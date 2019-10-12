كلي دو بو بوتيتعلن شراكة لعدة سنوات مع اليونيسف

الشراكة ستمكن الفتيات حول العالم من الحصول على حقوقهن والدفع قدما بتعليمهن وإطلاق إمكانياتهن في مجال الأعمال

طوكيو، 11 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — تعهدت الماركة التجارية الفاخرة لمنتجات تجميل البشرة والمكياج كلي دو بو بوتي المتفرعة عن شركة شيسيدو، اليوم، الذي يصادف اليوم العالمي للفتاة، بتقديم أكبر مساهمة عالمية، تبلغ 8.7 مليون دولار، لدعم برنامج اليونيسف للمساواة بين الجنسين.

على الصعيد العالمي، واحدة من كل 4 فتيات مراهقات تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 لا تعمل، ولا تتلقى التعليم أو التدريب مقارنة بواحد من كل 10 فتيان من نفس العمر. كأول علامة تجارية يابانية تلتزم بشراكة عالمية متعددة السنوات مع اليونيسف حول تمكين الفتيات وتعليمهن، ستساهمكلي دو بو بوتيفي الجهود العالمية لدعم 6.5 مليون فتاة من خلال برامج التعليم والتوظيف والتمكين.

وقالت هنريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف: “التعليم هو أحد أفضل السلالم للخروجمن الفقر. رغم إحراز تقدم كبير في التحاق الفتيات بالمدارس الابتدائية، فإن الكثيرات منهن لا زلن محرومات من فرصة مواصلة تعليمها وصولا إلى المدرسة الثانوية. الزواج المبكر والفقر والتمييز والتحيز الجنساني هي بعض العوائق التي يتعين على الفتيات التغلب عليها لمتابعة دراستهن. بدعم من شركاء مثلكلي دو بو بوتي، يمكننا المساعدة في التصدي لهذه الحواجز “.

وقالت السيدة يوكاري سوزوكي، رئيسة قسم العلامات التجارية في كلي دو بو بوتي:”عندما أطلقتكلي دو بو بوتيجائزة”قوة الإشراق” لأول مرة في آذار/مارس 2019، كنا نعتزم أن تكون هذه الجائزة بداية التزام إنساني طويل الأجل بأن نكون قوة دافعة للتغيير الإيجابي. إضافة اليونيسف كشريك إنما يكمل الجهود التي تبذلها العلامة التجارية لتسليط الضوء على التعليم وهي تتماشى مع رؤيتنا المؤسسية لخلق القيمة الاجتماعية.فيكلي دو بو بوتي، نعتقد أن مفتاح غد أكثر إشراقًا يتمثل في إطلاق إمكانات الفتيات. ومعا، نهدف إلى تمكين الناس لاتخاذ موقف استباقي مع هذا البرنامج لإحداث فرق ملموس وإيجابي في العالم”.

ستدعم هذه الشراكة عمل اليونيسف في بنغلاديش وقيرغيزستان والنيجر، من بين بلدان ومناطق أخرى، لتعزيز التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) – وهي مجالات يتم كبتها تقليديًا بسبب الصور النمطية والمعايير الجنسانية تجاه الفتيات. سوف تتعلم الفتيات أيضًا مهارات مثل الثقة بالنفس والعمل الجماعي وصنع القرار بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى التوجيه والإرشاد حتى يتمكن من الانتقال بنجاح إلى القوة العاملة.

ولإثبات التزام العلامة التجارية بالدعوة إلى تعليم النساء والفتيات، ستتعهدكلي دو بو بوتيأيضًا بتقديم نسبة مئوية من مبيعاتها العالمية لأفضل منتجاتها مبيعًا سيرام، The Serum، لدعم برامج تمكين الفتيات التي ترعاهااليونيسف. من خلال تمكين كل امرأة من القيام بالعمل وتقديم الدعم لها في هذه الحركة العالمية، تلعب العلامة التجارية دورًا فعالًا في معالجة القضايا الاجتماعية العالمية مثل عدم المساواة بين الجنسين. كجزء من التزامكلي دو بو بوتي، ستعمل العلامة التجارية أيضًا على الترويج لهذه القضية الهادفة في منصات الوسائط الاجتماعية عبر الإنترنت، وكذلك من خلال العروض داخل المتاجر.

وكعمل تجاري متعمق في قطاع الجمال، لطالما اعتقدتكلي دو بو بوتيأن المرأة يمكن أن تحول جمالها وحياتها وعالمها من خلال العمل لإحداث تغيير إيجابي. دعماً لهذه الشراكة، سيتم أيضًا تمكين الموظفين من حشد أصواتهم معًا من أجل هذا الالتزام الكبير للغاية من خلال مبادرات مشاركة الموظفين الداخلية لحفز العمل.

التعليم هو المفتاح لفتح الفرصة. إن القدرة على تسليط الضوء على العالم موجودة داخل كل فرد، ومن خلال هذا الجهد الموحد، تقفكلي دو بو بوتيواليونيسف مع الفتيات على مستوى العالم، فيما يقمن بتغيير العالم لأنفسهن وعائلاتهن ومجتمعاتهن.

ملاحظات للمحررين:

لا تدعم اليونيسف أي شركة أو علامة تجارية أو منتج أو خدمة.

عن كلي دو بو بوتي

تأسستكلي دو بو بوتي، العلامة التجارية العالمية الفاخرة التابعة لشركة شيسيدو لمنتجات التجميل، في العام 1982 لتكون التعبير النهائي عن الأناقة والعلوم. كي دو بو بوتيتعني مفتاح جمال البشرة. تكمن فلسفة العلامة التجارية في إطلاق قوة إشراق المرأة من خلال تقنية العناية بالبشرة المبتكرة وتسخير الماكياج من جميع أنحاء العالم. وإذ تسترشددائما بالشعور الجمالي والذكاء الرائع، دو بو بوتي ملأت منتجاتها بالحداثة والسحر والديناميكية لتظهر كشركة رائدة في هذا المجال في تقديم إشراقة رائعة،تنبعث من الداخل. منتجات الشركة متوفرة في 14 دولة ومنطقة حول العالم.

موقع كلي دو بو بوتي الرسمي:www.cledepeau-beaute.com

موقع إنستغرام الرسمي لكلي دو بو بوتي الرسمي: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

عن اليونيسف

تعمل اليونيسف في بعض أصعب الأماكن في العالم، للوصول إلى أكثر الأطفال حرمانًا في العالم. عبر أكثر من 190 دولة ومنطقة، نحن نعمل من أجل كل طفل، في كل مكان، لبناء عالم أفضل للجميع. لمزيد من المعلومات حول اليونيسف وعملها من أجل الأطفال، يرجى زيارةwww.unicef.org

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