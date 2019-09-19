كوتس تدشن كوتس ديجيتال

لندن، 17 سبتمبر/أيلول، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت كوتس “Coats”، الشركة العالية الرائدة في إنتاج الخيوط الصناعية، عن تدشين كوتس ديجيتال “Coats Digital”. وتجمع الأعمال التقنية المتكاملة جميع حلولها البرمجية تحت علامة تجارية واحدة جديدة تصف وتتماشى مع عروض عملائها في صناعات الملابس والأحذية.

تقدم كوتس ديجيتال خبرات صناعية عميقة مقرونة بالاستخدام العملي لأحدث التقنيات، بما في ذلك البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي، وتقديم حلول برمجيات رائدة في السوق. وسترتكز على المزايا المقترنة بعلامة كوتس التجارية القائمة على الثقة، والخبرة، والمصداقية، وبصمتها العالمية. ومن الجوانب الرئيسية لاستراتيجية كوتس الخاصة بالنمو إعداد أعمال حلول البرمجيات المبتكرة لعملائها.

أما الميزة التي سيتمتع بها عملاء كوتس فستتمثل في منهج محطة توقف واحدة ومجموعة غير مسبوقة من الحلول الأفضل في فئتها والمتكاملة بصورة تدريجية، التي تنطوي كذلك تحت علامة كوتس ديجيتال التجارية. وتؤكد عمليات الاستحواذ على النجاح الباهر الذي حققته برامج جي إس دي “GSD” وفاست رياكت “FastReact”، وثريدسول “Threadsol”. والآن حان الوقت لإعداد مقر العلامات التجارية المتعددة من البرمجيات من خلال التوسع المنظم بالسوق لمحفظة من المنتجات تدعم العملاء في مواجهة ضغوط صناعية غير مسبوقة.

وفي هذا الشأن، تشير كيث فينر “Keith Fenner”، عضو مجلس الإدارة المنتدب، كوتس ديجيتال، قائلة: “تمثل هذه بداية عصر جديد مثير من عرض حلول البرمجيات الخاصة بنا. وتقدم كوتس ديجيتال تركيزًا واضحًا ومتميزًا وتؤكد على أنه بينما كوتس عملها كشركة تصنيع صناعية، فإننا نبتكر كذلك تقنيات الغد لتحسين مسار تطور صناعة الأزياء، والتكاليف، والمصادر، وتصنيع المنتجات بشكل مستدام في المستقبل”.

ويتضمن تدشين كوتس ديجيتال تقديم شعار جديد مبتكر يتضمن وحدتين: رسوم ونص. وتستلهم الرسوم من تفاصيل سلسلة كوتس التي تضفي حسًا رقميًا ويمكن تفسيرها كذلك أنها تتضمن الأحرف الأولى “CD”. والخط الشريطي هو “التحول بذكاء”. وصمم الشعار باللون الأزرق للاحتفاظ بالصلة مع شعار كوتس.

وتغطي البصمة الجغرافية لكوتس أكثر من 65 دولة. وللشركة علاقات مع العملاء العالميين مع أكثر من 5,000 تاجر تجزئة، وعلامة تجارية، ومؤسسات الأعمال والمصنعين.

وستعرض كوتس ديجيتال علامتها التجارية الجديدة في فعاليتين تجاريتين منتظرتين لدعم الوصول إلى العملاء: بي آي أباريل “PI Apparel” في نيويورك (الثلاثاء 17 – الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول) وسيسما “CISMA” في شنغهاي (الأربعاء 25 – السبت 28 سبتمبر/أيلول).

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.coatsdigital.com.

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/996804/Coats_Digital_Logo.jpg