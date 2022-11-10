‫لا تفوت فرصة الحصول على منتجات إنترنت الأشياء الثورية من أوبو حتى لا يشعر رينو8  5G بالوحدة خلال يوم العزاب

– اختر من بين مجموعة منتجات إنترنت الأشياء الجديدة والمذهلة من أوبو، كجهاز أوبو آير باد اللوحي وسوار أوبو باند 2 الذكي وسماعات إنكو بودز 2 اللاسلكية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 نوفمبر 2022: في يوم العزاب، احصل على شريك مثالي لهاتف رينو 8 5G الخاص بك حتى لا يشعر بالوحدة. توفر أوبو، العلامة التجارية التقنية العالمية، تجربة سهلة ومريحة للمستخدمين في حياتهم اليومية، مما يسمح لهم بالاختيار من بين مجموعة منتجات إنترنت الأشياء الجديدة من أوبو، بما في ذلك جهاز أوبو آير باد اللوحي وسوار أوبو باند 2 الذكي وسماعات إنكو بودز 2 اللاسلكية، التي تناسب اهتماماتكم، سواء كنتم من عشاق الموسيقى، أو الرياضة أو القراءة أو كل هذه الأشياء!

مدعوماً بمستشعرات سوني الثنائية الرائدة وغيرها من ميزات التصوير بالذكاء الاصطناعي كخاصية البورتريه الليلي وصور البورتريه الليلة بدقة فائقة الوضوح، صُمم هاتف رينو 8 5G ليكون خبير تصوير البورتريه الخاص بكم وليوفر لكم البريق الذي تحتاجونه في صوركم وحياتكم اليومية. وإلى جانب ميزات الكاميرا المختلفة، يتميز هاتف رينو 8 5G أيضاً بتصميم انسيابي موحد للهيكل، مما يوفر ملمساً أنيقاً وجذاب مع الاحتفاظ بهيكل متين وقوي. ويعتمد الهاتف خاصية الشحن فائقة السرعة سوبر ڤووك (SUPERVOOC TM ) بقدرة 80 وات، و خاصية التكنولوجية المبتكرة “محرك صحة البطارية”، وشريحة معالجة البيانات ديمنستي 1300 من ميدياتك، و نظام التبريد السائل فائق التوصيل VC ، وإلى جانب نظام التشغيل ColorOS 12.1 ، لنضمن لكم أداء متميز وسهولة استخدام لا مثيل لها.

ولعشاق الموسيقى، احرص على أن تكون سماعات إنكو بودز 2 اللاسلكية الأكثر تنافسية في السوق شريكاً لهاتف رينو 8 5G ، لتوفر صوت واضح ومرتفع، وتتيح حتى 28 ساعة من الاستماع المتواصل للموسيقى، وتحكم في الكاميرا عن بُعد، وصوت فائق الوضوح للمكالمات مع خاصية إلغاء ضوضاء مدمجة، لنضمن لك أن تكون سماعات إنكو بودز 2 الرفيق المثالي في يوم العزاب.

أما إذا كنتم ممن تفضلون الرياضة، فإن سوار أوبو باند 2 الذكي يأتي مع شاشة كبيرة بوضوح عالي وخيارات متعددة وملونة لواجهة المستخدم، وتصميم حزام ثنائي اللون، ومجموعة كاملة من الوظائف المحسنة لمراقبة النوم والتمارين والوظائف الصحية، لتحسنوا من أدائكم الرياضي وتحصلوا على نمط حياة أكثر نشاطًا.

فيما يأتي جهاز أوبو آير باد اللوحي بوزن خفيف يبلغ 440 جراماً فقط، ويتميز الجزء الخلفي بتصميم ثلاثي الأبعاد الأول من نوعه ويجمع تصميم القطع المعدنية الفريد لأجهزة أوبو اللوحية ليوفر مظهراً إبداعياً لافتاً. وقد جاء تطوير هذا الجهاز اللوحي بدقة من حيث تقنية التصميم وقوة الأداء، وتجربة تفاعل النظام ليصبح منتج استثنائي بأداء لا مثيل له بنظام التشغيل ColorOS . سواء كان عملاً أو دراسة، تجربة رائعة في طريقها إليك أياً كان الموقف!

بغض النظر عن مشاريعك في يوم العزاب هذه السنة، فإن عشاق أوبو مرحب بهم دائمًا وهم جزءًا من عائلتنا الكبيرة. يتوفر رينو 8 5G للشراء بسعر تجزئة يبلغ 1،899 درهم إماراتي، وجهاز أوبو آير باد اللوحي بـ 899 درهم إماراتي، وسوار أوبو باند 2 الذكي بـ 219 درهم إماراتي، فيما يبلغ ثمن سماعات إنكو بودز 2 اللاسلكية 119 درهم إماراتي، لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني www.oppo.com/ae .

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لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية ، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه . وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات . ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم .

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008 ، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار . ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013 ، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014 ، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيرسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أول هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا .

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو +.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً . كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية .

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وإفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت وقطر والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا ودول شرق البحر المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال إفريقيا . وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة . كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة .

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو . وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة .

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية .