‫لزيادة دعم حلول الطهي النظيف… صندوق “أوبك” يوقع مذكرة تفاهم مع منظمة SEforALL ويمنح جائزة التنمية لوكالة AAID

وقد وقعت المنظمتان مذكرة تفاهم (MoU) خلال منتدى مشترك عُقد في فيينا تحت شعار “تمويل حلول الطهي النظيف – Finance for Clean Cooking”؛ التزامًا منهما بزيادة دعمهما للجهود العالمية والوطنية لتوفير حلول الطهي النظيف لجميع الأفراد في جميع أنحاء العالم.

تجدر الإشارة إلى أنّ حلول الطهي النظيف غير متاحة لحوالي 2.6 مليار نسمة، وتُعدّ دول إفريقيا جنوب الصحراء أقل الدول استخدامًا لهذه الحلول. ويتسبّب تلوث الهواء الناجم عن استخدام الوقود التقليدي في الطهي في وفاة ملايين من الأشخاص سنويًا، وتُقدّر الخسائر المالية العالمية الناجمة عن ذلك بحوالي 2.4 تريليون دولار أمريكي سنويًا. ولتمكين جميع الأفراد في جميع أنحاء العالم من استخدام حلول الطهي النظيف بحلول عام 2030؛ يلزم توفير مبلغ سنوي قدره 4.4 مليار دولار، لكنّ المبلغ الذي يُجمع سنويًا أقل من ذلك بكثير.

وفي تعليقها على هذا الخبر، قالت داميلولا أوغونبيي، الرئيسة التنفيذية والممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الطاقة المستدامة للجميع (SEforALL) والرئيسة المشاركة لآلية الأمم المتحدة المشتركة للطاقة (UN-Energy): “يسعدني عقد هذه الشراكة بين منظمة SEforALL وصندوق أوبك، والتي ستمكّنهما من مواصلة جهودهما لتوفير الدعم للدول لتطوير حلول للطهي النظيف بوصفه أحد المكوّنات الرئيسية لإستراتيجيات الطاقة المتكاملة والمستدامة. فمن خلال إجراءات اتفاقية الطاقة “Energy Compact”، وتوفير موارد لتمويل حلول الطهي النظيف، وتوفير البيانات والتحليلات، سنتمكّن من الإسراع في إحراز تقدّم نحو تحقيق الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة (SDG)، ونضمن تحقيق عملية تحوّل عادلة وشاملة في استخدام الطاقة في جميع أنحاء العالم”.

وقال د. عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك: “نحن سعداء للغاية لتوسيع نطاق تعاوننا مع منظمة SEforALL بهدف توفير الاستثمارات اللازمة لحلول الطهي النظيف. ومن خلال إيجاد آليات مبتكرة للتخطيط والتمويل يمكن الاستفادة من الإمكانيات العالمية الكبيرة لحلول الطهي النظيف وتوفير حلول أكثر أمانًا ونظافة وترشيدًا لاستهلاك الطاقة في المنازل. وسيعمل كل من صندوق أوبك ومنظمة SEforALL على زيادة جهودهما الداعمة لحلول الطهي النظيف من خلال تبني خطة عمل مشتركة”.

تكريم الوكالة الأفريقية للتنمية المتكاملة ( AAID ) لجهودها في مجال حلول الطهي النظيف في أوغندا

وخلال المنتدى الذي عُقد اليوم، قدّم صندوق أوبك جائزته السنوية للتنمية لعام 2021، والتي ركّزت على حلول الطهي النظيف، إلى الوكالة الأفريقية للتنمية المتكاملة (AAID).

وقد وقع الاختيار على وكالة AAID تقديرًا لجهودها المجتمعية في تعزيز استخدام تقنيات الطهي النظيف وتدريب وتوعية النساء والشباب في مخيم كياكا 2 للاجئين في غرب أوغندا؛ حيث تتعاون وكالة AAID مع الحكومة المحلية في عقد جلسات توعية وتدريب بهدف تحقيق أثر مُضاعف لتشجيع النساء والشباب في المخيم على تبني ممارسات طهي أكثر كفاءة وأمانًا ونظافة.

وقال كيسيبمو أسومان، رئيس وكالة AAID: “يعتمد الطهي في مخيمات النازحين واللاجئين في أوغندا بدرجة كبيرة على إيقاد النيران في أماكن مفتوحة وعلى أنواع وقود ملوثة للهواء. ولا يقتصر الضرر في ذلك على الضرر الصحي فحسب، بل يسهم هذا أيضًا في تآكل الغابات بسبب قطع الأشجار للحصول على أخشاب للقيام بالطهي في تلك المخيمات. ونحن نشكر صندوق أوبك لاهتمامه بحل مشكلة الطاقة في مخيم كياكا 2 للاجئين، ونشكره كذلك لتقديره للجهود التي بذلناها لتعزيز استخدام موارد الطاقة النظيفة في الطهي من خلال توفير المستلزمات وتدريب الأفراد وتوعيتهم”.

وتكرّم الجائزة السنوية للتنمية لصندوق أوبك -في عامها الخامس عشر (15)- الأفراد والمنظمات تقديرًا لجهودهم وأعمالهم المتميزة ومساهماتهم في التنمية. وقد كان من بين المكرّمين سابقًا منظمة Earthspark International لجهودها في توفير موارد طاقة مستدامة للمواطنين في هاييتي؛ والسيدة فيدا ديوتي تقديرًا لعملها الدؤوب في توفير خدمات مستدامة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (WASH) في غانا؛ ومؤسسة BRAC، ومقرّها في بنغلاديش، لدعمها للاجئي الروهينغا؛ والاتحاد الوطني للريفيات من الشعوب الأصلية والقبلية في بوليفيا “Bartolina Sisa“.

عن صندوق أوبك

صندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund) هو المؤسسة الإنمائية الوحيدة المفوّضة عالميًا لتقديم التمويل من الدول الأعضاء فيها إلى الدول غير الأعضاء. وتعمل المؤسسة بالتعاون مع شركائها من الدول النامية ومجتمع التنمية الدولي لتحفيز النمو الاقتصادي والتقدّم الاجتماعي في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في جميع أنحاء العالم. وقد تأسّس الصندوق بواسطة الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك) في عام 1976 بغرض تحقيق هدف متميّز وهو: تعزيز جهود التنمية، وتطوير المجتمعات، وتمكين الشعوب؛ وذلك من خلال التركيز على تمويل المشروعات التي تلبّي الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والتوظيف (خاصّة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر “MSMEs”)، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والرعاية الصحية والتعليم. وقد خصّص صندوق أوبك حتى الآن أكثر من 22 مليار دولار أمريكي لدعم مشروعات التنمية في أكثر من 125 دولة، وتقدّر التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات بحوالي 187 مليار دولار أمريكي. وقد حصل الصندوق في عام 2021 على تصنيف ائتماني AA+، مع نظرة مستقبلية “مستقرة” من قبل وكالة “فيتش”، وعلى تصنيف ائتماني AA ونظرة مستقبلية “إيجابية” من قبل وكالة ستاندرد آند بورز “S&P“. وتتمثل رؤية الصندوق في المساهمة في إيجاد عالم تكون فيه التنمية المستدامة واقعًا يعيشه الجميع دون استثناء.

عن منظمة SEforALL

منظمة الطاقة المستدامة للجميع (SEforALL) هي منظمة دولية تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة وحكومات وشركات قطاع خاص ومؤسسات مالية ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات خيرية لتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق الهدف السابع (7) من أهداف التنمية المستدامة (SDG7)، والمتمثل في ضمان حصول الجميع على خدمات طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة بتكلفة ميسورة بحلول عام 2030؛ بما يتفق مع أهداف اتفاقية باريس بشأن المناخ. وتكثف منظمة SEforALL جهودها لضمان تحوّل جميع الأفراد في جميع أنحاء العالم إلى استخدام الطاقة النظيفة، والتي توفر فرصًا جديدة للجميع تمكّنهم من التميّز والنجاح.

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