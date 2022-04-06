‫كوينت، نظام بيئي مركزي فاخر للكون الفوقي، يستعد لبيع مُسبق للقسائم المذهلة

ويربط بين الكون الفوقي والعالم المادي من أجل التطور والعائدات

وتقدم “وَحدَات الرهان المتقدمة والفائقة” جوائز السحب الفاخرة وغيرها من الحوافز الاستثنائية في العالم الحقيقي

تُنسق معارض متجر المؤسسة مجموعة من الرموز غير القابلة للاستبدال المفصلة والمقتنيات الاستثنائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 6 أبريل / نيسان 2022 /PRNewswire/ — يستعد موقع كوينت، وهو نظام بيئي للعملة المشفرة، للبيع المسبق المذهل لرموز كوينت يوم 7 أبريل 2022 الساعة 8 مساءً بتوقيت جرينتش بتكليف من عملاق الصناعة راهول شوداري، المدير التنفيذي لمجموعة تشودري.

شركة تشودري هي مجموعة الشركات النيبالية الوحيدة متعددة الجنسيات التي يمتد تاريخها إلى 140 عامًا وعلى مدى أربعة أجيال. كما أنها مُدرجة في قائمة فوربس العالمية منذ عام 2013، وتضم مجموعة من السلع الاستهلاكية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات و 79 علامة تجارية و167 شركة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية التي تشمل السلع الاستهلاكية سريعة التلف، والضيافة، والعقارات، والاتصالات، والطاقة الكهرومائية، والخدمات المصرفية، والخدمات المالية، والتعليم وغيرها.

وتتمثل مهمة كوينت في ربط الكون الفوقي بالعالم الحقيقي، وتقديم مكافآت حقيقية للمستثمرين مقابل رموز كوينت.

وحدات رهان فائقة

يتم تمكين مكافآت كوينت في العالم الحقيقي من خلال وحدات رهان فائقة. تقدم تجمعات السحب الفاخرة في هذه الفئة جوائز للعالم الحقيقي عبر اليانصيب، والتي تتطلب الحد الأدنى من قيمة الرهان بقيمة 500 دولار أمريكي والذي يُعادل قسيمة كوينت للدخول.

وفي نفس الوقت، تُحجز وحدات رهان كوينت الأساسية الفائقة للمستثمرين المرموقين، وتُقدم أعلى سعر للفائدة السنوية أو نسبة الفائدة السنوية. تتضمن المضاعفة التلقائية إرجاع الشحنات الفائقة. وتقدم وحدات رهان كوينت الأساسية الفائقة حوافز مضمونة للحياة، مثل الوصول إلى السيارات الخارقة.

وحدات مراهنة تقليدية

يوفر كوينت أيضًا وحدات مراهنة تقليدية بدون حد أدنى للرهان أو إغلاق الفترات. وتكافئ هذه المجموعات المستثمرين بالعملة المشفرة، مع رفع النسبة السنوية للفائدة الخاصة بكوينت آليًا عند المضاعفة التلقائية.

إعادة تصور الرموز غير القابلة للاستبدال

ويسمح سوق الرموز غير القابلة للاستبدال بمعرض كوينت للخبراء والمجّمعين من جميع أنحاء العالم بالحصول على الرموز غير القابلة للاستبدال المصممة خصيصًا بواسطة العقول المبدعة. وستسلم هذه القطع لمداخل المجّمعين في إطار الرموز لإنشاء قطع فنية راقية للاستمتاع بها في العالم الحقيقي.

وسيجلب كوينت أيضًا مجموعات محدودة من الرمز غير القابل للاستبدال إلى المتجر بمعرضه بصرف النظر عن تزويد الفن المُخصص. بدأت كوينت بالفعل في بناء مكتبة مقتنيات خاصة، مع التركيز على القطع الراقية المرغوبة.

ومن الإمتيازات الإضافية لحاملي القسائم المتغيرة ذات الإصدار المخصص والمحدود الحصول على الوصول التلقائي إلى نادي الكون الفوقي المميز للفنون ( Metaverse Arts Club ). سيكون النادي بمثابة منارة تجذب الأذواق المتشابهة من جميع أنحاء العالم.

نظام بيئي مُراجع

يُراجع معدل التكنولوجيا لدى كوينت كشهادة روح الشفافية لدى الفريق، وسيأتي بعده مراجعة تحليلية قبل الإطلاق.

فرصة مذهلة للبيع المُسبق

وتعد مجموعة كوينت على بعد ساعات فقط من البيع المسبق لرموز كوينت يوم 7 أبريل 2022 الساعة 8 مساءً بتوقيت جرينتش. كما أنها فرصة لا تصدق للحصول على أسعار الافتتاحية الإستثنائية لمجموعة كوينت قبل أن يرتفع السعر عند الإطلاق الرسمي بعد أسبوع من البيع المسبق لمدة 7 أيام. يستفيد المستثمرون الأوائل أيضًا من الشراء بدون ضرائب.

للوصول إلى الطلب المسبق، تفضل بزيارة quint.io .

ستقدم كوينت في البورصات اللامركزية بعد البيع المسبق في 7 أبريل، بدءً من Pancake Swap في 21 أبريل 2022. وستظهر خارطة الطريق قوائم كوينت الآمنة على البورصات الرائدة المركزية في المستقبل القريب جدًا.

رموز كوينت تغذي هذه البعثة الملحمية

تقع رموز كوينت في قلب نظام كوينت البيئي، وهي قسيمة BEP-20 الذي تعيش على سلسلة Binance الذكية. يحافظ كوينت على ازدهار اقتصاد النظام البيئي المحيط مع السماح للمستثمرين بالحصول على دخل سلبي وعائدات حقيقية. وتُعد عقود الرموز الأخرى — بما في ذلك تلك المتعلقة بشبكات FTM و ERC20 — في مرحلة متقدمة من التطوير.

الشفرة المتداولة: نبذة عن كوينت

كوينت هو أول نظام بيئي من نوعه للرموز، وسوق الرمز غير القابل للاستبدال وأكثر من ذلك حيث يجلب حوافز العالم الحقيقي والأصول المادية والتجارب الفاخرة لجمهور عالمي. يعيد كوينت تعريف المعايير وتعطيل الأنماط ومنح مؤيدي العلامة التجارية طرقًا جديدًة تمامًا لخلق قيمة دائمة وتحقيق العوائد، من خلال الدمج بين الكون الفوقي وفرص الحياة الواقعية.

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