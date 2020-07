لعبة الواقع المعزّز الجديدة التي تسمح للاعبين بشراء وبيع عقارات العالم الواقعي

تحوّل إلى إمبراطور عقارات الواقع الافتراضي في نيويورك، أو باريس، أو أي مكان على وجه الأرض مع لعبة Landlord Go

أَبُو ظَبْيٍ، الإمارات العربية

22 يوليو / تموز 2020

المتحدة ؛بينما تسير في الشارع تلاحظ أن شيئًا قد تغير. تلتقط هاتفك بسرعة لتتحقق من العقارات المتاحة حولك. أجل! ها هي. أسهم جديدة وأنت أول من يحصل عليها. لم تتردد في قرارك؛ لأنك تعلم أن لا بد أن تمتلكها! ليست هذه أول مرة تعثر فيها على اكتشافات ثمينة وأنت في طريقك إلى العمل. نحن جميعًا جزء من هذه الخريطة الافتراضية. مع وجود ما يزيد عن 3 مليارات جهاز جوّال على كوكب الأرض اليوم، فقد ترك أصحابها وراءهم عددًا لا يُحصى من آثار البيانات غير المستخدمة. يمكنك الآن الاستمتاع بهذا المزيج من العالم الرقمي والحقيقي في لعبة Landlord Go.

Landlord Go هي لعبة جديدة كليًّا من Reality التي طوّرت “آثار الخطوات” الرقمية هذه بطريقة ممتعة ومثيرة، تتيح للاعبين شراء أكثر المباني والمعالم شهرة في العالم، وبيعها، وجمع الإيجارات منها. مع ما يزيد عن مليون لاعب حول العالم، تُعتبر لعبة الواقع المعزّز الواقعية الأولى التي تستخدم مباني واقعية، وأشخاصًا واقعيين، وأسعارًا واقعية؛ لتحول مدينتك إلى لعبة إستراتيجية مليئة بالإثارة والنشاط. مع عدد يزيد عن13621 من اللاعبين الذين يعقدون الصفقات بالفعل من أجل الحصول على الملكية الإلكترونية لما يزيد عن 76476من المباني الموجودة في أَبُو ظَبْيٍ بالفعل، تحتدم المنافسات الجاهزة للعب.

تسير في الحي الذي تعيش فيه كل يوم، وترى المناظر الطبيعية والمباني المألوفة. يمكنك مشاهدة هذه المناظر اليومية في شكل جديد كليًّا؛ عن طريق اقتناء جزء افتراضي من مجتمعك.

سواءً بدأت صغيرًا أم كانت لديك رؤى كبيرة لامتلاك برج إيفل في باريس، أو مبنى إمباير ستيت في مدينة نيويورك؛ فيمكنك امتلاكهما بكل سهولة مع Landlord Go.

هل لديك معرفة فريدة بجزء من مدينتك لا يعلمه إلا القليل؟ يمكن أن تتحول هذه المعلومات المحلية إلى أرباح هائلة في Landlord Go. إذا كان هناك مقهى جديد سيفتح في الحي الذي تعيش فيه، وتعتقد أنه على وشك أن يصبح مقهى ستاربكس القادم، قدِّم عرضًا للحصول عليه، وابدأ في تحصيل مدفوعات الإيجار من الحشود التي تصطف على الباب.

باستخدام مجموعة ضخمة من البيانات، التي تشتمل على معلومات مفصّلة عما يزيد عن نصف مليار من عقارات العالم الواقعي، تربط Landlord Go المستخدم بمدينته بطريقة جديدة مثيرة ومبتكرة لا يمكن لأي لعبة أخرى أن تقدّمها.

يستطيع اللاعبون أن يبدؤوا صغارًا، ثم يمكنهم إنشاء إمبراطورية هائلة من العقارات بسرعة عن طريق الاستثمار ببراعة. اعرض العقارات للبيع، أو شارك في حروب المزادات العنيفة مع اللاعبين الآخرين؛ مما يجدد تجربة المنافسة في أسواق العقارات المثيرة من هواتفهم مباشرةً.

Landlord Go لعبة دقيقية بشكل لا يُصدق، تعكس قيم العقارات الواقعية باستخدام التفاصيل؛ مثل البعد عن مركز المدينة، ووسائل الترفيه في المبنى. باستخدام مجموعة البيانات الخاصة بنا، بجانب عمليات تصوير القمر الصناعي بالأشعة من (ناسا) التي توضح انبعاثات الأضواء الليلية، طوّرنا واحدة من أكثر الألعاب واقعية، وأكثرها ابتكارًا على الإطلاق؛ القائمة على بيانات تجارة العقارات.

يمكنك أن تشعر حقًا أن مستوى الواقعية هو ما يجعل Landlord Go مميزة كليًّا. في أي وقت يزور فيه لاعب آخر عقاراتك في الحياة الواقعية، سيدفع لك الإيجار في اللعبة. كلما زاد عدد الزائرين الذين يجذبهم عقارك، زادت قيمته. باستخدام إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالعقارات، ومنصة بيانات تُدعى Big Dots، نستطيع إضافة البيانات الحقيقية على أي جهاز كمبيوتر وتطبيقات الهاتف الجوّال.

تزداد اللعبة إثارة كلما شاهد اللاعبون ثرواتهم تزداد، وشاركوا في صفقات بأسعار فلكية، وتنافسوا مع لاعبين آخرين للاستحواذ على سوق العقارات.

لا توجد لعبة تضاهيها متاحة اليوم، ولا شيء حتى قريب من مستوى الدقة والتفاصيل الموجودة في Landlord Go.

