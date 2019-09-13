لم يتبق سوى أسبوعين على التسجيل لمعرض الواردات الصينية الدولي 2019

شنغهاي، 13 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — سيكون الموعد النهائي لتسجل الزوار المهنيين لمعرض الواردات الصينية الدولي لهذا العام هو 30 أيلول/سبتمبر.

يجب على الأشخاص الذين يخططون لحضور هذا الحدث التسجيل عبر الإنترنت لأن المعرض لن يقبل التسجيل في الموقع، وفقًا لمكتب معرض الصادرات الصينية الدولي، أحد منظمي الحدث.

وإذ أطلق في العام 2018، يعتبر هذا المعرض التجاري السنوي أول معرض على المستوى الوطني في العالم يركز فقط على الواردات. وسيُعقد المعرض في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات (شنغهاي) في الفترة من 5 إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقد وفر حدث العام الماضي دفعة كبيرة لتعزيز التجارة الدولية، حيث بلغت قيمة المعاملات والصفقات المقصودة 57.8 مليار دولار.

من المقرر تقسيم معرض الأعمال لهذا العام إلى سبعة قطاعات، تشمل صناعات منها السيارات، ومعدات التصنيع، والأغذية والزراعة، والمعدات الطبية والسلع الاستهلاكية، مع أكثر من 3000 عارض خارجي يخططون لعرض منتجاتهم وخدماتهم في المعرض.

ومن المقرر أيضًا تضمين تقنية القيادة المستقلة وخدمات رعاية المسنين في معرض هذا العام، الذي تتجاوز مساحة المعارض التجارية الإجمالية فيه 300,000 متر مربع.

ويعتبر معرض الواردات الصينية الدولي أكثر من مجرد معرض تجاري بسيط، حيث يشرح العديد من العارضين الذين شاركوا فيه في العام الماضي كيف ساعدهم المعرض في التواصل مع شركاء الأعمال الجدد، وحصلوا على إشهار لمنتجاتهم، وتعزيز فهمهم للسوق الصينية.

ستقدم أكثر من 60 دولة بيئاتها الصناعية والاستثمارية في أجنحة مخصصة لهذا العام.

سيتم أيضًا عقد منتدى هونغياو الاقتصادي الدولي ويشارك فيه مدراء تنفيذيون عالميون وشخصيات سياسية وأكاديميون مشهورون يشاركون رؤاهم في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية وإصلاح منظمة التجارة العالمية.

في العام الماضي، حضر أكثر من 800,000 شخص، بما في ذلك متسوقون من البعثات التجارية الكبيرة في جميع أنحاء الصين، الحدث الذي استمر ستة أيام، مع تغطية إعلامية للحدث شارك في تقديمها حوالي 4100 صحفي من 65 دولة ومنطقة.

وبالإضافة إلى المشترين الصينيين، فإن الحدث مفتوح أيضًا لممثلي الشركات الخارجية والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة.

للتسجيل، يرجى زيارة www.ciie.org، واختر فئة “تسجيل المشتري” ضمن قسم “معرض الأعمال”، وقم بملء المعلومات الخاصة بمؤسستك ومعلومات الأشخاص الحاضرين، ثم أرسل للموافقة.

اتصل بالمتخصصين الإقليميين في مكتب معرض الصادرات الصينية الدولي للاستفسار عن التسجيل.

أوروبا:

السيد غو زوجون

هاتف: +86-21-67008984

إيميل: gzj@ ciie.org

هونغ كونغ وماكاو وتايوان:

السيد لو نيان

هاتف: 67008949-21-89+

إيميل: lna@ciie.org

آسيا (باستثناء هونغ كونغ وماكاو وتايوان):

السيدة وانغ يالي

هاتف: :67008517-21-86+

إيميل: wyl@ciie.org

أميركا:

السيدة تشانغ تشى يى:

هاتف: 67008529-21-86+

إيميل: zzy@ciie.org

أوقيانوسيا وأفريقيا:

السيدة تشانغ شويا

هاتف: 3796225-21-86+

إيميل: zhangsy@ciie.org

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/974772/The_National_Exhibition_and_Convention_Center.jpg