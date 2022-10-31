‫لعبة هيغين “بلاي توغيزر” تضيف اللغة العربية إلى خيارات اللغة بها

– لعبة “بلاي توغيزر” المعرّبة لمنطقة الشرق الأوسط

– مترجمة إلى 13 لغة من بينها العربية

سيئول، كوريا الجنوبية، 31 أكتوبر تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — أعلنت بلاي توغيزر ‎(Play Together) ، اللعبة غير الرسمية للهاتف المحمول على الشبكات الاجتماعية التي طورتها وتقدمها شركة ألعاب الهاتف المحمول هيغين ‎(Haegin) ، التي يقودها الرئيس التنفيذي يونغ إيل لي، عن تحديث لغة جديد، بإضافة اللغة العربية، يستهدف منطقة الشرق الأوسط.

“بلاي توغيزر” هي لعبة هاتف محمول عارضة على الشبكات الاجتماعية يتمكن من خلالها الأصدقاء من جميع أنحاء العالم الاستمتاع معًا بتجربة محاكاة للحياة اليومية الواقعية اللطيفة في العالم الافتراضي الذي يقع في “جزيرة كايا”. ويمكن لمواطني الجزيرة الاستمتاع معًا بالأنشطة الاجتماعية المختلفة بما في ذلك أكثر من 30 لعبة صغيرة، ورعاية الحيوانات الأليفة، وصيد الحشرات، وصيد الأسماك، والعزف على الآلات الموسيقية، والطهي.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين تزيين شخصياتهم باستخدام أكثر من 1000 عنصر تخصيص و60 نوعًا من السيارات والمركبات. ويمكن للاعبين أيضًا تزيين المنازل الخاصة بهم بفضل وجود 10 أنواع من المنازل وأكثر من 1000 عنصر أثاث وديكور داخلي. ويمكنهم حتى دعوة الأصدقاء من خلال استضافة حفلة منزلية.

علاوة على ذلك، أنشأت “بلاي توغيزر” وحافظت على علاقات وثيقة مع الشركات في مختلف المجالات بما في ذلك شركة IPX لمنصة IP الرقمية، وشركة جيني ميوزك ( Genie Music ) لمنصة Ai الصوتية، ووكالة الإعلانات المتعددة دايهونغ ‎(DAEHONG) ، وشركة دوتميل ( dotmill ) الإعلامية الواقعية، وتمكنت من إعادة إنشاء الأماكن بما في ذلك متجر افتراضي للشخصية العالمية الشهيرة لاين فريندز ‎(LINE FRIENDS) ، والبرنامج الموسيقي الحواري الافتراضي ليسن ‎(L1STEN) ، ومتجر سيفن-إليفين (7- ELEVEN ) الافتراضي، ومتحف ميديا آرت من دوتميل في اللعبة.

وقال مسؤول من هيغين: «تم إعداد هذا التحديث باللغة العربية بهدف توفير مزيد من الراحة للمستخدمين في الشرق الأوسط، الذين يزدادون باطراد، وعلاوة على ذلك، على أمل أن يستمتع المزيد من المستخدمين بلعبة بلاي توغيزر. وسنبذل قصارى جهدنا لتوفير ذكريات سعيدة وممتعة في العالم الافتراضي لجزيرة كايا.»

كما سجلت “بلاي توغيزر” 160 مليون عملية تنزيل تراكمي و4 ملايين مستخدم يوميًا منذ إطلاقها العالمي في أبريل من العام الماضي. وتم اختيارها أيضًا كواحدة من “جوائز APAC 2021 “” من سنسور تاور وجاءت في المرتبة الثانية عالميًا في لعبة العالم الافتراضي بعد روبلوكس ( Roblox ).

لمزيد من المعلومات حول بلاي توغيزر ( Play Together ) ومطورها وناشرها شركة الألعاب المحمولة هيغين، يرجى زيارة صفحتنا الرسمية على فيسبوك ( https://www.facebook.com/ PlayTogetherGame ) أو موقع هيغين الرسمي ( http://www.haegin.kr ) .

نبذة عن هيغين ( Haegin )

شركة ألعاب محمولة أسسها يونغ إيل لي الشريك المؤسس لشركة Com2uS . ومنذ إنشائها في سبتمبر 2017، قامت الشركة بتطوير ونشر أنواع مختلفة من الألعاب المحمولة بما في ذلك”هوم رن كلاش” و”أوفردوكس” و”إكستريم غولف” و”بلاي توغيزر” و”سوبر بيسبول ليغ”.

هيغين هي شركة ألعاب عالمية تحقق أكثر من 90٪ من مبيعاتها في الخارج. تتألف تشكيلة هيغين الرئيسية من ألعاب غير رسمية يمكن لأي شخص الاستمتاع بها بسهولة وبسرعة بغض النظر عن العمر أو الجنس أو مواصفات الجهاز أو الوقت أو المكان.

وعلى وجه الخصوص، حققت لعبتها الرئيسية “بلاي توغيزر” 160 مليون عملية تنزيل تراكمي و4 ملايين مستخدم يوميًا منذ إطلاقها العالمي في أبريل من العام الماضي. احتلت الشركة المرتبة الأولى في كل من أسواق تايوان وفيتنام، وتم اختيارها أيضًا كواحدة من “جوائز APAC 2021 ” من سنسور تاور مما جعلها ترسخ مكانتها كأكثر ألعاب العالم الافتراضي (ميتافيرس) غير الرسمية شيوعًا ليس فقط في كوريا ولكن أيضًا في سوق العالم الافتراضي (ميتافيرس) على مستوى العالم.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1932237/PlayTogether_AE. jpg