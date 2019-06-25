لعبة بي تي أس وورلد باتت متوفرة في جميع أنحاء العالم على أجهزة آي أو أس وأندرويد بدءا باليوم

“كن مديرا لبي تي أس في بي تي أس وورلد”

لعبة الهاتف الجوال التي طال انتظارها بي تي أس وورلد أصبحت متوفرة لأجهزة آي أو أس وأندرويد بدءا بالساعة 6 مساء بتوقيت كوريا يوم 26 حزيران/يونيو في 176 دولة في العالم

اللاعبون يصبحون مدراء لبي تي أس ويتفاعلون افتراضيا مع بي تي اس عبر المحتوى التفاعلي

الأغنية الجديدة بالكامل “هارتبيت” (ألبوم الموسيقى التصوصرية الأصلي لبي تي أس وورلد) سيتم الكشف عنها في اللعبة حصريا

سيؤول، كوريا الجنوبية، 26 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة نتماربل Netmarble اليوم أن لعبتها المرتقبة على نطاق واسع بي تي أس وورلد BTS WORLD، التي تقدم الخبرة الرائعة ليصبح اللاعب فيها مديرا لبي تي أس، باتت متوفرة للتنزيل على موقع آب ستور من أبل وغوغل بلاي بدءا بالساعة 6 مساء بتوقيت كوريا يوم 26 حزيران/يونيو في 176 دولة في العالم (ما عدا بعض الدول).

بي تي أس وورلد هي لعبة محاكاة للأجهزة الجوالة تستند إلى قصة تعيد اللاعبين إلى البداية قبل ظهور الفرقة لأول مرة لأخذ دور مدير فرقة بي تي أس، مع الهدف النهائي المتمثل في تعزيز بي تي أس لتصبح فرقة من نجوم كبار.

سيواجه اللاعبون مهمات متعددة حيث يختارون بعض بطاقات أعضاء بي تي أس للموافقة على المهمة والتقدم خلال اللعبة. جمع هذه البطاقات وترقيتها سيبدأ المزيد من القصص على طول الطريق.

بالإضافة إلى القصة الرئيسية لـ بي تي أس وورلد التي تسمح للاعبين بتطوير أعضاء بي تي أس ليصبحوا نجومًا بارزين، تعرض اللعبة قصصًا فردية حيث يظهر كل عضو من أعضاء بي تي أس كشخصية رئيسية، مع تطبيق الخصائص الفريدة لكل عضو على القصة.

تتضمن لعبة بي تي أس وورلد 10 آلاف صورة جديدة و 100 مقطع فيديو حصريًا للعبة، وسيتمكن اللاعبون من التفاعل فعليًا مع بي تي أس كمدير في اللعبة من خلال المحتوى التفاعلي الشخصي.

وإلى جانب إطلاق اللعبة، أعلنت نتماربل أن أغنية جديدة بالكامل من الموسيقى التصويرية الأصلية للعبة بي تي أس وورلد “هارتبيت” (الموسيقى التصويرية الأصلية لبي تي أس) سيتم الكشف عنها لأول مرة في اللعبة حصرياً. ستتوفر هذه الأغنية حصريًا في المقدمة واللوبي الرئيسي في اللعبة لمدة الـ 48 ساعة الأولى لإطلاق اللعبة حتى يصدر ألبوم الموسيقى التصويرية الأصلية لبي تي أس وورلد الكامل.

سيصدر ألبوم الموسيقى التصويرية الأصلية لبي تي أس وورلد في جميع أنحاء العالم يوم 28 حزيران/يونيو. بالإضافة إلى أغنية العنوان Heartbeat ، سيتضمن ألبوم الموسيقى التصويرية الأصلية لبي تي أس وورلد أغنيات كل أغنية منها موضوع لعضو في اللعبة وثلاث أغنيات وحدات من ألبوم سالموسيقى التصويرية الأصلية لبي تي أس وورلد – Dream Glow (الموسيقى التصويرية الأصلية لبي تي أس وورلد، الجزء 1) وأغنية A Brand New Day بي تي أس وورلد (الموسيقى التصويرية الأصلية لبي تي أس وورلد، الجزء 2) وأغنية All Night (الموسيقى التصويرية الأصلية لبي تي أس وورلد، الجزء 3) التي تم الكشف عنها سابقًا في 7 و 14 و 21 حزيران/يونيو على التوالي.

سيتم إصدار اللعبة في جميع أنحاء العالم (باستثناء بعض الدول) على أجهزة آي أو أس وأندرويد د من المعلومات حول بي تي أس وورلد، يرجى زيارة https://btsw.netmarble.com . تتوفر أيضًا آخر التحديثات عن طريق متابعة بي تي أس وورلد على Twitter ، YouTube وInstagram.

حول شركة نتماربل كوربوريشن

تسعى شركة نتماربل كورب لتسلية الناس من جميع الأعمار في جميع أنحاء العالم من خلال توفير تجارب ألعاب جوال رائعة. تأسست نتماربل في كوريا العام 2000، وهي شركة ألعاب الهاتف المحمول الأسرع نموًا وتحتل المرتبة الأولى كمطور وناشر لألعاب الهاتف الجوال على مستوى العالم. مع أكثر من 6000 موظف، تقوم نتماربل بإنتاج وخدمة بعض أكثر ألعاب الهواتف الجوالة نجاحًا، بما في ذلك Lineage 2: Revolution و MARVEL Future Fight و Everybody’s Marble و Seven Knights . وكشركة أم لشركة كابما، وهي واحدة من أكبر الشركات المطورة لألعاب الهواتف المحمولة من الألعاب المجانية المتعددة اللاعبين، وأكبر مساهم في جام سيتي، وهي شركة رائدة في تطوير الألعاب الاجتماعية غير الرسمية، تمتلك نتماربل شراكة استراتيجية مع سي جي إي أن أم كوربوريشن، أكبر شركة ترفيه في آسيا، تينسنت هولدنغز، أكبر شركة إنترنت في آسيا، وشركة أن سي سوفت، وهي إحدى شركات MMORPG البارزة في مجال الألعاب المتعددة اللاعبين. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات على www.netmarble.com .

حول بيغ هت إنترتينمنت

تأسست شركة بيغ هت إنترتينمنت في شباط/فبراير 2005 في كوريا الجنوبية على يد الرئيس التنفيذي والمنتج بانغ سي هيوك، وتركز الأعمال الأساسية لشركة بيغ هت إنترتينمنت على الإنتاج الموسيقي وإدارة الفنانين والنشر. تتضمن مشاريع بيغ هت إنترتينمنت التجارية وتطور مجموعة من المحتوى المنتج من كبار الفنانين من الدرجة الأولى، بما في ذلك بي تي أس وورلد العالمية وأحدث إضافة TOMORROW X TOGETHER . وعبر مهمتها المتمثلة في “الموسيقى والفن للتعافي، تسعى بيغ هت جاهدة لإضفاء تأثير إيجابي من خلال المحتوى مع توفير الراحة والإلهام لعشاق الموسيقى في جميع أنحاء العالم.

حول شركة تيك وان

شركة تيك وان كوربوريشن هي شركة محتوى مبتكرة تستخدم ثقافة البوب في بيئة الألعاب. إذ تأسست في العام 2016، تيك وان تقود هذا النوع الجديد من الألعاب المحمولة المسماة “الألعاب السينمائية” التي تجمع بين عناصر اللعبة التفاعلية ضمن مفهوم القصة على أساس ثقافة البوب وبروتوكول الإنترنت الأصلي. تتضمن الألعاب مقاطع فيديو بالحركة الكاملة ومحتويات مرئية متعددة تدفع حدود سرد القصص من الجيل التالي. لقد أدت سنوات الخبرة والمعرفة في كل من سرد القصص وتطوير الألعاب إلى إنشاء ألعاب سينمائية مثل Take Urban و بي تي أس وورلد. تطور شركة تيك وان حاليًا سلسلة من الألعاب السينمائية المستقبلية وأعمالها الجديدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.takeonecompany.com .

الاتصالات:

كوريا (سيؤول)، فريق العلاقات العامة في المقر الرئيسي، جنهو لي، globalpr-g@netmarble.com ، 82-2-2271-7444

أميركا الشمالية : فريق العلاقات العامة لنتماربل الولايات المتحدة

تشاستيتي إريزاري، chastity.irizarry@netmarble.com

روجرز أند كوان، جو شنايدر، jschneider@rogersandcowan.com

بيغ هت إنترتينمنت، آيرين تشوي، irenechoi@bighitcorp.com

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/927386/BTS_WORLD_Is_Available_Worldwide.jpg