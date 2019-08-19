كي تي كورب تكشف عن منصة منع الأوبئة العالمية في غانا

اتفاق كي تي مع غانا هو أول اتفاق لإقامة منصة خدمة لمنع الأوبئة العالمية خارج كوريا

غانا ستقوم بتوسيع قدرة استيعاب المنصة لتشمل الأمراض المعدية

تقنيات كي تي تعالج قضايا الرفاه الإنساني العالمي

سيؤول، كوريا الجنوبية، 19 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — قالت شركة كي تي كورب (KRX: 030200; NYSE: KT) إن منصتها لمنع الأوبئة العالمية قد بدأت الخدمة في غانا يوم 14 من الشهر الجاري، وهي أول مسعى من هذا القبيل خارج كوريا.

وأعلنت كي تي، المزود الرائد للاتصالات السلكية واللاسلكية في كوريا الجنوبية، أنه تم إطلاق هذه المنصة المفصلية، منصة منع الأوبئة العالمية غانا، رسميًا بعد حفل أقيم في فندق أكرا سيتي في العاصمة الغانية. يعتبر هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة الغانية لللخدمات الصحية، أول شراكة بين القطاعين العام والخاص بين كوريا ودولة غرب إفريقية.

وقالت شركة كي تي إن منصة منع الأوبئة العالمية ستمكن هيئة الخدمات الصحية الغانية من تحسين قدرتها على مكافحة الأمراض بطريقة أكثر منهجية. وهذه المنصة هي نتيجة لجهد مشترك بين كي تي والحكومة الغانية لتطوير نظام المعلومات الصحية في غانا باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد وقع الطرفان اتفاق إطلاق المنصة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

منصة منع الأوبئة العالمية غانا لها ثلاث وظائف: منصة منع الأوبئة العالمية العامة تحذر الغانيين الذين يزورون المناطق المعرضة للأوبئة؛ عيادة منصة منع الأوبئة العالمية تمكن الجمهور من تقديم تقارير في الوقت الحقيقي إلى المكاتب الصحية في حالة تفشي أي وباء؛ ومنصة منع الأوبئة العالمية الحكومية تمكن الحكومة من قياس ومراقبة أزمة صحية عامة بناءً على البيانات التي تم جمعها من منصة منع الأوبئة العالمية العامة وعيادة منصة منع الأوبئة العالمية. يتم جمع البيانات أيضًا من معلومات الهجرة الرقمية الجديدة في مطارات البلاد، التي كان يتم تجميعها يدويًا حتى الآن.

ستساعد المنصة الجمهور الغاني على الاستجابة السريعة لتفشي مرض فيروس إيبولا الحالي في إفريقيا. وحيث أنه سيكون من الأسهل بكثير إبلاغ السلطات الصحية الآن أثناء تفشي المرض، سيكون هناك تحسن كبير في الكشف المبكر عن المرض والاستجابة له.

في حفل إطلاق منصة منع الأوبئة العالمية غانا، قدمت كي تي إيجازا إعلاميا حول المنصة التي تنتجها الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كوريا وغانا، خدمة المعلومات الصحية عالية الجودة المستندة إلى البيانات لإفادة الغانيين والحكومة الغانية لناحية تعزيز الاستعداد لمواجهة الأوبئة.

وكان من بين المشاركين الغانيين في الحفل أوكوي بوي أودامي، من اللجنة البرلمانية المختارة المعنية بالصحة؛ والدكتور إبنيزر أودامي، مدير تخطيط السياسات والتقييم، وزارة الصحة؛ الدكتور أنتوني نسياه أساري، المدير العام للخدمات الصحية في غانا؛ وممثلون آخرون عن المجتمع الصحي في البلاد ووزارات الإعلام والداخلية والأمن القومي والاتصالات.

وكان من بين المشاركين الآخرين السفير الكوري لدى غانا كيم سونغ سو، ومسؤولون من الوكالات الدولية مثل المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومنظمة الصحة العالمية، ومجموعة البنك الدولي.

وقال لي دونغ ميون، رئيس مجموعة منصة فيوتشر التجارية، “نحن سعداء أن الشعب الغاني سيتلقى خدمات صحية عالية الجودة توفرها البيانات الضخمة حول تقنيات الصحة والاتصالات”.

وقال لي أيضًا إن كي تي ستستمر في استكشاف طرق جديدة لاستخدام تقنياتها وقدراتها المتنوعة في المشروعات التعاونية الدولية التي تعالج الرفاه الإنساني العالمي.

اتصالات الإعلام

للاستفسار، يرجى الاتصال بفريق علاقات الإعلام العالمي بالشركة على: kt.gmrt@gmail.com

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/961663/KT_GEPP_Ghana.jpg