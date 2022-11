لماذا ينتقل الأفراد الأثرياء إلى دبي؟ نظرة عامة عن دبي كوجهة للمعيشة وعن برنامج التأشيرة الذهبية

تأشيرة دبي الذهبية

أثناء فقدان معظم البلدان الأفراد الأثرياء، تتوقع دبي زيادة بنسبة ٤٪ في عدد أصحاب الملايين في الدولة بحلول نهاية هذا العام. اكتشف الأسباب وراء ذلك .

رسخت الإمارات العربية المتحدة مكانتها كوجهة رئيسية للأثرياء لأسباب متعددة. السبب الأول هو توفيرها المستوى العالي من الخصوصية المالية والشخصية للسكان مقارنة بمعظم البلدان الثانية .

لماذا تختار دبي؟

لم تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً رئيسياً للعملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، بل إنها تمتلك أيضاً اقتصاداً قوياً وعلاقات دبلوماسية متينة والسلام والأمان في كافة أرجاء البلاد. بسبب موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية الرائعة، توفر الإمارات العربية المتحدة مجموعة واسعة من الفرص التجارية التي تعد جذابة للأفراد المهنيين ورجال الأعمال .

كل ذلك وبالإضافة إلى جمال العيش في دبي التي تعتبر واحدة من المدن الرائدة في العالم وموطناً لمجموعة واسعة العمارة الجذابة والأسواق الثقافية المختلفة في أرجاء البلاد، جعل الإمارات العربية المتحدة، خاصة مدينة دبي، وجهة جذابة للأفراد الذين يتطلعون إلى الاستفادة من ثروتهم بحد أقصى والاستمتاع بمناخها المشمس.

إن الأسباب الأخرى تتضمن نظام الرعاية الصحية العالمي ونمط حياة الأفراد مع الشقق الفاخرة ومراكز التسوق والمطاعم. تقدم البلاد أيضاً أنشطة ترفيهية واسعة للأثرياء الذين لديهم أطفال، من حيث الشواطئ والرياضات المائية والمتاحف والمغامرات الداخلية. كما أنها تقدم لمجتمع المغتربين خيارات تعليمية مختلفة بتوفيرها لأكثر من ٢٠٠ مدرسة دولية. تضم دبي وحدها ١٤٠ مدرسة دولية التي تعمل على تقديم مناهج البكالوريا البريطانية والأمريكية والدولية .

إن الأمر الذي يستحق ذكره أيضاً هو استجابة الإمارات العربية المتحدة السريعة للوباء. لقد ساعدت سياساتها الحكيمة والاستباقية بالتغلب على التحديات وتوسيع نطاق بذل المزيد من الجهود لتقديم الدعم للبلدان الأخرى التي تحتاج إلى المساعدات الطبية .

تعد حياة دبي المعفاة من الضرائب نقطة جذب للأفراد الأثرياء لأنها تسمح لهم بالحفاظ على ثرواتهم وتعزيزها. إن سياسة ضريبة الدخل الصفرية في دبي تجذب الأفراد الأثرياء، مما يعمل على تقوية اقتصادها مقارنة بالدول الأخرى .

على الرغم من أن المستثمرين يمتلكون خيارات عديدة بالنسبة للمدن التي يمكنهم انشاء شركة بداخلها، لكن تتمتع دبي بأرض قوية لتطوير الأعمال التجارية. أعلن مركز دبي المالي العالمي عن تسجيل ١٠٠ شركة جديدة تقريباً في دبي في عام ٢٠٢١ ، ومن المتوقع أن يتزايد هذا العدد في عام ٢٠٢٢ . يقوم أصحاب الأعمال من دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة وسويسرا وألمانيا بإنشاء مكاتب عائلية في دبي، كما ان رجال الأعمال من دول مثل سنغافورة وهونغ كونغ مهتمين بشكل متزايد في هذا الأمر أيضاً. أصبحت دبي المكان المناسب لأي شركة ترغب بالوصول إلى العالمية .

إن الاهتمام بمدينة دبي يعتبر عالمياً، حيث يتوافد الناس من جميع أنحاء العالم إلها. على سبيل المثال، يتوافد الأفراد الروسيون إلى دبي بشكل كبير، حيث زاد الطلب على العقارات من قبلهم بنسبة ٤٠٪ منذ شهر فبراير لهذا العالم. أصبحت دبي هي مدينة المستقبل ووجهة استثمارية مفضلة لدى الهنود أيضا ً.

كما ذكرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن مبيعات العقارات زادت بنسبة ١٣٦.٥٪ في دبي من شهر أغسطس ٢٠٢١ إلى أغسطس ٢٠٢٢ .

الوصول إلى الإمارات العربية المتحدة أصبح أسهل من أي وقت مضى

أطلقت الإمارات العربية المتحدة في عام ٢٠١٩ برنامج التأشيرة الذهبية ، والذي يساعد المستثمرين الأجانب والعلماء ورواد العمل الإنساني وغيرهم من الأفراد من العيش أو العمل أو الدراسة بداخل الإمارات العربية المتحدة. تعتبر هذه التأشيرة الذهبية مميزة بسبب اختلاف نظامها بحسب المستفيد. على سبيل المثال، يمكن أن يحصل المستثمرين العقاريين على التأشيرة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة عند شراء عقار لا يقل قيمته عن ٢ مليون درهم إماراتي، في حين يمكن لرواد الأعمال الحصول عليها إذا كانوا يمتلكون أو يشاركون في شركة ناشئة مولدة للإيرادات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة .

كما تقوم البلاد بتقديم تأشيرات ذهبية للمواهب الاستثنائية في المجالات الحيوية، والعلماء الموصى بهم من قبل مجلس علماء الإمارات ، والباحثين ذوي الإنجازات العالية (درجة الماجستير أو الدكتوراه في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات)، والخريجين المتميزين من أفضل الجامعات حول العالم والموظفين الأبطال العاملين في الخطوط الأمامية خلال الأزمات .

منحت الإمارات العربية المتحدة في يوليو ٢٠٢١ التأشيرات الذهبية لـ ٤٥ طالباً متفوقاً، كما أنها أتاحت ١٠٠،٠٠٠ تأشيرة لمبرمجي الحاسوب في نفس الشهر .

سيستمع حاملو التأشيرة الذهبية بمجرد حصولهم عليها بإقامة طويل الأجل صالحة لمدة عشر سنوات وقابلة للتجديد. سيتمكن حامل التأشيرة الذهبية من كفالة أفراد عائلته، بما في ذلك الأبناء بجميع الأعمار وعدد غير محدود من المساعدين المنزليين. أعلنت دبي مؤخراً عن تغييرات جديدة في تأشيرتها الذهبية .

القواعد الجديدة للتأشيرة الذهبية

تنطوي القواعد الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من ٣ أكتوبر ٢٠٢٢ على فترات سماح مرنة للبقاء داخل البلاد بعد انتهاء الإقامة لفترة تصل إلى ستة أشهر، وإزالة شروط مثل العودة إلى الإمارات العربية المتحدة مرة واحدة كل ستة أشهر للحفاظ على التأشيرة .

تم إدخال التأشيرات الخضراء لفئة الدخل المتوسط، حيث أنها تستهدف العاملين المهرة والأفراد العاملين لحسابهم الخاص والأفراد المستقلين أيضاً وتمنح حامليها الإقامة في البلاد لمدة خمس سنوات .

يحتاج المتقدم لكي يكون مؤهلاً على التأشيرة إلى راتب شهري قدره ١٥،٠٠٠ درهم إماراتي وشهادة البكالوريوس في بعض المجالات عالية المهارة، متضمنة العلوم أو القانون أو التعليم أو الثقافة أو العلوم الاجتماعية، بالإضافة إلى المجالات الأخرى .

يمكن لحامل التأشيرة الخضراء كفالة أقاربه ليتمكنوا من الإقامة في البلد لمدة خمس سنوات. كان القانون سابقاً يسمح بكفالتهم لمدة عامين فقط .

خيارات وفرص أكثر

تعتبر السمات الإيجابية التي لا حصر لها إلى جانب تنوع خيارات التأشيرة الذهبية من ضمن العوامل الجذابة التي تأسر الأفراد الأثرياء. لذلك ليس من المستغرب أن تقوم دبي بجذب أكبر عدد من أصحاب الملايين على الصعيد العالمي في نهاية عام ٢٠٢٢ .

في أوائل هذا الشهر، تم الكشف عن منطقة جديدة للتكنولوجيا الحضرية والتي من المقرر أن تقوم بإنشاء ٤،٠٠٠ وظيفة في التكنولوجيا الحضرية الخضراء وفي التعليم والتدريب. تقع منطقة دبي الحضرية للتكنولوجيا في منطقة كريك سايد بالجداف في دبي وستغطي مساحة ١٤٠،٠٠٠ متر مربع من المساحة المبنية.

ابتداءً من ٥ سبتمبر، سيكون لدى الإمارات العربية المتحدة ما يقارب إلى ١٠ أنواع مختلفة من تأشيرات الزيارة والسياحة. تواصل معنا اليوم لحجز استشارة مجانية مع أحد خبرائنا المتخصصين في دبي لمعرفة المزيد عن التأشيرات وعن معايير التأهل للحصول عليها.

