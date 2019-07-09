لاس فيغاس تستقبل أول فنادق دلتا بإدارة فنادق ماريوت في حفل لوضع حجر الأساس

سي آيه آي إنفستمنتس تبدأ بناء فندق من 24 طابقا و284 غرفة غربي القطاع

لاس فيغاس، 11 تموز/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — يوم الأربعاء، 26 حزيران/يونيو، وضعت شركة سي أيه آي إنفستمنتس حجر الأساس على الموقع المستقبلي لأول فندق دلتا في لاس فيغاس بإدارة فنادف ماريوت، الواقع على العنوان 3883 West Flamingo Road. وللاحتفال ببدء المشروع، قام مفوض محافظة كلارك مايكل نافت، ومؤسس سي أيه آي إنقسانتاس كريستوفر بيفر، ومسؤولون تنفيذيون من شركة فنادق ماريوت إنترناشيونال وكريسنت هوتيلز أند ريزورتس، بوضع حجر الأساس للمشروع، وتم اعتبار يوم 26 حزيران/يونيو، 2019 يوم “سي أيه آي إنفستمنتس – فنادق دلتا.”

سيقدم الفندق الفاخر ذو الـ 24 طابقًا للسائحين وضيوف المؤتمرات تجربة عملية كاملة الخدمات من خلال ما يقرب من 10000 قدم مربع من مساحة الاجتماعات وحوالي 1600 قدم مربع من مساحات البيع بالتجزئة، إلى جانب وسائل الراحة المريحة بما في ذلك حمام سباحة على السطح ومركز للياقة البدنية، ومواقف السيارات الداخلية، وبار البهو لتناول الطعام ومقهى. وإذ يقع بالقرب من جسر هارمون، سيوفر موقع هذا الفندق الفريد الذي توجد لديه حديقة أمامية فقط، للضيوف وصولاً لا مثيل له إلى قطاع لاس فيغاس ومراكز المؤتمرات الرئيسية.

وإذ من المتوقع افتتاحه في الربع الرابع من العام 2021، تعتبر فنادق دلتا بإدارة ماريوت المرحلة الأخيرة من التطوير متعدد الأغراض الذي تقوم به شركة سي أيه آي إنفستمنتس الذي تبلغ مساحته 8.6 فدان، والذي بدأ العمل عليه العام 2017. ويشمل المشروع الذي تبلغ تكلفته عدة ملايين الدولارات 27000 قدم مربع من مساحات البيع بالتجزئة والمطاعم، ومن بين المستأجرين المؤكدين في المشروع شركات وول غرينز، ديل تاكو، دني، واهوز فيش تاكوز، وتشيك فيليه.

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حقوق مليكة الصور والفيديو: ريديوآكتيف برودكشنز

حول سي أيه آي إنفستمنتس

تركز سي أيه آي إنفستمنتس على توفير عوائد استثمارية آمنة وجذابة من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وإدارة الأصول للموجودات العقارية المتعثرة لتعزيز أسواق الولايات المتحدة للاستقرار والنمو. تقوم شركة الاستثمار التي تحظى بتقدير كبير بتمويل وتطوير وإدارة العقارات في جميع الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد. وكشركة متكاملة تمامًا تضم ​​حوالي 20 موظفًا، تدير سي أيه آي إنفستمنتس عملية التطوير العقاري بأكملها لبعض أكبر الشركات وأكثرها نفوذاً في العالم، وتتخصص في صناعات مثل الخدمات والشركات وتجارة التجزئة والضيافة. للحصول على معلومات إضافية، يرجى زيارة caicap.com.

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