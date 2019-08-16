لزيادة عدد التبرعات بالوجبات للضعف مدت جيفتميل يد العون لكليفرتاب

يستخدم تطبيق الطعام لدى مجموعة كليفرتاب “CleverTap” أفضل الحلول الخاصة بالاحتفاظ بالمستخدمين لإشراك العملاء وزيادة حجم التبرعات

ماونتن فيو، كاليفورنيا، 16 أغسطس 2019 /PRNewswire/ — أعلنت منصة الاحتفاظ الكاملة للعملاء كليفرتاب، اليوم عن شراكتها مع جيفتميل “GiftAMeal” كجزء من مبادرتها للأعمال الخيرية المستمرة تحت اسم – CleverTap4Good. عززت كليفرتاب بهذه الشراكة، التزامها بدعم المنظمات غير الربحية والمنظمات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم من خلال جعل تكنولوجيا التسويق أكثر سهولة.

تطبيق جيفتميل، وهو تطبيق للهواتف الجوالة، يتيح لرواد المطاعم التبرع إلى مخزن الطعام المحلية ببساطة عن طريق التقاط صورة لوجبتهم. يتم دعم التبرعات بواسطة المطاعم التي تدفع رسومًا شهرية ليتم إدراجها في التطبيق وجذب عملاء جدد. وقد قامت جيفتميل بالفعل بمساعدة شركاءها على توفير أكثر من 260.000 وجبة للمحتاجين.

ستتمكن جيفتميل بالتعاون مع كليفرتاب من الحصول على عرض في الوقت الفعلي لرحلة المستخدم، مما يتيح لهما تقسيم المستخدمين تلقائيًا في الوقت الفعلي وتنظيم حملات مخصصة متعددة الاستخدامات. باستخدام منصة كليفرتاب، لم تتمكن جيفتميل من تكوين رؤى تفصيلية للمستخدم فحسب، بل حققت أيضًا مشاركة أعلى بنسبة 15%، وزيادة في عدد الوجبات المتبرع بها بمقدار الضعف.

وفي هذا السياق صرح أندرو جلانتز “Andrew Glantz“، الرئيس التنفيذي لشركة جيفتميل، قائلًا : “لقد ساعدتنا مجموعة التسويق عبر الهاتف المحمول في كليفرتاب على تعلم كيفية تفاعل المستخدمين مع تطبيقنا عبر تحليلات في الوقت الفعلي، ونحن نستخدم هذه الأفكار لتحسين تجربة المستخدم لدينا. كذلك نقوم بحملات منظمة ومبادرة لإرسال رسائل مخصصة للمستخدمين وحشد جهودنا للحصول على تحويلات أكثر.”

كما صرح سونيل توماس “Sunil Thomas“، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كليفرتاب، بالقول: “إنه لأمر رائع أن نرد الجميل للمجتمع. نحن ممتنون لهذه الشراكة مع جيفتميل والتي تسعى إلى إلهام أعمال بسيطة من خلال تيسير الأمر على الناس لمحاربة الجوع في مجتمعاتهم، من خلال تمكين المستخدمين من إطعام شخص محتاج. ويسعدنا أن نكون جزءً من مساعدتهم في القيام بمهمتهم من خلال منصة كليفرتاب، إنه حقا لشعور جيد.”

تسعى كليفرتاب للمساعدة في تغيير الحياة من خلال إضافة المزيد من المنظمات غير الهادفة للربح والمنظمات الاجتماعية إلى برنامج CleverTap4Good. لمعرفة المزيد، زر موقعنا: CleverTap4Good

نبذة عن كليفرتاب:

كليفرتاب هي نظام للاحتفاظ بالعملاء يساعد العلامات التجارية للمستهلكين على زيادة قيمة عمر المستخدم إلى الحد الأقصى. تثق أكثر من 8000 شركة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك فودافون وسوني “Sony” وهوتستار”Hotstar” وكاروسيل “Carousell” ودومينوس بيتزا “Domino’s Pizza” وجوجيك “Gojek” وفاندانغو “Fandango” وبوكماي شو “BookMyShow” في كليفرتاب لتقديم تجارب مخصصة وتحسين تأثير التسويق طوال دورة حياة العملاء بأكملها. تدعم كبرى شركات رأس المال الاستثمارية مثل شركة سيكويا إنديا “Sequoia lndia” وتايجر جلوبات مانيجمينت “Tiger Global Management” وأكسيل “Accel “ وريكريت هولدينجس “Recruit Holdings “ نظام كليفرتاب. وتعمل الشركة في سان فرانسيسكو وسياتل ولندن وسنغافورة ومومباي. لمزيد من المعلومات ، تفضل بزيارة clevertap.com أو تابعنا على لينكدإن” LinkedIn “ وتويتر “Twitter “ .

للتواصل الصحفي:

كيتان بانديت ” Ketan Pandit”

مسؤول العلاقات العامة في كليفرتاب

ketan@clevertap.com

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/559274/CleverTap_Logo.jpg