبه كنائب الرئيس التنفيذي للشركة وعيّن عضوا في مجلس ادارتها. وقد ساعدت علاقاته الإقليمية والدولية الشركة في تقديم أفضل الخدمات بما يتجاوز توقعات عملائها. خبرات خطيب في مجال تأمين قطاعي النفط والطاقة سيعزز في مساعي الشركة في إيجاد حلول مبتكرة لتوسيع اعمالها في هذين القطاعين.

خطيب يخلف طوني سعدة في هذا المنصب حيث سيركز سعدة على مسؤولياته كرئيس تنفيذي إقليمي للشركة للمساعدة في انشاء علامة لوكتون التجارية في مختلف ارجاء المنطقة. وسوف تستمر لوكتون من مقرها في مركز دبي المالي العالمي الإشراف على عمليات الشركة المتواجدة في المنطقة.

وقد صرح طوني سعدة الرئيس التنفيذي الإقليمي للشركة قائلا: ” أصبحت الشركة -بوجود عطا لقيادة لوكتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- في وضع مثالي للتعجيل بخطط من شأنها التركيز على تنفيذ أنشطتها وفقًا لاستراتيجياتها الرئيسية بفضل ما يتمتع به من علاقات قوية مع عملائها والأسواق الإقليمية الدولية.”

وفي سبيل إظهار طموحات الشركة للنمو في المنطقة، قامت لوكتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتدشين موقعها الإلكتروني الجديد (www.locktoninternational.com/mena) بغرض توفير منصة التي من خلالها يمكن استيضاح الإمكانات والخبرات التي تتمتع بها الشركة ومواكبة أحدث الشؤون المتعلقة بالتعيينات الوظيفية الجديدة والتطورات والفعاليات في مجال عملها.

كما علق وائل خطيب، رئيس مجلس إدارة الشركة والشريك الرئيسي في المنطقة، على هذا الخير بقوله: “أضم صوتي لصوت الجميع بتهنئة عطا لتقلده منصبه الجديد. كما أتوجه بالشكر لقادة لوكتون في جميع ربوع المنطقة على إخلاصهم المستمر الذي جعل الشركة تصل إلى ما هي عليه من تميّز. فقد تحلوا بالالتزام الكامل لوضع حجر الأساس الذي بنت عليه لوكتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عملية التحول التي مرت بها طبقا لخطتها الإستراتيجية للنمو المستمر في المنطقة.”

وسوف تواصل لمى صويص مهمتها كرئيس عمليات إقليمي في لوكتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكانت جهود لمى محورية بالحفاظ على افضل الممارسات التشغيلية وتوفير الكفاءات في الخطوط الأمامية للشركة وتطوير المواهب ودعم قيادات الشركة على المستوى الإقليمي من أجل الحفاظ على مستوى نمو يتميز بالثبات والمنهجية في تنفيذ العمليات.

كما يستمر محمد مجدي عمر في مواصلة مهامه كرئيس تنفيذي لشركة لوكتون لوساطة التأمين في مصر منذ بدء أعمالها في أبريل 2018. من خلال علاقاته القوية، يتمتع محمد مجدي عمر بالتقدير الكبير من قبل عملاء الشركة وسوق التأمين المصري، مدعومًا في ذلك بسجل حافل بالإنجازات التي تواصل ظهورها مع نمو الشركة سريع الوتيرة.

وفي الأردن، سيواصل أحمد عبده قيادة عمليات لوكتون لوساطة التأمين بصفته المدير العام للشركة وهو المنصب الذي يشغله منذ افتتاح الشركة في عام 2017. إن التزامه بالنمو المطرد لعائدات الشركة بوصفها وافد جديد على السوق قد وضع حجر الأساس لنمو أعمالها مع التأسيس لعلاقات أقوى.

وأما فاطمة زهرة فسوف تواصل مهامها في إدارة مقر لوكتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الدار البيضاء حيث استطاعت، بفضل عزيمتها الثابتة، أن تضع بصمة الشركة على السوق المغربية وتعزز اسم لوكتون التجاري في إقليم غرب أفريقيا.

نبذة عن لوكتون

لوكتون شركة عالمية تقدم خدمات مهنية يتواجد فيها ما يزيد عن 7000 موظف يقدمون المشورة لعملائها بشأن توفير خدمات إدارة الأخطار والحماية التأمينية لموظفيهم، ممتلكاتهم ومسؤولياتهم. وقد تطورت لوكتون لتصبح أكبر شركة خاصة تعمل في مجال وساطة التأمين في العالم عن طريق مساعدة عملائها في تحقيق أهدافهم التجارية.

للحصول على مزيد من المعلومات عن لوكتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُرجى الاتصال على:

آلما مارتن

هاتف رقم: 8001-373-4-00971

بريد إلكتروني: Alma.Martin@mena.lockton.com

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى الاتصال على:

Instinctif Partners

لي جونز وماليني باركاش

هاتف رقم: 1431-427-207-0044،

بريد إلكتروني:Lockton@instinctif.com

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