كمبنسكي يفتتح أول فنادقه بمنطقة الكاريبي بجزيرة الدومينيكا مع نفاد الأسهم المخصصة للمواطنة عن طريق الاستثمار

لندن، 24 أكتوبر 2019 /PRNewswire/ — قامت أقدم مجموعة للفنادق الفخمة في أوروبا الأسبوع الماضي رسميًا بتدشين أول منتجعاتها في منطقة شرق الكاريبي بحضور ضيوف مميزين من المتوقع وصولهم خلال الأسابيع اللاحقة. يمثل منتجع ونادي صحي Cabrits التابع لمنتجع كمبنسكي الدومينيكا أول فندق ينتمي لسلسلة فنادق ذات اسم تجاري عالمي يتم افتتاحه في الدومينيكا المعروفة بمسمى “الجزيرة ابنة الطبيعية الكاريبية”، وهو ما يمثل دفعة قوية لتعزيز اقتصاد البلاد. وكان جزء من تمويل الفندق قد جاء من خلال برنامج الدومينيكا للمواطنة عن طريق الاستثمار – وهو برنامج حقق نجاحًا عالميًا وفق تصنيف خبراء فاينانشال تايمز – حيث حظي مستثمرون مخضرمون من خلاله بفرصة ليصبحوا من مواطني الكومنولث الدومينيكا في ظل المساهمة الاقتصادية.

ويضم منتجع ونادي صحي Cabrits كمبنسكي الدومينيكا 151 غرفة وغرفة دوبلكس وجناح وشاليه، فضلاً عن وسائل الراحة التي تتسم بالفخامة، وتشمل أربعة مطاعم مميزة ومرافق للياقة البدنية وقاعات فسيحة لتنظيم الفعاليات. ومن المثير للإعجاب أن المنتجع سوف يستهل خدمته الجوية الخاصة لنزلائه القادمين من مناطق مجاورة كجزيرة أنتيجوا أو أرخبيل جواديلوب مع توافر خدمة لنقل الضيوف بسيارات رياضية خاصة من المطار إلى باب الفندق. وقد اكتسب المنتجع قدرًا هائلاً من الزخم والإثارة على مستوى العالم عندما ورد اسمه على قائمة مجلة فوربس كواحد من أهم المرافق الفندقية المتوقع افتتاحها هذا العام.

وفي هذا الصدد، صرح محمد أساريا، العضو المنتدب لتطوير سلسلة الفنادق، قائلاً أن المنتجع سوف يحدث عمليات تحول وتطوير إيجابي للمنطقة المجاورة “عن طريق توفير وظائف لمئات من الأشخاص واجتذاب آلاف من السائحين كل عام إلى هذا البلد الرائع.” كما قال رئيس الوزراء، السيد/ روزفلت سكيريت: “هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها سلسلة فنادق عالمية بافتتاح أحد منتجعاتها في الدومينيكا ولا زال المستقبل يحمل لنا في جعبته الكثير.”

وقد نفدت مجموعة الأسهم التي خصصها برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار لمنتجع كمبنسكي الجديد ولكن من يحدوهم الأمل في الحصول على الجنسية لا زال أمامهم متسع من الوقت للاستثمار في سلاسل فنادق عالمية كمنتجع Anichi المملوك لسلسلة فنادق ماريوت ومنتجع Tranquility Beach التابع لسلسلة فنادق هيلتون التي قررت افتتاح منتجعاتها قريبًا في جزيرة الدومينيكا. وسوف يكون برنامج الدومينيكا الرائد عالميًا للمواطنة عن طريق الاستثمار هو المظلة التي يعمل من خلالها كل فندق من تلك الفنادق، فضلاً عن مجموعة أخرى من المنتجعات الصغيرة الفخمة مثل Jungle Bay أو Secret Bay أو Sanctuary Rainforest. وتشجع هذه المبادرة التي تحظى بغطاء تشريعي أثرياء العالم وعائلاتهم على اكتساب جنسية أخرى مقابل ضخ استثمارات في اقتصاد الدومينيكا.

وتمثل الاستثمارات البالغة 200 ألف دولار أمريكي على الأقل في ممتلكات عقارية حائزة على الاعتماد المسبق واحدة من الخيارات المتاحة أمام المتقدمين للمشاركة في برنامج الدومينيكا للمواطنة عن طريق الاستثمار. وأما المسار الثاني فيتطلب إسهامًا يبلغ 100 ألف دولار أمريكي من كل مقدم طلب لاستثمارها مباشرةً في صندوق التنوع الاقتصادي الذي تضطلع به حكومة الدومينيكا. وعلى جميع مقدمي الطلبات أن يجتازوا أولاً سلسلة من الفحوص النافية للجهالة والتي حازت على تقدير ذي علامات مرتفعة في ضوء تقرير خاص أصدرته فاينانشال تايمز.

ووفقًا لما صرح به خبراء مجلة الإدارة المحترفة للثروات التي تصدرها فاينانشال تايمز، أتى برنامج الدومينيكا على رأس أفضل البرامج العالمية للمواطنة عن طريق الإسهامات الاقتصادية على مدى السنوات الثلاث الماضية، وكانت الملاءة المالية والكفاءة من بين الأساب الرئيسة لنجاحه. يدير كومنولث الدومينيكا، في ظل خبرة قوامها 26 عامًا، واحدًا من أكثر برامج المواطنة شفافية على مستوى العالم. وتسهم العائدات المحصلة من البرنامج في رعاية مبادرات التنمية الوطنية في الدومينيكا ضمن مجالات نشاط أساسية كالتعليم والرعاية الصحية والإسكان والبنية التحتية والتكيف المناخي والسياحة البيئية.

تتاح أمام المستثمرين، حال حصولهم على جنسية الدومينيكا، مجموعة كبيرة ومتنوعة من المزايا تتراوح بين القدرة على التنقل فيما بين جميع أقاليم العالم وبين الفرص التجارية البديلة والانتماء، كأحد الجوانب الهامة، للبرنامج، إلى ديمقراطية تنعم بالاستقرار في أجواء اقتصاد مزدهر يدعم الحياة في مجتمع عالمي.

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