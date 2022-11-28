‫لايف إلكتريك: فرع شركة جي دبليو أام تطلق سيارة الدفع الرباعي العالمية هافال أتش 6 فيف  

بودينغ، الصين، 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — يوم 23 نوفمبر، وفي متحف الغد في ريو، أطلقت شركة جي دبليو أم علامتها التجارية وعرضها الأول عالميًا لسيارتها هافال أتش 6 فيف الرباعية الدفع . ستقدم جي دبليو أم البرازيل حلولًا أنظف وأكثر ذكاءً، باعتبارها رائدة في سلسلة سيارات الطاقة الجديدة في سوق أميركا اللاتينية سريع النمو.

قدمت جي دبليو أم، تحت شعار “الغد هنا”، رؤيا علامتها التجارية، وتكنولوجيتها الكهربائية الذكية وخطة العمل لمئات من وسائل الإعلام والمستثمرين في هذا الحدث.

تأتي أول سيارة هافال أتش 6 فيف الرباعية الدفع العالمية من جي دبليو أم من مصنعها في إراسيميبوليس، الذي أكمل عملية تحديثه التكنولوجي في وقت سابق من هذا العام بعد الاستحواذ عليه من مجموعة ديملير. تستخدم هافال أتش 6 فيف الرباعية الدفع أيضًا شعارا محدثا لهافال، الذي يعرض أحدث صورة وتقنيات سيارتها الكهربائية. تم تصميم النموذج وضبطه خصيصًا من قبل فريق قسم البحث والتطوير بجي دبليو أم بناءً على ظروف الطريق المحلية وعادات سفر المستخدمين وشبكة الشحن الحديثة. يتميز الطراز بمدى سير طويل يبلغ 170 كم، وعزم دوران أقصى 762 أن متر وقوة قصوى تبلغ 289 كيلو واط، بفضل تقنية DHT التي طورتها جي دبليو أم بشكل مستقل على منصة L.E.M.O.N المنصة (وهي اختصار لكلمات كهربة خفيفة الوزن، متعددة الأغراض، حماية متعددة، والشبكات).

“المدى الطويل من هافال أتش 6 فيف الرباعية الدفع رائع للغاية، مما يحررنا من الاضطرار لعمليات الشحن المتكرر. أثناء اختبار القيادة، يمكن للنموذج أن يتسارع بسرعة مع الاحتفاظ بعزم قوي. كما أنه يتميز بالتشغيل عن بُعد المستند إلى التطبيقات والأوامر الصوتية. هذه تجارب مبتكرة وممتازة”، كما قال صحفي من وسائل الإعلام المحلية بعد اختبار القيادة.

من المتوقع أن يبدأ تسليم موديل سيارات هافال هافال أتش 6 فيف الرباعية الدفع في البرازيل في الربع الأول من العام المقبل، مع طرح المزيد من الموديلات الكهربائية بعد ذلك. ستكون البرازيل مركزًا بارزًا وإقليميًا لـ جي دبليو أم، ما يزيد من توسيع شبكتها من سيارات الطاقة الجديدة في أسواق أميركا اللاتينية الأخرى.

في بداية هذا العام، استحوذت جي دبليو أم رسميًا على مصنع إراسيميبوليس التابع لديملير سابقا، وأعلنت أنها ستنفذ تحولًا ذكيًا ورقميًا للمصنع. في شهر تموز/يوليو من هذا العام، عندما زار نائب الرئيس البرازيلي هاملتون موراو المصنع، أشاد بتقنية جي دبليو أم الرائدة في مجالات الذكاء والطاقة الجديدة.

وقال يانغ ويتشي، رئيس جي دبليو أم البرازيل، في مؤتمر إطلاق العلامة التجارية: “ستقدم جي دبليو أم مركبات طاقة جديدة للمستخدمين بمنتجات مبتكرة وتقنيات جديدة، ما يوفر لهم تجارب تنقل نظيفة وذكية”.

نبذة عن شركة غريت وول موتورز

شركة غريت وول موتور المحدودة، التي يشار إليها فيما يلي باسم “جي دبليو أم” والتي تأسست في العام 1984، هي شركة تصنيع سيارات دولية متعددة العلامات التجارية. أنشأت جي دبليو أم مراكزها للبحث والتطوير ومراكز الابتكار التكنولوجي في الصين والولايات المتحدة وكندا وألمانيا والنمسا واليابان وكوريا الجنوبية والهند ودول ومناطق أخرى. لدى الشركة 1301 براءة اختراع صادرة و 914 براءة اختراع مرخصة في مجال سيارات الطاقة الجديدة. بعد إصدار استراتيجيتها للعام 2025، ستواصل جي دبليو أم بناء بيئة صناعية مربحة للجانبين مع شركاء في المراحل الأولى من السلسلة الصناعية وفي المراحل النهائية للاستثمار في البحث والتطوير من أجل إنشاء منتجات أكثر خضرة وذكاءً وأمانًا للمستخدمين العالميين.