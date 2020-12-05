كيف يمكن للتكنولوجيا الجديدة مساعدة الأعمال على التكيف مع التوجهات المتغيرة من أجل راحة المستهلكين العصريين

شنجن، الصين، 4 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — في العام 2020، تغيرت عادات المستهلكين بصورة دراماتيكية، وهو ما انعكس في التكيف الذي يشاهد عبر قطاعات الأعمال والشركات عبر العالم كله. ومع تحول عدد متزايد من الناس لاستعمال خدمات الإنترنت، تزايد الاعتماد على الإنترنت الجوال.

يتضح هذا مع نمو خدمات عند الطلب المنزلية عبر الإنترنت، مثل خدمة توصيل الطعام، التي زادت بنسبة 25٪ في إجمالي قيمة التجارة إلى حوالي 195 مليار دولار أمريكي هذا العام فقط. من الواضح أن العملاء يتطلعون إلى الراحة كجزء من أسلوب حياتهم الحديث، حيث يتم توصيل الخدمات إلى منازلهم بدلاً من الذهاب إلى متاجر البيع بالتجزئة شخصيا. ويلاحظ هذا على الصعيد العالمي، حيث تقود الصين النمو. تمتلك الصين الآن السوق الأكبر والأسرع نموًا للخدمات المنزلية عند الطلب عبر الإنترنت، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 15٪ وصولا إلى 181 مليار دولار أميركي في العام 2024.

بينما يمكننا أن نحمل المسؤولية في هذا جزئيًا للوباء العالمي، إلا أنه من المهم أيضًا النظر في السياق العام للسنوات القليلة الماضية. أدت هذه السلوكيات في بعض الأحيان إلى مشاكل للشركات التي تكافح للوصول إلى عملاء جدد، وذلك بفضل التكنولوجيا، لكنها فتحت أيضًا بعض الفرص المثيرة لأولئك المستعدين لاستكشاف عالم رقمي أكثر.

العالم المتغير لصناعة نمط الحياة

من توصيل الطعام إلى صناعات نمط الحياة الأوسع نطاقًا، يتعين على الشركات التكيف مع هذا التغيير لتبقى مهمة وناجحة في حياة المستهلك. والجدير بالذكر أن الشركات الناجحة في قطاعي الصناعة ونمط الحياة تستخدم التقدم التكنولوجي للتقدم.

في العام 2019، شكلت توصيلات الطعام حوالي 80٪ من جميع طلبات الطعام، ومع ذلك، ساهمت فقط في حوالي 30٪ من إجمالي الربح. حظي توصيل الطعام بشعبية كبيرة في السنوات الأخيرة لدرجة أنه في العام 2017، شهدت الولايات المتحدة 70٪ من جميع عمليات التوصيل المتعلقة بالمنتجات الغذائية. منذ العام 2017، كان على خدمات توصيل الطعام تحديد نقاط الضعف والتكيف باستمرار لتظل قادرة على المنافسة.

تشكل اتجاهات المستهلكين المتغيرة هذه الطريقة التي تدير بها المؤسسات عبر الإنترنت أعمالها. يتطلع الأفراد بشكل متزايد إلى هواتفهم الذكية للعثور على منافذ تقديم الطعام والمنتجات الأخرى وتصفحها وطلبها، مما يخلق شهية لمنصات عالية الجودة ومصممة خصيصًا مثل “ميتوان” Meituan . وتجدر الإشارة إلى أن ميتوان تشرح كيف يمكن لتطبيقات نمط الحياة أن تتكيف وتزدهر في سوق استهلاكي متغير. يعتبر هذا التطبيق المتفوق الآن منصة التسوق والخدمات الأولى في نمط الحياة، بقيمة سوقية قدرت بـ 250 مليار دولار أميركي في تشرين الأول/أكتوبر. هذه المنصة تحقق النجاح لأنها تُظهر استعدادًا لقبول التغيير الرقمي وتقدم خدمة يعشقها المستهلكون.

الخدمات الأخرى عند الطلب تشهد أيضًا نموًا تنافسيًا في جميع القطاعات. على سبيل المثال، ذكرت ميتوان أنها تخدم حوالي 400 و60 مليون مستخدم، وتدعم 6.3 مليون تاجر لخدمات مثل حجوزات الفنادق والطيران، وتجارة التجزئة عبر الإنترنت وغيرها من الخدمات الجديدة.

بالإضافة إلى زيادة الطلب بشكل عام، أصبح المستهلكون أكثر دراية بالتكنولوجيا الجديدة مثل التعلم الآلي والمساعدين الرقميين، وبالتالي يبحثون عن منصات عبر الإنترنت تدمج هذه القدرات.

تقدم هواوي للأعمال فرصة لإنشاء خدمات أكثر سلاسة لعملائها

مع تزايد ارتقاء منافذ بيع الطعام ومنصات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت إلى مستوى التحدي المتمثل في استخدام خدمات التوصيل عبر الإنترنت عبر الهاتف المحمول للوصول إلى المزيد من العملاء، تنتشر المنافسة. يوفر طلب الطعام والضروريات عبر الإنترنت للمستهلكين فرصة لتوفير الوقت والطاقة، مع مجموعة كبيرة في كثير من الأحيان من الخيارات المختلفة المتاحة لهم بلمسة إصبع. توفر مساعدة هواوي التكنولوجيا اللازمة فرصة للأعمال للإبقاء على تنافسيتها وأهميتها للمستهلك في هذا السوق. بادىء ذي بدء، فإن هذه التقنيات توفر للمستهلكين وصولاً مباشرًا أكثر إلى المطاعم ومنافذ الطعام المحلية، فضلاً عن الاتصال بمنصات التجارة الإلكترونية. كما يمكن للمستهلكين التنقل عبر الخيارات المختلفة بدون متاعب.

تُستخدم نفس التقنية لتقديم التحديثات والإشعارات عن الطعام والتسليم بشكل منتظم، بالإضافة إلى منح المستخدمين الفرصة لإجراء حجوزات مباشرة وحجوزات لزيارة المطاعم القريبة. يمتد هذا إلى التسوق والتسليم عبر الإنترنت أيضًا. بدون الحاجة إلى الخروج من المنصة، يمكن لمستخدمي هواوي طلب سيارة أجرة للمطعم، واستخدام نفس تفاصيل الدفع وحتى اتباع الإرشادات المباشرة حول مداخل المطعم للمساعدة في التنقل إلى الموقع الدقيق. بالمقارنة مع خطأ تحديد المواقع التقليدي في نظام تحديد المواقع العالمي (الجي بي أس) البالغ 10 أمتار، يمكن أن تحقق مساعدة هواوي هامش خطأ لتحديد المواقع يبلغ مترًا واحدًا فقط.

ومع ذلك، لا تنتهي الفرص عند هذا الحد، حيث يمكن أيضًا دمج مجموعة ML Kit من هواوي للمساعدة في إيجاد الكوبونات على الإنترنت بسرعة لأولئك الذين يرغبون في الطلب من مطاعمهم المفضلة. بالإضافة إلى عالم توصيل الطعام وتناول الطعام بالخارج، تساعد مساعدة هواوي أيضًا بائعي أساليب الحياة الآخرين على تنمية أعمالهم من خلال التكنولوجيا. يمكن لخدمة مساعدة هواوي تزكية الرحلات الجوية والفنادق لمستخدميها، والتي تغطي السفر ونمط الحياة والترفيه والعمل والأسرة.

تساعد تقنية هواوي الشركات على تحقيق النجاح في التكنولوجيا الجديدة

على مدى السنوات القليلة المقبلة، ستستمر الحاجة إلى الخدمات المنزلية عند الطلب على الإنترنت في النمو، مما يوفر للشركات القادرة على التكيف الإمكانات والفرص العظيمة.

من أجل تحقيق النجاح، ستتولى الشركات التي تركز أولاً على الحجم والكفاءة زمام المبادرة، وتكون قادرة بوضوح على إظهار تكيفاتها مع قاعدة عملائها الحالية وكذلك الوصول إلى أفراد جدد. أظهر التغيير المتسارع الذي شهدناه طوال العام 2020 ذلك، أي كيفية تمكن هذه الشركات القادرة على التكيف مع التغيير في نمط حياة المستهلك أن تزدهر.

مع استمرار نمو نمط الحياة عبر الإنترنت وصناعة توصيل الطعام، تلتزم هواوي بمساعدة الشركات من جميع الأشكال والأحجام على مواكبة التغييرات المستمرة في هذا القطاع ودعم التكنولوجيا الجديدة لتحقيق النجاح في عالم الإنترنت المتزايد التوسع اليوم.