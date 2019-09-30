كلي دو بو بوتي، الماركة الفاخرة الرائدة التابعة لشركة شيسيدو، تطلق منتجاتها في المملكة المتحدة، في محلات هارودز حصريا

لندن، 30 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أطلقت الماركة التجارية الفاخرة لمنتجات تجميل البشرة والمكياج كلي دو بو بوتي، وهي متفرعة عن شركة شيسيدو، منتجاتها في المملكة المتحدة بصورة حصرية في محلات هارودز، وهي واحدة من الوجهات العالمية الرائدة لمواد التجميل الفاخرة. وإذ تنتج خطا رائعا من منتجات الماكياج، فقد تم تطوير كلي دبو بوتي لتسخير القوة الابتكارية لنهج اليابان الفائق التقدم في العلوم لتقديم حلول شاملة مخصصة لمعالجة جميع احتياجات الجلد والبشرة.

ويقول يوكاري سوزوكي، كبير مسؤولي العلامة التجارية في كي دو بو بوتي، “بعد تحقيق النجاح في الأسواق الآسيوية، تستعد كي دو بو بوتي بشكل استراتيجي للتوسع في مناطق جديدة. المملكة المتحدة لديها إمكانات كبيرة لـ كي دو بو بوتي كسوق رئيسية. نعتقد أن العملاء البريطانيين والمسافرين الدوليين إلى المملكة المتحدة يتمتعون بخبرة واسعة بالنسبة إلى مواد التجميل، وسوف يتبنون فلسفة علامتنا التجارية، وتقدير نهجنا في الحفاظ على الجودة الفائقة”.

يضيف تشارلز دو مونتاليفت، مدير عام شركة شيسيدو للمملكة المتحدة وإيرلندا، “العلامات التجارية الراقية في التجميل تقود قطاع الرفاهية في المملكة المتحدة. وتتمتع كي دو بو بوتي بسجل حافل في آسيا وفي الولايات المتحدة الأميركية لتجاوز التوقعات حتى الأقل بروزًا، بفضل الصيغ الفريدة والتصاميم الرائعة والاهتمام الدقيق بالجودة، ونحن على ثقة من أن هذه السمعة التي اكتسبتها ماركتنا عبر جهودها المتواصلة ستتحول إلى نجاح في أوروبا ونحن فخورون بتقديم كي دو بو بوتي إلى أوروبا، بحث كانت المملكة المتحدة هي أول دولة في أوروبا تطلق فيها الشركة منتجاتها. شريكنا المفضل هارودز معروف بتوفيره بيئة فاخرة للبيع بالتجزئة مقرونة بتجربة عملاء رائعة لتقديم الخدمة النهائية لعملائنا.”

ويقول ليندسي أزبيتارتي، نائب رئيس كي دو بو بوتي في أوروبا والشرق الأوسط، “تعتبر المملكة المتحدة أول ميناء للاتصال بـ كي دو بو بوتي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. إن نمو السوق الأوروبية الفاخرة يبشر بفرص كبيرة للعلامات التجارية، وللعروض المتميزة الفائقة مثل كي دو بو بوتي التي تأتي بعروض فريدة وكاملة، فإن الفرص لا محدودة. لدينا خطط طموحة في أوروبا وإعلانات جديدة مثيرة قيد الإعداد “.

وتضيف ميا كولينز، رئيس قسم التجميل في هارودز: “يشرفنا ويسعدنا أن نكون الشريك الحصري لإطلاق كي دو بو بوتي في أوروبا. إنها الإضافة المثالية لترقية افتتاح قاعة مواد التجميل الجديدة لدينا ونعرف أن عملاءنا سيعجبون بها. هارودز معجبة منذ فترة طويلة بالصيغ الاستثنائية في صميم جميع منتجات كي دو بو بوتي وهي متحمسة جدًا لتقديمها إلى عملائنا.”

سيتمكن المستهلكون من الحصول على تجربة في فلسفة كي دو بو بوتي الفريدة ومجموعة منتجاتها الكاملة، بما في ذلك المنتجات المفضلة الحائزة على الجوائز بما فيها لاكريم، الكريم المخفي، وكريم القناع.

عن كلي دو بو

تأسست كلي دو بو بوتي، العلامة التجارية العالمية الفاخرة التابعة لشركة شيسيدو لمنتجات التجميل، في العام 1982 لتكون التعبير النهائي عن الأناقة والعلوم. كي دو بو بوتي تعني مفتاح جمال البشرة. تكمن فلسفة العلامة التجارية في إطلاق قوة إشراق المرأة من خلال تقنية العناية بالبشرة المبتكرة وتسخير الماكياج من جميع أنحاء العالم. وإذ تسترشد دائما بالشعور الجمالي والذكاء الرائع، دو بو بوتي ملأت منتجاتها بالحداثة والسحر والديناميكية لتظهر كشركة رائدة في هذا المجال في تقديم إشراقة رائعة، تنبعث من الداخل. منتجات الشركة متوفرة في 14 دولة ومنطقة حول العالم.

الموقع الرسمي لكلي دو بو بوتي: www.cledepeau-beaute.com

موقع إنستاغرام الرسمي لكلي دو بو بوتي: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/?hl=en

حول هارودز

بدأت محلات هارودز كمحلات بيع بالجملة وشركة متخصصة في تجارة الشاي في شرق لندن، حيث افتتحت أبوابها لأول مرة في العام 1834. ومنذ ذلك الحين، نمت لتصبح أكبر متجر في العالم، وهي معروفة بمجموعتها الفريدة من البضائع الفاخرة. بالإضافة إلى العلامات التجارية الحصرية والدوائر المتعددة، فإن إحدى أكثر خصائص هارودز شهرة هي الخدمة التي لا مثيل لها. تستمر هارودز في الاسترشاد بفلسفتها المتمثلة في “كل شيء ممكن”، وحتى يومنا هذا، يبقى عملاؤنا في صميم كل ما نقوم به. Harrods.com.

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الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/1000065/CLE_DE_PEAU_BEAUTE_Logo.jpg