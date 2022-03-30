‫‫ لتعزيز خبراتها في مجال الأصول غير الملموسة… شركة J.S. Held تستحوذ على شركةOcean Tomo

هذا الاندماج بين شركة J.S. Held وشركة Ocean Tomo سيجمع بين مجموعة متميّزة من الخبراء البارزين في معالجة العمليات التقنية والعلمية والمالية المُعقّدة المتعلقة بجميع أنواع الأصول والقيم المعرّضة للخطر ( VaR )

جيريكو، نيويورك, 30 مارس 2022/PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة J.S. Held، وهي شركة استشارات عالمية، عن استحواذها على شركة Ocean Tomo (ذ. م. م)، وهي شركة استشارات متخصّصة في خدمات حقوق الملكية الفكرية (IP) وغيرها من الأصول غير الملموسة؛ وخدمات التحقيق للشركات؛ واستيفاء الالتزامات التنظيمية والالتزامات المتعلقة بتقديم التقارير؛ وتقييم “الملاءة المالية” للشركات وإعادة هيكلتها؛ وتسوية النزاعات التعاقدية والنزاعات التنافسية.

وقد تأسّست شركة Ocean Tomo في عام 2003، ويقع مقرّها الرئيسي في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، ولها مكاتب في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. ويتألف فريق Ocean Tomo من خبراء بارزين في مجال حقوق الملكية الفكرية وعمليات تقييم الأصول غير الملموسة وتسوية النزاعات ذات الصلة، وخدمات المحاسبة الجنائية المالية، وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي، وتحليلات براءات الاختراع، والاستشارات الاستثمارية، والاستشارات المتعلقة بإدارة الابتكار، وخدمات الوساطة في حقوق الملكية الفكرية.

وفي تعليقه على صفقة الاستحواذ، قال جوناثون سي هيلد، الرئيس التنفيذي لشركة J.S. Held : “إنّ استحواذنا على شركة Ocean Tomo يعزّز من قدرتنا على تلبية الاحتياجات الخاصّة للمنظمات والشركات العالمية التي تواجه مشكلات عالية المخاطر في مجال حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الأصول غير الملموسة. ونحن سعداء للغاية بهذه الشراكة التي ستضيف إلى فريق عملنا أكثر من 80 مهنيًا من أبرز المهنيين الذين يتمتعون بسمعة طيبة في هذا القطاع”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ فريق خبراء Ocean Tomo قد أنجز بنجاح أكثر من 1000 مهمّة في مجموعة متنوّعة من قطاعات الأعمال على مدار العقدين الماضييْن. وقد تضمّنت هذه المهام تقديم خدمات استشارية وشهادات خبراء في بعض أشهر القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية والدولية. وتضم قائمة عملاء شركة Ocean Tomo شركات تجارية، وشركات محاماة، ومستثمرين، وفنّانين، ومصمّمين، ومبدعين، وباحثين، ومؤسسات تعليمية، وهيئات حكومية.

وقال جيمس إي مالاكوسكي، الشريك المؤسّس لشركة Ocean Tomo ورئيسها التنفيذي: “يسعدنا الانضمام إلى شركة J.S. Held . فمن خلال تعاوننا، يمكننا أن نقدّم إلى عملائنا خدمات استشارية متميّزة ومتكاملة في المجالات التقنية والعلمية والمالية؛ حيث ستمكّننا المهارات والخبرات المتنوّعة التي يتمتع بها خبراء J.S. Held من معالجة العمليات المعقدة المتعلقة بالأصول الملموسة وغير الملموسة. ومن المهم الإشارة إلى أنّ شركة J.S. Held تتفق معنا في قيمنا الأساسية للتميّز والتطوير المهني؛ وهو ما سيجعل شراكتنا قوية ومتميّزة”.

وقد استثمر حملة الأسهم من موظفي Ocean Tomo في شركة J.S. Held في إطار صفقة الاستحواذ المُعلن عنها. كما توفر عملية استحواذ J.S. Held آلية خروج لشركتين من الشركات المستثمرة في Ocean Tomo ، وهما Bow River Capital (ومقرّها في دنفر) ومجموعة Sinofaith IP (ومقرّها في شنغهاي). وفي تعليقه على ذلك قال بو سوتون، عضو مجلس إدارة بشركة Bow River : “إنّ العمل على تسهيل نمو الشركات الرائدة في السوق يُعدّ جزءًا رئيسيًا من إستراتيجية Bow River الاستثمارية، ونحن سعداء بالنتائج التي حققتها شركة Ocean Tomo ، وفخورون جدًا بشراكتنا الناجحة معها، ونثق بأنّ فريق الشركة يتمتع بميزات تنافسية ستمكّنه من مواصلة النجاح بعد انضمامه إلى شركة J.S. Held “.

ولإتمام صفقة الاستحواذ؛ استعانت شركة Ocean Tomo بشركة Houlihan Lokey في مجال الاستشارات المالية، وبشركة Davis Graham & Stubbs LLP في مجال الاستشارات القانونية، وبشركة Vedder Price في مجال الاستشارات القانونية لمديريها التنفيذيين؛ كما استعانت شركة J.S. Held . بالخدمات الاستشارية لشركة Morgan, Lewis & Bockius LLP .

عن شركة J.S. Held

شركة J.S. Held هي شركة استشارات عالمية يعمل بها خبراء استشاريون موثوقون لتقديم خدمات استشارية للمنظمات التي تواجه مشكلات عالية المخاطر؛ والتي تقتضي معالجتها اتخاذ إجراءات عاجلة، وفهم المشكلات فهمًا عميقًا، والتعامل معها بنزاهة وشفافية، والحصول على تحليلات واستشارات واضحة. وتوفر الشركة مجموعة شاملة من الخدمات الاستشارية التقنية والعلمية والمالية والتكنولوجية لتمكين عملائها من الشركات العاملة في مجموعة متنوّعة من القطاعات من إيجاد حلول للمشكلات المعقدة والمتنازع عليها والتي يمكن أن تتسبّب في نتائج كارثية -في كثير من الأحيان- من خلال تزويد هذه الشركات بتحليلات دقيقة ورؤى وأفكار ثاقبة.

عن شركة Ocean Tomo

تأسّست شركة Ocean Tomo في عام 2003، وهي شركة متخصّصة في تقديم الخدمات الاستشارية المالية والإدارية والخدمات الاستشارية في مجال حقوق الملكية الفكرية ( IP ) وغيرها من الأصول غير الملموسة؛ وخدمات التحقيق للشركات؛ واستيفاء الالتزامات التنظيمية والالتزامات المتعلقة بتقديم التقارير؛ وتقييم “الملاءة المالية” للشركات وإعادة هيكلتها؛ وتسوية النزاعات التعاقدية والنزاعات التنافسية. وتوفر الشركة لعملائها خدمات متنوّعة مثل حساب الأضرار الاقتصادية وتقديم شهادات الخبرة، وخدمات التحقيق للشركات والمحاسبة الجنائية المالية، وخدمات تقييم التكنولوجيا والأصول غير الملموسة، والخدمات الاستشارية المتعلقة بالإستراتيجيات وإدارة المخاطر، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وعمليات الاكتتاب في الديون والأسهم الخاصة، وخدمات الوساطة في حقوق الملكية الفكرية. وتمتلك شركة Ocean Tomo مجموعة من الشركات التابعة، من بينها مجموعة Ocean Tomo Investments (ذ. م. م)، وهي شركة وساطة مالية مسجّلة.

للتواصل الإعلامي مع شركة J.S. HELD

مونيكا كريستوفر

رئيسة قسم التسويق في شركة J.S. Held (ذ. م. م)

بريد إلكتروني: mchristopher@jsheld.com

هاتف رقم: +1 516 621 2900

للتواصل الإعلامي مع شركة OCEAN TOMO

كريستي إل ستاثيس

رئيسة قسم التسويق في شركة Ocean Tomo (ذ. م. م)

بريد إلكتروني: kstathis@oceantomo.com

هاتف رقم: +1 773 294 4360