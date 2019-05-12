كنكن: أحدث ظاهرة في عالم الأحاجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 من مايو 2019 /PRNewswire/ — في يوم 20 من أبريل، نال 186 طالبًا جوائزهم عن المشاركة والفوز في أكبر بطولة لحل الأحاجي الرياضية بدولة الإمارات العربية المتحدة. شهدت البطولة موجة عاتية من الأحاجي التي اجتاحت جميع في أنحاء البلاد انخرط فيها أكثر من 30000 من طلاب المدارس على مدى ثلاث سنوات ممن كانوا يشاركون بالفعل في إحدى المسابقات التي تحولت سريعًا إلى أكبر مسابقة مدرسية في دولة الإمارات العربية المتحدة!

وإن كان قد فاتك الاندماج في تلك الأجواء، فها هي “كنكن” التي تمثل أحجية عالمية شهيرة يستمتع بها آلاف الأشخاص في جميع أرجاء المعمورة بما في ذلك فطاحل اللعبة مثل ويل شورتز ومارثا ستيوارت اللذين جاهرا بإدمانهما على أحجية “كنكن”. تظهر الأحجية بصورة منتظمة في مطبوعات مثل جريدة نيويورك تايمز وجريدة التايمز. كما تحافظ كنكن على تميزها؛ إذ يُطلق عليها “لغز سودوكو بالسكر”، وتتطلب تنفيذ عمليات رياضية لدى حلها.

في أوائل عام 2016، قامت Rootstalk Learning Solutions، وهي شركة قائمة في دبي يتمثل نشاطها في تطوير مهارات الأطفال، بتدشين بطولة “كنكن” الدولية فيما بين مدارس الإمارات. ومنذ ذلك الحين، نجحت البطولة في تنفيذ نسختها الثالثة في عام 2018 كما أنها في مراحلها المبكرة من إصدار نسختها الرابعة تحت مسمى KIC 2019.

وقد شارك في البطولة خلال عامها الثالث ما يربو على 10000 طالب من أكثر من 250 مدرسة. وقد مُنِح ستة طلاب رحلة مجانية إلى نيويورك لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الدولي بتاريخ 16 من ديسمبر 2019. وهؤلاء الطلاب هم: إيشان شارما من مدرسة مودرن الثانوية بدبي؛ وجيف جون سونيل من مدرسة الألفية بدبي، وأريترو شاترجي من مدرسة هارتلاند الدولية بدبي، وأبيناف بانوبراتاب سينج من مدرسة دلهي الخاصة بالشارقة؛ وريشيكا سود من أكاديمية رأس الخيمة، برأس الخيمة ووناكشاترا براتاب جاديا من مدرسة الوحدة العربية بدبي.

كما واصل أريترو شاترجي، من مدرسة هارتلاند الدولية بدبي، طريقه ليصبح بطل العالم لأحجية كنكن لعام 2018!

وخلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم حديثًا، حصل هؤلاء الطلاب، إضافة إلى أفضل 20 حائز على اللقب خلال بطولة 2018، على عدة جوائز فضلاً عن جائزة نقدية قيمتها 20 ألف درهم إماراتي عن إنجازهم المتميز. وكان على كل هؤلاء الطلاب خوض 3 جولات من التصفية الشرسة قبل أن يصبحوا أفضل لاعبي أحجية كنكن إذ تأهلوا على حساب ما يربو على 10000 طالب من جميع أنحاء الإمارات.

كما كُرمت أفضل المدارس أداءً مثل مدرسة دلهي الخاصة بالشارقة ومدرسة ريبتون بدبي وجيمس مودرن أكاديمي بدبي ومدرستنا الثانوية الإنجليزية بالشارقة لما قدمته من دعم أسهم في نجاح البطولة.

وعندما تم توجيه سؤال إلى “كنكن” الإمارات العربية المتحدة عن سر نجاح مسابقتها، صرح د/ مجدي حافظ، مدير “كنكن” الإمارات، قائلاً: “نحن فريق من التربويين ويمثل حل الأحجيات أحد العناصر الرئيسة لنشاطنا. فريقنا معتاد تمامًا على لعب لغز “كنكن”، وسنواصل استكشاف الإمكانات الأكاديمية لهذه الأحجية بغرض رفع المستوى المهاري والحسابي في علم الرياضيات بين الطلاب من دولة الإمارات العربية المتحدة والبلدان الأخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.”

إن ممارسة لعب أحاجي “كنكن” لهو نشاط رائع بالنسبة للطلاب، فممارسة تلك الأحاجي يساعدهم في تعزيز مهاراتهم الحسابية وقدراتهم على حل المشكلات وقدرات التفكير الاستراتيجي. كما تمتاز أحاجي كنكن بأنها أداة قوية لبناء قدرات التفكير الإدراكي والمعرفي والمثابرة والقدرة على الاحتمال لدى الطلاب. إضافة إلى ذلك، تمثل بطولة كنكن الدولية حافزًا مثاليًا للحصول على أحاجي كنكن والسباق التنافسي لحل الألغاز للمرة الأولى.

ونسخة 2019 من البطولة متاحة في الوقت الحالي لجميع الطلاب بدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية من الصفوف الدراسية من الثالث إلى الثاني عشر. تحاول Rootstalk Learning Solutions بدأب نقل البطولة إلى دول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على اتساعها. كما أنه من المحتمل إقامة مسابقة محورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقد تصبح واقعًا ملموسًا بحلول أوائل عام 2020. ومن الواضح أنه سوف يتعين علينا الانتظار ورؤية ما سيحدث. ونوصيكم، حتى ذلك الحين، بالانضمام إلى ثورة حل الأحاجي التي تجتاح الأجواء في جميع أنحاء البلاد وأن تواصلوا اللعب.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/884214/Kenken_Championship.jpg