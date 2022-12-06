‫للمرة الأولى مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي يقدم فنان الخدع البصرية العالمي روب ليك

ضمن فعالياته المتنوعة والتي تواكب متعة كافة الأعمار كباراً وصغاراً ، يستضيف مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي للمرة الأولى فنان الخدع البصرية الأشهر عالميا ، الأمريكي روب ليك خلال ثلاث عروض مسرحية تفاعلية يشهدها الجمهور على خشبة المسرح الوطني في الفترة من ٨ – ٩ – ١٠ ديسمبر الجاري .

عشرة على عشرة

فضول وحماسة ، المزيج ما بين الأثنين هو ما صنع شغف روب في العاشرة من عمره ، الشغف الذي ظهر بصورته الأفضل في فناء المنزل في نورمان أوكلاهوما حيث اعتاد كطفل تأدية فقرات خداع وخفة – فقرته المفضلة – في مسرحه الخاص الصغير حيث الحضور مدعوون للانضمام إلى “نادي روب للتواري والمراوغة” ، والجمهور هنا لا يحتاج الإقناع للبقاء ، ففي كل مرة كانت النسخة المحدثة من العرض أكثر اذهالاً من سابقاتها .. وهذا هو الفخ .

اللحظة الحقيقية

في عام ٢٠٠٨، أصبح روب أصغر فنان خداع بصري في التاريخ يحصل على جائزة مرلين المرموقة لأفضل مؤدي خدع على المسرح لذلك العام – ، وهو ما يعادل الحصول على جائزة أوسكار أو إيمي أو توني أو جرامي في المجال. كما تم تسميته “أفضل مخادع في العالم” من قبل شبكة إن بي سي .

حصد روب شهرته العالمية بعد ظهوره في الموسم الثالث عشر من برنامج “امريكا غوت تالنت” في ٢٠١٨ ، واستحوذت عروضه على ملايين المشاهدات في اليوتيوب وعبر الشاشة ، حتى تأهله إلى التصفيات النهائية من المسابقة وخروجه منها .

القواعد الجديدة للدهشة

أهلا بكم في دليل روب ليك للإبهار ، هنا عرض حقيقي لا يشبه أي عرض آخر، نعتذر ! فهو لايقدم عروض الأرانب داخل القبعات أو عملات معدنية تختفي ، ماذا إذا ؟ حسنا ، هنا خلطة الأحلام ، موسيقى ، أحداث ، إبداع مسرحي ، والكثير من السرد ، هل أنت جاهز لقطع الطريق من الواقع إلى الخيال؟ هذا العرض سيعبر بك ، ويقول بوضوح : هذا ما جئت لأجله .

ما الذي يجعل هذا العرض مميزا ؟

صدق أو لاتصدق ، إنه أنت !

مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي هو معلم معماري وثقافي في قلب مدينة الكويت أفتتح عام ٢٠١٦ ويهدف لتسليط الضوء على الفنون والإبداعات المحلية والعالمية ويشكل مركزاً وطنياً للثقافة في البلاد ، يتكون من ٤ مباني بتصميم جذاب مستوحى من الجواهر وتحتوي على مسارح ، قاعات للمؤتمرات والحفلات والمعارض والمطاعم محاطة بحدائق ومسطحات خضراء

Contact: + 965 (0) 22060880 info@jacc-kw.com

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