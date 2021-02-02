لإمارات العربية المتحدة تعلن عن قرار معلمي يسمح بمنح جنسيتها عن طريق الاستثمار

لندن 2 فبراير / شباط 2021/PRNewswire/ — شهدت نهاية الأسبوع الماضي اتخاذ دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة تحويلية تسمح بمنح جنسيتها لعدد مختار من المهنيين الذين يريدون الاستثمار في البلاد. وبصفتها الدولة العربية الأولى التي تنفذ هذا التغيير في سياستها لناحية منح الجنسية، فإنه سيسمح للإمارات العربية المتحدة بالاستفادة من حصولها على طفرة مالية واستقطاب أفراد ذوي مهارات عالية ومغتربين بالإسهام في اقتصادها.

وقد حظي هذا التعديل على قوانين الجنسية الخاصة بهم كخطوة مبتكرة من قبل مجتمع الجنسية عن طريق الاستثمار بالإشادة، وهو تعديل سيسهل على المؤهلين أن يصبحوا مواطنين إماراتيين. كما يسلط الضوء على اتخاذ هذه الخطوة إلى الأمام في المزيد من البلدان التي تعترف بفائدة السماح بالجنسية المزدوجة بدلاً من اعتبارها عيبًا. ستطبق السياسة الجديدة بشكل خاص على المستثمرين الأجانب والأطباء والعلماء والمهندسين والفنانين وكذلك أسرهم. وستنطبق أيضًا على أولئك الذين عاشوا وعملوا في الإمارات العربية المتحدة لعقود تقديراً لمساهمتهم.

“هذه خطوة تقدمية بشكل كبير بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة. سيحقق هذا القانون الجديد ثروة من الاستثمار والمهارات مما يسمح لدولة الإمارات العربية المتحدة بتنويع خيارات دخلها. وهي الآن تعترف بالأفراد والعائلات الذين يساهمون بشكل إيجابي في المجتمع الإماراتي ككل. برزت الحاجة إلى التنقل العالمي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأعمال التجارية، إلى الواجهة في العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 والقيود التي تفرضها هذه الجائحة. وهذا يجعل الجنسية عن طريق الاستثمار صفقة مربحة لجميع الأطراف، لدولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين على حد سواء، ما يؤدي إلى اقتصاد أقوى ودولة جذابة للاستثمار فيها”، كما يقول ميشا إيميت، الرئيس التنفيذي لـ </569><864 سي أس غلوبال بارتنرز </864><873 ، وهي شركة استشارية قانونية متخصصة في حلول المواطنة عن طريق الاستثمار.

منذ ما يقرب من عقد من الزمان، شهدت الإمارات العربية المتحدة انخفاضًا ثابتًا في استخدام الوقود الأحفوري، وبالتالي كان على هذه الدولة أن توسع خياراتها وسياساتها لضمان استمرار الازدهار. ووصف رئيس الوزراء في دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار تعديل قانون الجنسية بالدولة بأنه من شأنه أن يساهم في التنمية المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

توفر برامج المواطنة عن طريق الاستثمار على مدى عقود للبلدان والأفراد فرصة مفيدة للطرفين ليصبح هؤلاء الأفراد مواطنين في ذلك البلد وللمساهمة في اقتصادها. بالنسبة للأفراد، فإنه يوفر العديد من المزايا بما في ذلك فرصة الاستثمار في العقارات، وتوفير حياة أكثر استقرارًا وأمانًا لأسرهم، والحرية المالية، ويفتح الأبواب أمام العديد من خيارات السفر بدون تأشيرة. وبالنسبة للبلدان، فهذه البرامج تسمح لها بجذب الأفراد المهرة الذين يرغبون في الاستثمار والمساهمة في نموها واقتصادها. أسست دولة سانت كيتس ونيفيس أول برنامج للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في العام 1984 ما وفر لهذه البلاد الفرصة بالازدهار.

“الإمارات العربية المتحدة تقود الطريق إلى الأمام بالنسبة للبلدان الأخرى في منطقة العالم العربي. مشهد المواطنة عن طريق الاستثمار آخذ في التغير، مع بدء المزيد من الدول في اعتبارها فرصة حقيقية لتحقيق الدخل المطلوب. يُنظر إلى الإمارات العربية المتحدة بالفعل على أنها مركز رئيسي للأعمال وستصبح بلا شك خيارًا أكثر جاذبية الآن حيث يمكن منح جنسيتها للمزيد من الأفراد. مع وضع عملية للعناية الواجبة وتحديد اختيار خيارات الاستثمار في العقارات، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تساعد هذه السياسة الجديدة في تشكيل اقتصادها. وكصناعة، يسعدنا أن نرى المزيد من البلدان تعدل قوانين المواطنة الخاصة بها، مما يسمح بالجنسية المزدوجة ويساعد في النهاية على تحويل الأفراد إلى مواطنين أكثر عالمية “، كما يقول بول سينغ، مدير سي أس غلوبال بارتنرز.

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