لضمان سلامة الموظفين، إل تي آي تقدم تطبيق العودة للعمل سيف راديوس

تساعد المنصة التي تتوافق مع اللوائح العامة لحماية البيانات في المحافظة على صحة الموظف وتحسن الكفاءة التشغيلية

مومباي، الهند، 18 يونيو/ حزيران، 2020 /PRNewswire/ — قدمت لارسن آند توبرو إنفوتيك “Larsen & Toubro Infotech” (رمز بورصة بومباي: 540005) (سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية: LTI)، شركة الاستشارات التقنية والحلول الرقمية العالمية، تطبيق إل تي آي سيف راديوس “LTI SafeRadius“، وهو تطبيق العودة للعمل الذي يتوافق مع اللوائح العامة لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي لضمان صحة قوة العمل وتحسين الكفاءة التشغيلية بينما يعود الموظفون إلى أعمالهم بشكل تدريجي في جميع الصناعات. ويوفر التطبيق تحليلاً ثريًا وبديهيًا للمخاطر التشغيلية من خلال تسجيل البيانات ومعالجتها وتكاملها وتقديمها من العديد من المصادر داخل المؤسسة وخارجها.

ويتيح تطبيق إل تي آي سيف راديوس للمؤسسات تحليل المعلومات عبر المناطق على منصة التحليلات ذاتية الخدمة التابعة لمؤسسة لارسن آند توبرو إنفوتيك المعروفة باسم موسايك لينس “Mosaic Lens“، التي تعرض تحليلات فائقة، وتقارير شاملة، وتصورًا للقرارات اليومية. ويتوافق التطبيق مع قرارات الحكومة المحلية والتوجيهات الصادرة عن المنظمات الصحية الدولية. وفي الهند، يتكامل التطبيق مع تطبيق أراغيا سيتو “Aaragya Setu” الحكومي من خلال استبيان استقصائي، وبالتالي يساعد في المحافظة على صحة الموظف في إطار جائحة فيروس كورونا COVID-19 داخل المكتب وخارجه.

ومن السمات الرئيسية للتطبيق – التحقق من الصحة العامة للموظفين، وتحديد المخاطر العالية، والإبلاغ عن الحوادث، وتخصيص المقاعد، وإعداد جداول نوبات العمل، وإدارة النقل، والتنبيهات في الوقت الفعلي بشأن التجمعات العارضة، وإبراز البؤر الساخنة، وتقصي المخالطين.

وفي معرض حديثه عن التطبيق، صرح سانجاي جالونا “Sanjay Jalona“، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب، بمؤسسة لارسن آند توبرو إنفوتيك، قائلاً: “تواجه المؤسسات على الصعيد العالمي تحديات خطيرة بينما تستعد لسيناريوهات العودة إلى العمل في أثناء جائحة فيروس كورونا COVID-19. وطالما كانت سلامة الموظف واستمرارية عمليات الأعمال ضمن الأولويات القصوى بينما نجتاز هذه الأزمة. ويعد تطبيق إل تي آي سيف راديوس بمثابة حل تقني يواجه هذه الاشتراطات الرئيسية بسهولة وبشكل بديهي. وستقدم هذه المنصة التي تقوم على البيانات فائدة للمؤسسات في سبيل إدارة العمليات بأكثر طريقة فعالة وضمان سلامة وعافية الموظفين”.

ويتيح التطبيق لفرق الموارد البشرية، والمنشآت وفرق الاتصالات الداخلية مشاركة إرشادات دورية والأخبار والأحداث الإقليمية المهمة مع الموظفين. ويستطيع المديرون الوصول إلى التقارير التشغيلية الشاملة من خلال لوحة المتابعة في الوقت الفعلي بمجرد نقرات بسيطة. ويستخدم التطبيق اتصالات بلوتوث وبالتالي يسمح للمستخدمين بسهولة إيقاف تشغيل خدمات الموقع عندما لا يكونون بالمكتب.

ويستفيد تطبيق إل تي آي سيف راديوس من تقنيات لارسن آند توبرو إنفوتيك التقنية والرقمية في إعداد عملية إدارة الحدث الفعالة للمساعدة في التحكم في انتشار فيروس كورونا المستجد. وفي الوقت الحالي، يستخدم الآلاف من موظفين لارسن آند توبرو إنفوتيك بالهند هذا التطبيق بانتظام.

نبذة عن لارسن آند توبرو إنفوتيك

تساعد لارسن آند توبرو إنفوتيك “إل تي آي” (المعروفة اختصارًا بسوق الأوراق المالية الوطنية الهندية: LTI)، شركة استشارات التقنية والحلول الرقمية العالمية، أكثر من 420 عميلاً على النجاح في عالم أكثر تقاربًا. ومع عملياتنا في 32 دولة، نقطع مع عملائنا أشواطًا إضافية ونسرع من عملية التحول الرقمي باستخدام منصة إل تي آي موسايك التي تمكن رحلات العميل باستخدام الهاتف الجوال، والوسائط الاجتماعية، والأدوات التحليلية، وإنترنت الأشياء، والسحابة. وتأسست الشركة عام 1997 وهي إحدى شركات مجموعة لارسن آند توبرو ليمتد “Larsen & Toubro Limited“، ويوفر ميراثنا الفريد خبرات غير مسبوقة في العالم الفعلي تتيح لنا حل أكثر التحديات تعقيدًا التي تواجه الشركات في جميع الصناعات. وكل يوم، يساعد فريقنا الذي يضم أكثر من 30.000 شخص العملاء على تحسين كفاءة أعمالهم وعملياتهم التقنية وتقديم قيمة لعملائهم والموظفين وحملة الأسهم. ويمكن التعرف على المزيد على الموقع الإلكتروني http://www.Lntinfotech.com أو متابعتنا على @LTI_Global.

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اتصالات إل تي آي لوسائل الإعلام:

شامبهافي ريفاندكار “ Shambhavi Revandkar “

العلاقات العامة والإعلامية – الهند

9769509545 -91+

shambhavi.revandkar@ lntinfotech.com كارين باكيس “ Karin Bakis “

العلاقات العامة والإعلامية – الولايات المتحدة الأمريكية

1578-998-978- 1+

karin.bakis@lntinfotech.com