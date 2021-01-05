كيف أثر فيروس كورونا على برامج الجنسية عبر الاستثمار

لندن، 5 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — من دون أي شك، أثر فيروس كوفيد-19 المستجد وشكَل العالم الذي نجد أنفسنا حاليا فيه. كان العام 2020 عامًا من عدم اليقين. ومع ثقل عبء القيود المشددة وعمليات الإغلاق التي يشعر بها العالم، أجبر الفيروس الكثيرين على التفكير في خياراتهم، لا سيما في ما يتعلق بالسلامة والأمن والمستقبل في أوطانهم. من خلال المواطنة عن طريق الاستثمار، أصبحت هجرة الاستثمار صناعة مزدهرة حيث تساعد شركات مثل شركة الاستشارات القانونية، سي أس غلوبال بارتنرز، سي أس غلوبال بارتنرز الناس في جميع أنحاء العالم على استعادة بعض من حرياتهم.

لاحظت ميشا إيميت، الرئيسة التنفيذية لشركة سي أس غلوبال بارتنرز، الزيادة الملحوظة في عدد الطلبات على الهجرة عبر الاستثمار خلال العام الماضي. “لقد ضربنا فيروس كورونا جميعًا بشدة. سواء كان ذلك من خلال الخسارة الشخصية لأحبائهم أو فقدان الدخل أو الخسارة العامة للحريات التي كنا نأخذها كأمر مسلم به. الطريقة التي تعاملت بها الحكومات المختلفة مع الوباء جعلت الناس أيضًا يشككون في سلامة واستقرار أوطانهم. بصفتنا خبراء مواطنة، فإن ما رأيناه نتيجة لذلك هو زيادة في عدد العملاء الراغبين في اكتساب القدرة على التنقل في عالم أصبح فجأة أقل قدرة على الحركة. ومن منظور الأعمال التجارية، يحتاج الأشخاص إلى السفر ليظلوا قادرين على المنافسة. من منظور عائلي، يريد الناس خطة بديلة – فرصة لاستخدامها إذا احتاجوا إليها، أو تغيير نمط الحياة إذا أرادوا ذلك. الأمر كله يتعلق بتنويع خياراتك”، كما تقول إيميت.

نظرًا لإغلاق العديد من الحدود وإعادة فتحها ثم إغلاقها فجأة مرة أخرى، فقد أصبح السفر أمرًا صعبًا للغاية هذا العام. الحصول على جنسية ثانية في منطقة البحر الكاريبي يعني أنك أكثر قدرة على السفر. الجنسية الثانية، خاصة في منطقة البحر الكاريبي، تعني أيضًا أنه يمكنك العمل عن بُعد على الشاطئ مع علمك أنك في واحدة من أقل المناطق تأثرًا بالوباء في العالم.

“كان الحصول على التأشيرات في العام المنصرم شبه مستحيل. أولئك الذين لديهم جنسية مزدوجة يتمتعون بميزة بالتأكيد. المواطنة في دومينيكا دومينيكا أو سانت كيتس ونيفيس تتيح لك الوصول بدون تأشيرة، على سبيل المثال، إلى دول عديدة عبر العالم مع مواطنة دومينيكا فتح الأبواب أمامك لـ 140 دولة وتتيح لك المواطنة في سانت كيتس ونيفيس الوصول إلى ما يقرب من 160 دولة. هذه البلدان لديها أيضًا أقل عدد من حالات الكورونا بسبب التدخل المبكر وأنظمة الرعاية الصحية القوية. لا يمكنك المبالغة في التأكيد على قيمة سهولة السفر في الوقت الحالي. ومع انتشار الوباء من غير المحتمل أن يتم القضاء عليه تمامًا لبعض الوقت، فإن استقرار الجنسية المزدوجة هو استثمار في مستقبلك ومستقبل عائلتك”، كما يقول بول سينغ، مدير سي أس غلوبال بارتنرز.

لطالما كانت برامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار وسيلة للحصول على جنسية ثانية. من خلال المساهمة في برامج محددة في البلد الذي تتقدم بطلب جنسية إليه أو تستثمر في العقارات فيه، يمكنك تأمين جنسيتك عبر عملية سريعة وسهلة. يستغرق الحصول على الجنسية 90 يوما من خلال برنامج دومينيكا وحوالي 60 يومًا بالنسبة إلى برنامج سانت كيتس ونيفيس.

“لقد غيّر الوباء العالم. لقد غيّر طريقة عملنا، وكيف نعيش وكيف نسافر. أصبحت الجنسية المزدوجة الآن مرغوبة أكثر من أي وقت مضى، ومع وجود العديد من برامج المواطنة عن طريق الاستثمار ذات السمعة الطيبة، فهي خيار متاح للكثيرين”، كما يقول سينغ.