‫لتسريع التحوّل الرقمي الصناعي والتنمية المستدامة… هواوي تطرح حلولًا لمراكز البيانات المتكاملة والمجمّعات الذكية

برشلونة، إسبانيا، 5 مارس 2022 /PRNewswire/ — عقدت شركة هواوي مؤتمرها للتحوّل الرقمي الصناعي (Industrial Digital Transformation Summit) ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة (MWC) لعام 2022، والذي عُقد في برشلونة بإسبانيا. وخلال هذا المؤتمر، كشفت هواوي عن حلولها الجديدة لمراكز البيانات والمُجمّعات الذكية التي يمكن استخدامها في قطاعات أعمال مختلفة؛ والتي تُعدّ بديلًا عن المُجمّعات التقليدية التي تحتاج إلى توفير متطلبات عالية من حيث السعة التخزينية لمراكز البيانات، وإمكانيات أجهزة الحوسبة، وكفاءة استخدام الطاقة، والتي تواجه أيضًا صعوبات في إدارة أصولها الضخمة. وقد ناقشت هواوي مع العملاء والخبراء والمتخصصين في هذا المجال بالإضافة إلى شركائها العالميين الاتجاهات الحديثة في هذا المجال، وعرضت أحدث ممارساتها المتعلقة بالتحوّل الرقمي، كما قدّمت رؤيتها للابتكارات المستقبلية للجمع بين التكنولوجيا الرقمية وقيمة الأعمال والتنمية المراعية للبيئة.

وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أكّد السيد لي بينغ، مدير شركة هواوي لمنطقة غرب أوروبا، أنّ التحوّل الرقمي وحماية البيئة من الموضوعات الرئيسية التي ينبغي التركيز عليها في المستقبل. وأشار إلى أنّ هواوي توفر حلولًا مبتكرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) ومجموعة متكاملة من المنتجات لمساعدة عملائها العالميين على بناء بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتمكينهم من تنفيذ عمليات التحوّل الرقمي. كما أشار إلى أنّ هواوي قد عملت طوال العقود القليلة الماضية على إنتاج منتجات وحلول مبتكرة تسهم في الحد من استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية.

هواوي تكشف عن حلين يلبيان احتياجات قطاعات أعمال مختلفة ويجمعان بين التكنولوجيا المتقدّمة والابتكار في مجال الأعمال

وقد ألقى السيد تشن بانغهوا، نائب رئيس مجموعة هواوي لأعمال الشركات، كلمة رئيسية في المؤتمر تحت عنوان “الإسراع في عمليات التحوّل الرقمي من خلال بنية تحتية رقمية مبتكرة” أعلن فيها عن حلول هواوي الجديدة لمراكز البيانات المتكاملة والمُجمّعات الذكية. كما استعرض السيد تشن أحدث ممارسات هواوي للتحوّل الرقمي في قطاع الطاقة والقطاع المالي وقطاع النقل وغيرها من القطاعات.

وقد أشار السيد تشن في كلمته إلى أنّ حل هواوي لمراكز البيانات المتكاملة يُعدّ حلًا رائدًا قائم على ثلاث ركائز وهي البنية التحتية السحابية والهياكل المكثفة ومراعاة البيئة، كما أنّ حل هواوي للمُجمّعات الذكية يتميّز بإمكانية إدارته بالكامل لاسلكيًا، وتوفير هيكلة جديدة للشبكات، والتوافق الفائق بين مكوّنات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. وقد تمكّنت هواوي -من خلال ابتكاراتها المستمرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية الرقمية- من إرساء أساس متين يسهم في إيجاد عالم أكثر ذكاءً.

حل مراكز البيانات المتكاملة: توفر هواوي لعملائها مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول، بدءًا من البنية التحتية لمراكز البيانات إلى أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنصات السحابية، بهدف تحقيق التوافق بين البرامج والأجهزة والإدارة الشاملة عبر النطاقات المختلفة، وغير ذلك. ويهدف هذا الحل إلى بناء مراكز بيانات تتسم بالسرعة والكفاءة والموثوقية ومراعاة البيئة، ويوفر هذا الحل تقنيات مبتكرة في المجالات الأربعة التالية:

· تطوير قدرات المُعالجة وزيادة السعة التخزينية: تعمل منصة إدارة الأنظمة السحابية الذكية على إعداد مختلف مكونات أنظمة الحوسبة وتهيئتها بشكل سريع. كما أنّ التقنية المبتكرة التي تعمل بها وحدات معالجة البيانات (DPU) تتيح لوحدات المعالجة المركزية (CPU) التركيز على عمليات المُعالجة، والاستفادة الكاملة من إمكانيات أجهزة الحوسبة وزيادة السعة التخزينية للأنظمة الافتراضية (VM) بنسبة 30٪. بالإضافة إلى ذلك تعمل وحدات التخزين النمطية مع شبكة NoF+ على مضاعفة أداء أجهزة التخزين.

· تحسين أداء الشبكات: يعمل التكامل المبتكر بين حلول الربط بين مراكز البيانات (DCI) وشبكات مراكز البيانات (DCN) على تمكين العملاء من إدارة الشبكات بطريقة مركزية، وتنفيذ عمليات الإعداد والتهيئة الشاملة لجميع مكونات الشبكات خلال دقائق، وبناء شبكات مراكز البيانات بأقصى سرعة وكفاءة ممكنة.

· زيادة الموثوقية: يوفر الحل المتكامل لاستئناف العمل بعد الأعطال الناجمة عن حدوث كوارث (DR) نسخة احتياطية شاملة تغطي جميع العمليات بأكملها ابتداءً من عمليات أصغر وحدة للأجهزة وصولًا إلى عمليات المنصة السحابية بأكملها. ويتعامل الحل بمرونة مع المتطلبات المختلفة لتقديم الخدمات؛ مما يتيح استمرار عمليات تقديم الخدمات عبر الإنترنت دون انقطاع على مدار اليوم. ويعمل التكامل بين أجهزة التخزين والمكوّنات الضوئية على تقليل مدّة التبديل لحلول هواوي “active-active” إلى 5 مل ثانية؛ وهو ما يمكّن المستخدمين من استعادة العمليات المحفوظة في ثانية واحدة؛ وهو أمر لا يمكن ملاحظته.

· تعزيز الحفاظ على البيئة: يتميز حل هواوي لأجهزة التبريد بتصميم مبتكر فائق الكثافة يرفع معدّلات كفاءة استخدام الطاقة ((PUE، وهو ما يؤدي إلى خفض الاستهلاك السنوي للطاقة بنسبة تتجاوز 14%. كما تعمل غرف الأجهزة القياسية المُسبقة التجهيز على تقليل وقت إنجاز العمليات بأكثر من 70٪، بدون أيّ مخلفات في الموقع، وهو ما يسهم في الحفاظ على البيئة.

حل المُجمّعات الذكية من الجيل التالي: قامت هواوي بتحديث وترقية الأنظمة المكتبية الذكية وهياكل الشبكات وغرف أجهزة تكنولوجيا المعلومات، وهي الوحدات النمطية الرئيسية الثلاث للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمُجمّعات البيانات؛ وذلك بغرض تسريع عمليات الترقية الذكية والتحوّل الرقمي الذكي للمُجمّعات لتوفير خدمات أكثر فاعلية وملاءمة ومراعاة للبيئة.

· تحديث الأنظمة المكتبية الذكية: بفضل تكامل منتجات الجيل السادس من شبكات الواي فاي (AirEngine Wi-Fi 6) وأنظمة IdeaHub؛ وهي منتجات وأنظمة مسجلة الملكية لشركة هواوي تعتمد على خوارزميات الإرسال الذكية والفريدة للوسائط المتعدّدة؛ ممّا يوفر إمكانية المشاركة في الاجتماعات بنقرة واحدة، والتشغيل اللاسلكي لشاشات العرض، وعقد مؤتمرات الفيديو بدقة 4K، وصوت بجودة عالية (Hi-Fi audio) بدون توقف للصورة أثناء الاجتماعات.

· تحديث هياكل شبكات المُجمّعات الذكية: استنادًا إلى التقنية المبتكرة للإرسال المختلط لمسافات طويلة (الإرسال اللاسلكي وعبر الكابلات النحاسية والبصرية)، توفر هواوي اتصالات عالية السرعة ومصدرًا للطاقة للأجهزة البعيدة؛ حيث يعيد حل هواوي تعريف البنية المبسطة للجيل التالي لشبكات المُجمّعات الذكية من خلال إعادة تصميم بنية الشبكة بحيث تتكون من طبقتين بدلًا من ثلاث طبقات. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ هذا الحل يخفّض من استهلاك الطاقة لغرف الأجهزة المُجمّعة وكذلك يخفّض من استهلاك الشبكة بأكملها للطاقة، كما يقلل التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) بنسبة 38٪.

· التوافق بين أجهزة غرف تكنولوجيا المعلومات في المُجمّعات الذكية: تواجه غرف أجهزة تكنولوجيا المعلومات التقليدية تحديات مثل شراء الأجهزة بشكل متفرّق، والاستهلاك الكبير للطاقة. واستنادًا إلى التصميم الشامل ذي المواصفات المُحدّدة مسبقًا، يدمج حل هواوي جميع وحدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المُجمّعات الذكية (مثل أجهزة الحوسبة، والتخزين، والشبكات، ووحدات الإمداد بالطاقة، وغير ذلك) لبناء غرف أجهزة تكنولوجيا المعلومات فائقة التوافق. ويمكن لخزانة واحدة أن تؤدي مهام مركز بيانات مستقل. كما يقلل هذا التصميم الشامل من وقت إنجاز العمليات بنسبة 88% ويخفض إجمالي استهلاك الطاقة بنسبة 58%.

وبالتركيز على هذين الحلين الرئيسيين، تجمع هواوي على نطاق واسع بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واتجاهات السوق واحتياجات العملاء، بهدف تطوير مجموعة منتجاتها المتطورة لتلبية احتياجات قطاعات الأعمال المختلفة مثل قطاع الطاقة وقطاع النقل والقطاع المالي. وبفضل منتجاتها وحلولها المبتكرة، تساعد هواوي عملاءها على النجاح في عملياتهم للتحوّل الرقمي وترقية أنظمتهم، وفيما يلي أمثلة على ذلك:

· في قطاع النفط والغاز: تمثل عمليات إدارة خطوط الأنابيب أحد التحديات الكبيرة في هذا القطاع، بدءًا من إجراءات الحماية الأمنية المعقدة وارتفاع تكاليف الصيانة إلى انخفاض كفاءة عمليات الفحص ورصد النقاط العمياء. لذا، فقد تمكّنت هواوي، بفضل حلها للاستشعار البصري الكامل من تطوير منتجات الاستشعار البصري، والخوارزميات، والمحرّكات لمساعدة شركة Shandong Jihua Gas في تنفيذ عمليات فحص ذكية لخطوط الأنابيب. ويعمل هذا الحل على زيادة دقة الكشف عن المخاطر إلى نسبة 97%، مقارنة بنسبة 83% لثاني أحدث الحلول في هذا المجال. وباستخدام هذا الحل، حسّنت شركة Jihua من عمليات تأمين خطوط أنابيبها وإدارتها، وخفضّت من تكاليف تشغيلها وصيانتها، كما أحرزت تقدمًا كبيرًا في عمليات التحوّل الرقمي.

· في قطاع النقل: تعاني أنظمة الاتصالات التقليدية بالسكك الحديدية في المناطق الحضرية من انخفاض النطاق الترددي، وفقدان حزم البيانات أثناء إرسالها أو عدم وصولها فورًا، واستخدام أنظمة غير فعّالة. وترتب على ذلك عدم تركيب العديد من الأنظمة التي تحتاج إلى عرض نطاق ترددي كبير، مثل أنظمة معلومات الركّاب (PISs). لذا، فإنّ حل هواوي للاتصالات بين القطارات والمحطات الأرضية (train-to-ground communications) بتقنية الجيل السادس من الواي فاي (Wi-Fi 6) والمدعوم بأحدث التقنيات المتطورة، يوفر نطاق ترددي بعرض يصل إلى 1.4 جيجابت/ثانية للقطارات التي تتحرك بسرعة 160 كم/ساعة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الحل التسليم السريع المرن لحزم البيانات خلال 30 مل ثانية، ممّا يضمن تنفيذ عمليات آمنة ومستقرة للسكك الحديدية في المناطق الحضرية. كما يسهل تركيب الخزائن المحتوية لجميع الأجهزة وضبط إعداداتها، ممّا يقلل من الوقت اللازمة لبدء تشغيل الخدمات بنسبة 67%.

· في القطاع المالي: تواجه البنوك تحديات تتعلق بنقل البيانات وتنفيذ المعاملات والتي تحدث بسبب التحديثات والتغييرات السريعة في الخدمات المالية؛ وذلك نظرًا لأنّ إمكانيات مراكز البيانات القديمة محدودة لأنّها غير قائمة على بنية سحابية. وبوجود الوحدات الداخلية القريبة من بعضها البعض، لا تتمكّن هذه النوعية من مراكز البيانات من أن تدعم بفعالية التنفيذ السريع للخدمات المبتكرة ومواكبة النمو السريع في نقل البيانات. وللتعامل مع هذه التحديات، تقوم العديد من البنوك بترحيل أنظمتها الأساسية من البنية المركزية التقليدية إلى البنية الموزعة المتقدمة. ولمساعدة عملائها من المؤسسات المالية والبنوك التقليدية، توفر هواوي لهؤلاء العملاء قاعدة سحابية صلبة لتمكينهم من تنفيذ عمليات التحول الرقمي، كما تساعد البنوك الرقمية على بناء منصات خاصة بها ذات موثوقية عالية؛ مما يوفر حلولًا مبتكرة يمكن استخدامها على نطاق واسع في أقسام متعدّدة في القطاع المالي.

الاستفادة من فرص تنمية الأعمال باستخدام التكنولوجيا الرقمية المراعية للبيئة: صناعة المستقبل من خلال الابتكار

مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي والمجتمع ككل من جائحة كورونا، سيصبح التحول الرقمي في قطاعات الأعمال المختلفة بلا شك المحرّك الجديد الذي يقود التطور العالمي. ولا شكّ، أنّ التكنولوجيا الرقمية تطرح أفكارًا وحلولًا مبتكرة دائمًا، ويتزايد دورها في التنمية الاقتصادية العالمية.

وفي نهاية المؤتمر، طرحت هواوي مبادرة تهدف إلى تحقيق التنمية المراعية للبيئة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “الخضراء”، وتتمثل هذه المبادرة في الاستفادة من الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة بهدف التحسين المستمر لمعدّلات كفاءة استخدام الطاقة لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشجيع الابتكارات التكنولوجية ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة. وتتضمّن المبادرة ثلاث ممارسات رئيسية: تسريع عمليات تطوير حلول الطاقة المتجدّدة، ورقمنة إدارة عمليات توليد الطاقة من المصادر التقليدية، وتطوير الأعمال المراعية للبيئة من خلال التكنولوجيا الرقمية والتحوّل الرقمي. أمّا الأهداف النهائية للمبادرة فتتمثل في توفير حياة أفضل للبشرية، وجعل أعمال الشركات أكثر ذكاءً، والمجتمع أكثر انفتاحًا وشمولًا، والعالم أكثر خضرة من خلال التكنولوجيا الرقمية المبتكرة.

وستواصل هواوي جهودها لابتكار حلول تلبي احتياجات جميع قطاعات الأعمال، وبناء بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتسم بالبساطة ومراعاة البيئة والذكاء، وتعزيز التنمية المستدامة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى بناء أنظمة “التوائم الرقمية”. كما ستعمل على توفير تجربة خدمة مثالية، وتعزيز كفاءة عمليات الإنتاج، وتسريع عمليات التحول الرقمي والمراعي للبيئة لجميع قطاعات الأعمال، وخلق قيمة جديدة للأعمال بالتعاون مع عملائها وشركائها.

عُقد المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعام 2022 (MWC22) في المدّة من 28 فبراير إلى 3 مارس في برشلونة بإسبانيا. وقد عرضت شركة هواوي لأعمال الشركات متنجاتها وحلولها في الجناح رقم 1H50، في القاعة رقم 1، بمركز معارض Fira Gran Via. وخلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر، أجرت هواوي مع عملائها من الشركات والحكومات وشركائها العالميين وشركات الاتصالات الكبرى والخبراء والمتخصصين في قطاع الاتصالات مناقشات واسعة حول موضوعات متعدّدة تشمل الاتجاهات السائدة في قطاع الاتصالات وقيمة الأعمال والتنمية المستدامة.

رابط الصورة الأولى: https://mma. prnewswire.com/media/1757723/ Mr_Li_Peng_President_Huawei_ West_European_Region_ delivered_opening.jpg

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