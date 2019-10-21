كلي دو بو بوتي تكشف عن منتج لاكريم الجديد، وهو تحفة رائعة معادة التصميم

لندن، 21 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — كشفت الماركة التجارية الفاخرة لمنتجات تجميل البشرة والمكياج كلي دو بو بوتي المتفرعة عن شركة شيسيدو، اليوم، عن نسخة جديدة معادة التنشيط لمنتجها الأيقوني لاكريم، منتجها ذي الأداء العالي من كريم الوجه الذي يتضمن الحمض النووي الأصلي للماركة التجارية، وهو المنتج الذي يتسم بالذكاء والحسم والبراعة. وتستعد الشركة لإطلاق الكريم الجديد، الذي هو نتاج المعرفة الفريدة والتقنية المتقدمة والمصنوعية الدقيقة، في ربيع/خريف العام 2020.

وإذ صُمم على أساس رؤية فريدة من ذكاء البشرة، والقدرة الفطرية للبشرة على التمييز بين المحفزات السيئة والجيدة، وكذلك قدرة خلايا البشرة على نقل المعلومات فيما بينها، لاكريم يستغل الفهم العميق لسلوك خلايا البشرة لتحقيق نتائج استثنائية. وإذ أعيد تصميمه ثماني مرات منذ إطلاقه في العام 1982، يتم تطوير كل نسخة من إصدارات لاكريم بأحدث الاكتشافات من الأبحاث المتواصلة لكلي دو بوتي المستمر، بحيث تأتي كل منها أكثر قوة وتطوراً من سابقتها.

يتميز لاكريم الجديد بمزيج قوي للغاية خاص بالماركة التجارية: مواد إشعاع البشرة، التي تضم مزيجًا قويًا من خمسة مكونات رئيسية: الأساس الحريري الذهبي البلاتيني، مستخلصات قشرة اللؤلؤ الياباني، الثيارين، مستخلصات بيريلا أنجيليكا أكوتيلوبا، ما يساعد على زيادة ذكاء البشرة وتعزيز قدرتها على إصلاح نفسها والدفاع عن نفسها من الأضرار الناجمة عن الضغوطات المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الصيغة المعاد تنشيطها على مستخلص سيرافيرمنت الجديد الذي تم إنتاجه من خميرة اكتُشفت في مقاطعة أكيتا اليابانية التي تعزز قدرة البشرة على التجدد وأن تصبح قوية من الداخل.

يصُنع نسيج لاكريم الثري والفاخر بشكل استثنائي من قبل خبراء التجميل الكبار على مدار عدة أيام في عملية متعددة الخطوات الدقيقة ومقاربة عالية الدقة، وهو يمزج بدقة أكثر من ستين مكونًا من مكونات منسقة لإطلاق إشراق داخلي وتحسين البشرة بشكل فعال لمظهر يشعر بالحيوية والكثافة الشبابية خلال 12 أسبوعا. (1)

تم الكشف عن منتج لاكريم الجديد، الذي يتم تقديمه في عبوة رائعة على شاكلة الجواهر، في حدث حصري تم تنظيمه في موقع مجلة سيربنتين بوسط لندن في هايد بارك، حيث تمت استضافة أكثر من 100 من المحررين الرئيسيين والمؤثرين وتجار التجزئة من جميع أنحاء العالم من قبل السيدة يوكاري سوزوكي، رئيسة قسم العلامات التجارية في كلي دو بوتي، والسيد كاتسونوري يوشيدا، رئيس قسم التكنولوجيا في مختبرات كلي دو بوتي.

وكان المكان الذي يعج بالاضواء، احتفالًا ماديا بوعد لاكريم بالإشراق، المكان المثالي الذي تم فيه نشر التكنولوجيا والضوء بالكامل لخلق تجربة تفاعلية وشاملة للعلامة التجارية – كل نقطة اتصال تبرز المعالم البارزة التي حققها كلي دو بوتي في دفع حدود العلوم والابتكار. ودخل الضيوف قاعة الاحتفال عبر هياكل الوسائط المتعددة الرقمية والتفاعلية التي عرضت رحلة العلامة التجارية، وتطور لاكريم والاكتشافات العلمية الخاصة بالبشرة التي تشكل حجر الأساس لأداء لاكريم الفاخر بشكل استثنائي.

ومثل هذا الحدث أيضًا علامة بارزة أخرى – إطلاق العلامة التجارية في أوروبا حيث ستصبح لندن أول ميناء لزيارة منتجاتها.

وعلقت السيدة سوزوكي بقولها: “لاكريم يقع في قلب كلي دو بوتي ونحن فخورون ويشرفنا تقديم هذه الصياغة الجديدة والمنشطة، التي يدعمها التزامنا المستمر بالعلوم وابتكار مستحضرات العناية بالبشرة. إنه رمز للرفاهية يشتمل على تقنيات من أعلى المستويات لتمكين القدرات الفطرية للجلد للإشراق الذي يتطور يوميًا.”

“علاوة على ذلك، قررنا استضافة هذا الحدث للكشف عن المنتج في لندن حيث تمثل هذه المدينة المشعة الخطوة الأولى في رحلة علامتنا التجارية في أوروبا. نحن متحمسون للإمكانيات التي لا نهاية لها التي تنتظرنا من خلال تفاني فريقنا الملتزم بالبحث والتطوير، ونسعى باستمرار إلى صياغة حدود علمية جديدة لتقديم إشراق رائع إلى حد أنه ينبعث من الداخل.”

كما تم الاحتفال بإطلاق المنتج الجديد بحفل عشاء في فندق كورينثيا في لندن، الذي استضافته كلي دو بو بوتي مع سفيرتها العالمية للعلامة التجارية، السيدة فيليسيتي جونز.

عن كلي دو بو بوتي

تأسست كلي دو بو بوتي، العلامة التجارية العالمية الفاخرة التابعة لشركة شيسيدو لمنتجات التجميل، في العام 1982 لتكون التعبير النهائي عن الأناقة والعلوم. كي دو بو بوتي تعني مفتاح جمال البشرة. تكمن فلسفة العلامة التجارية في إطلاق قوة إشراق المرأة من خلال تقنية العناية بالبشرة المبتكرة وتسخير الماكياج من جميع أنحاء العالم. وإذ تسترشد دائما بالشعور الجمالي والذكاء الرائع، دو بو بوتي ملأت منتجاتها بالحداثة والسحر والديناميكية لتظهر كشركة رائدة في هذا المجال في تقديم إشراقة رائعة، تنبعث من الداخل. منتجات الشركة متوفرة في 14 دولة ومنطقة حول العالم.

موقع كلي دو بو بوتي الرسمي: www.cledepeau-beaute.com

موقع كلي دو بو بوتي الرسمي على إنستغرام: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

تم اختباره في جنوب أفريقيا على 100-103 امرأة قوقازية بعمر 40-68 سنة، في الفترة بين 25 يوليو-18 أكتوبر، 2018.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1013291/Cle_de_Peau_Beaute_unveils_new_La_Creme.jpg

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