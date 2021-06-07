كينج سي جيليت تحدث ثورة في عالم الحلاقة الرجالية

شهد برج خليفة، المبنى الأطول في العالم، عرض مميز أطلق رسميا في الشرق الأوسط العلامة الأولى والوحيدة في العالم التي تقدم جميع منتجات العناية بلحية الرجل

دبى، الامارات العربية المتحدة 7يونيو / حزيران 2021/PRNewswire/ — شهدت دبي الإطلاق الرسمي على المستوى الاقليمي لـ كينج سي جيليت، العلامة الأولى والوحيدة في العالم التي تقدم كل ما يحتاجه الرجل للعناية باللحية، من خلال عرض مرئي على برج خليفةمؤخرا. تقدم كينج سي جيليت، محفظة متكاملة ومتنوعة من الأدوات ومنتجات مخصصة للحية الرجل تندرج تحت ثلاث فئات: حلاقة، تشذيب وعناية – جميعها مصممة خصيصاً لتمكين الرجال من تعزيز أناقتهم والاهتمام بلحيتهم وإتقان روتين العناية بشعر الوجه، مهما اختلفت أشكاله وطبيعته.

وبهذه المناسبة قال طارق عبد العزيز المدير الأول ورئيس العمليات التجارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمنتجات الحلاقة الرجالية، لدى بروكتر آند جامبل: “يسعدنا إطلاق كينج سي جيليت، العلامة المخصصة للعناية باللحية، والتي طال انتظارها في جميع أنحاء المنطقة. يختلف مظهر الرجال عما كانوا عليه قبل 10 سنوات، فقد تطورت أنماط العناية بشعر الوجه والحلاقة وأصبحنا نشهد توجهات جديدة في هذا المجال. ففي الواقع، أظهرت دراساتنا زيادة في إقبال الرجال على تنمية اللحى في جميع أنحاء العالم لكونها ترمز للرجولة، حيث يربي 66% من الرجال العرب و 55% من الرجال الآسيويين لحيتهم في الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال. وكرواد في مجال الحلاقة الرجالية، فإننا نفخر بتقديم العلامة الأولى والوحيدة في العالم في منطقة الخليج والشرق الأوسط التي توفر مجموعة شاملة لجميع المنتجات المتخصصة في العناية بالبشرة واللحية.”

وتحيي هذه العلامة، التي ترتكز على 115 عاماً من الابتكارات في عالم الحلاقة الرجالية، والمسماة تيمناً بمؤسس الدقة في عالم الحلاقة كينج كامب جيليت King Camp Gillette، خبرة قرن من الزمان من خلال مجموعة كاملة ومتنوعة من الأدوات ومنتجات العناية بالوجه واللحية. وتشمل محفظة المنتجات التي توفرها العلامة العصرية، زيت العناية باللحية وبلسم تنعيم اللحية وغسول اللحية والوجه وجل الحلاقة الشفاف وماكينة حلاقة منطقة الرقبة وشفرة سلامة مزدوجة الحواف وأداة حلاقة وتحديد اللحية، بالإضافة إلى ماكينة تشذيب

اللحية.

تم تطوير منتجات العناية بالبشرة واللحية باستخدام مكونات طبيعية مثل الأفوكادو وزيت الأرغان وزبدة الكاكاو ومستخلص الشاي الأبيض وغيرها من أفضل المواد المستخدمة في هذا المجال. وتتميز منتجات كينج سي جيليت للعناية باللحية والبشرة بعطرها المميز، والذي طوره فريق عطور متخصص بالتعاون الوثيق مع دار عطور دوليةومجموعة واسعة من أصحاب الخبرة في عالم الموضة وصيحاتها العصرية. فصمّم العطر المميّز لاستحضار قصّة العلامة التجارية من حيث التاريخ والتراث، ومزجها بمفاهيم الرجولة المعاصرة مع نفحات عليا من عبق الهيل والزنجبيل، ونفحات وسطى من الخزامى وزيت البوربون، ونفحات أساسية يمتزج فيها عبير الباتشولي وخشب الصندل.

وتتوفر منتجات كينج سي جيليت الآن في متاجر السوبرماركت الكبرى ومنصات التجارة الإلكترونية الرائدة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر بأسعار ملائمة للجميع، كما ستتوفر على نطاق واسع في أسواق أخرى عبر منطقة الشرق الأوسط قريباً.

لمزيد من المعلومات حول المجموعة الكاملة من منتجاتKing C. Gillette ، يرجى زيارة: https://www.gillettearabia. com/en

https://www.instagram.com/ kingcgillette_arabia/

نبذة عن “جيليت”

منذ أكثر من 115 عاماً، قدمت علامة “جيليت” أداءً لا يضاهى على صعيد التقنيات الدقيقة والمنتجات في عالم الحلاقة الرجالية – مما أدى إلى تحسين حياة أكثر من 750 مليون مستهلك حول العالم. بدءاً من حلاقة الوجه والجسم، ووصولا إلى العناية بالبشرة والحماية من التعرّق، تقدّم “جيليت” مجموعة واسعة من المنتجات مثل الشفرات وجل الحلاقة (جل ورغوات وكريمات)، ومستحضرات العناية بالبشرة وبعد الحلاقة، ومستحضرات مقاومة التعرّق وغسل الجسم. للاطّلاع على المزيد من المعلومات وأحدث الأخبار حول “جيليت”، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.gillette.com .

نبذة عن بروكتر آند جامبل

تلامس شركة بروكتر أند جامبل وتحسّن حياة أكثر من 5 مليار شخص حول العالم من خلال مجموعة العلامات التجارية ذات الجودة العالية والموثوقة. وتتضمن العلامات التجارية الريادية للشركة كل من: Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Duracell®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, Wella® and Whisper®. وتنتشر عمليات الشركة في أكثر من 70 بلد حول العالم. لمعرفة آخر الأخبار ومعلومات أكثر تفصيلاً حول بروكتر آند جامبل وعلاماتها التجارية، الرجاء زيارة WWW.PG.COM

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