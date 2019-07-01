كوستا كوفي وصناعات الغانم توسعان نطاق شراكتهما في الشرق الأوسط

استكمالاً لنجاحها في الكويت، صناعات الغانم تفتتح أفرع كوستا في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر

لندن، المملكة المتحدة, 2 يوليو 2019:/PRNewswire/ — أعلنت كوستا كوفي، سلسلة المقاهي البريطانية التي تمتلك ما يقارب 4000 فرعاً في أكثر من 32 دولة، وشركة صناعات الغانم، إحدى أكبر الشركات الخاصة في المنطقة، عن توسيع نطاق تعاونهما حيث ستحصل شركة صناعات الغانم على حق الامتياز لافتتاح أفرع كوستا كوفي في المملكة العربية السعودية وعمان وقطر، لتصبح بذلك أكبر صاحب امتياز لعلامة كوستا كوفي التجارية انتشاراً. يأتي هذا التوسع استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته صناعات الغانم في الكويت منذ بداية شراكتها مع كوستا كوفي في عام 2013، حيث تتواجد كوستا كوفي اليوم في أكثر من 75 موقعاً حول في الكويت، تم افتتاح 35 منها في أقل من سنة. يشمل ذلك عدداً من المواقع الاستراتيجية والمميزة مثل مطار الكويت الدولي ومجمع الحمراء الفاخر.

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لم يكن هذا النجاح ممكناً لولا الاهتمام المشترك بأن تكون تطلعات ورغبات الزبائن هي محور أعمالها الأساسي، حيث أطلقت قائمة مبتكرة تتضمن مشروبات ومأكولات تتناسب مع ذوق الجماهير في الكويت، مثل شراب اللاتيه الإسباني المحضر مع الحليب المحلّى المكثف، ولاتيه القهوة التركية بنكهة الهيل والتوابل الشرق أوسطية، إضافة إلى الأفوجاتو الإيطالي المقدم بلمسة كويتية مع آيس كريم الرهش. كما تولي الشركة اهتماماً كبيراً لاحتياجات الزبائن الغذائية ونمط حياتهم، والتي تشمل أطعمة خالية من الجلوتين وأصناف أخرى نباتية، وغيرها.

يجدر بالذكر أن صناعات الغانم أطلقت العديد من المبادرات الصديقة للبيئة بالتعاون مع كوستا كوفي، مثل استبدال الأعواد البلاستيكية بأعواد ورقية في أفرع كوستا في الكويت للحد من زيادة المخلفات البلاستيكية، بالإضافة إلى تقديم خصومات على المشروبات للزبائن الذين يستخدمون أكواباً قابلة لإعادة الاستعمال. وحرصاً على تقديمها أجود أنواع القهوة، افتتحت صناعات الغانم مركزاً لتدريب موظفي كوستا كوفي الكويت على تحضير القهوة بشكل مستمر، كما تعاونت مع عدد من أشهر الطهاة لتقديم تشكيلة من المخبوزات الصحية قليلة السعرات الحرارية. ولتقديم تجربة متكاملة، تبنت صناعات الغانم تصاميماً عصرية وجديدة لأفرع كوستا كوفي الجديدة في الكويت، مثل فرعها الذي افتتح في أواخر العام الماضي في مجمع الحمراء الفاخر، والذي يقدم تشكيلة حصرية من الوجبات الخفيفة والأطعمة ومشروبات القهوة المختصة المحضرة بعناية. وتؤمن شركة صناعات الغانم أن هذه الإنجازات التي حققتها في الكويت بالتعاون مع كوستا كوفي العالمية ستساعدها في توسيع نطاق عملياتها بنجاح في المملكة العربية السعودية وعمان وقطر.

وحول بداية هذا الفصل الجديد من التعاون المشترك، قال رئيس مجلس الإدارة في شركة صناعات الغانم السيد قتيبة يوسف الغانم: “هناك ثلاث ركائز أساسية لنجاح أي مشروع في قطاع المواد الغذائية والمشروبات. يجب على صاحب المشروع أن يكون متأنياً وذو نظرة بعيدة المدى، كما يجب أن يكون حاسماً في اقتناص الفرص المناسبة، والأهم من كل ذلك يجب أن يكون الزبون هو المحور الأساسي لما يقدمه صاحب العمل. نحن سعداء بتوافق الرؤى بيننا وبين كوستا كوفي العالمية، العلامة التجارية الرائدة التي ستزداد قوة بلا شك بفضل استحواذ شركة كوكا كولا عليها. هذه الركائز المشتركة هي حجر الأساس الذي نستند عليه والذي يدعونا للتطلع إلى علاقة مثمرة وطويلة المدى.”

وبدوره قال الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة صناعات الغانم عمر قتيبة الغانم: “مما لا شك أن علاقة الناس بالقهوة في منطقتنا هي علاقة تاريخية وطيدة، فالقهوة ابتكار عربي يرجح المؤرخون اكتشافه في منطقة شبه الجزيرة العربية منذ منتصف القرن الخامس عشر. نحن نتطلع لتنمية هذه الشراكة مع كوستا كوفي والتي أثبتت نجاحها في الكويت، واليوم نحن مستعدون لأخذ هذا التعاون إلى آفاق جديدة لنقدم بذلك أجود أنواع القهوة المحضرة يدوياً بعناية لعشاق القهوة في المملكة العربية السعودية وعمان وقطر.”

وفي تعليق له حول هذه العلاقة قال دومينيك بول، الرئيس التنفيذي لكوستا كوفي: “نحن فخورون ببداية هذا الفصل الجديد في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع صناعات الغانم. ترتكز رؤيتنا في كوستا كوفي على تقديم أجود أنواع القهوة لمحبيها حول العالم، ونحن على يقين أن شراكتنا مع صناعات الغانم ستساعدنا في الاستثمار لخلق فرص وظيفية في أسواق جديدة.”

يذكر أنه بالإضافة إلى حصولها على حق الامتياز لكوستا كوفي، تمكنت صناعات الغانم من بناء شراكات ناجحة من سلسلة المطاعم الأمريكية للوجبات السريعة وينديز (في عام 2015) وسليم تشيكنز (في عام 2017). من المتوقع أن تفتتح صناعات الغانم أول فرع كوستا كوفي خارج الكويت في الربع الأخير من عام 2019، وذلك في المملكة العربية السعودية.

لأي أسئلة أو استفسارات، يرجى التواصل مع فريق عمل صناعات الغانم على البريد الإلكتروني costacoffee.info@alghanim.com

عن صناعات الغانم

صناعات الغانم هي واحدة من أكبر شركات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واليوم توظف الشركة التي تأسست منذ قرن من الزمان في الكويت، أكثر من 15000 موظفاً في 30 نشاطاً اقتصادياً يتوزع في 40 دولة في الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، أوروبا الشرقية، وآسيا.

وتعتبر صناعات الغانم شركة رائدة في أغلب المجالات التي تعمل فيها، والتي تشمل الهندسة، التجزئة، بيع وخدمة السيارات والمركبات، تصنيع المواد العازلة ومواد البناء مسبقة الصنع، الخدمات اللوجستية، حلول التخزين، المواد الاستهلاكية، الأغذية والمشروبات، النفط والغاز، الحلول المكتبية، الإعلان، التأمين، الخدمات الائتمانية والسفر. وتعمل الشركة على تنمية محفظتها من العلامات التجارية، مع التركيز على الشركاء العالميين من الشركات الرائدة ومنها: آفيس، بريتيش آيرويز، بريتيش بيتروليوم، كاثي باسيفيك، دايوو، هوندا، سان غوبان، وتوشيبا. كما ابتكرت صناعات الغانم عدداً من الأسماء الإقليمية الناجحة في عالم الأعمال، ومنها X-سايت بإدارة الغانم للإلكترونيات، الاسم البارز في قطاع الإلكترونيات بالمنطقة، وصفاة هوم، متجر الأثاث المنزلي الراقي.

عن كوستا كوفي:

تأسست كوستا كوفي في العاصمة البريطانية لندن على يد الشقيقين سيرجيو وبرونو كوستا في عام 1971. تمتلك الشركة أكثر من 2600 مقهى داخل المملكة المتحدة بالإضافة إلى من 1300 مقهى في 32 سوقاً عالمياً، لتكون بذلك أسرع سلسلة مقاهي انتشاراً في المملكة المتحدة. كما أنها سلسلة المقاهي البريطانية المفضلة، حيث حصدت جائزة “أفضل علامة تجارية للقهوة في المملكة المتحدة وإيرلندا” من قبل شركة أليجرا للاستراتيجيات لمدة 9 أعوام على التوالي (من 2010 وحتى 2018)

وتحرص مقاهي كوستا على العطاء للمجتمع، حيث أسست مبرة كوستا الخيرية وهي منظمة مسجلة رسمياً تهدف لتحسين جودة حياة الأطفال في الدول المنتجة والمصدرة للقهوة عن طريق تقديم فرص آمنة للحصول على تعليم ذو جودة، وقد أسست المبرة أكثر من 80 مدرسة ومؤسسة تعليمية لتتمكن بذلك من مساعدة أكثر من 75 ألف طفل. كما أطلقت كوستا برنامجاً لخدمة المجتمع يعمل داخل نطاق المملكة المتحدة، تحرص من خلاله على توفير فرص لمساعدة موظفيها في التطوع من أجل مبادرات محلية، بالإضافة إلى دعوة المجاميع المحلية لإقامة مختلف الأنشطة في المساحة التي توفرها المقاهي المنتشرة حول المملكة المتحدة.

في عام 2011، استحوذت كوستا على شركة كوفي نيشون وأعادت إطلاقها تحت اسم كوستا إكسبرس، التي تدير اليوم أكثر من 8500 محطة سريعة لتحضير القهوة، موزعة في خمسة أسواق عالمية توفر للزبائن عدداً من مشروبات القهوة اللذيذة بما في ذلك الموكا الإيطالية المميزة التي تعد أحد مشروبات كوستا كوفي الأكثر مبيعاً المحضرة بالحليب الطازج ليتمتع الزبائن بكوب قهوة عالية الجودة.