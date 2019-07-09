كليفر تاب تشترك مع فونيدج في إتاحة حل الأعمال على تطبيق واتس آب عبر واجهة برمجة تطبيق لرسائل نكسمو

يمكن أن تصل الأعمال في الحال إلى مليارات المستخدمين لتقديم خدمات ملائمة ودعم وشخصية بشكل متواصل

ماونتن فيو، كاليفورنيا، 10 يوليو / تموز، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم كليفر تاب “CleverTap”، منصة إدارة دورة حياة العميل المتكاملة، عن اندماجها مع نكسمو، منصة واجهة برمجة التطبيق فونيدج “Nexmo, the Vonage API Platform“، وواجهة برمجة تطبيق الرسائل لإضافة حل واتس آب للأعمال إلى مجموعة خدمات كليفر تاب. ومع هذا التكامل، تتيح كليفر تاب اتصالاً ثنائيًا مع العملاء عبر أحد أكثر القنوات شائعة الاستخدام في العالم.

ويرغب عملاء اليوم التفاعل مع الأعمال كما يقومون مع أصدقائهم وعائلاتهم، وتجعل قنوات التواصل الاجتماعي مثل واتس آب وفيسبوك ذلك ممكنًا. ومع أكثر من 1,5 مليار مستخدم حول العالم1، يتفوق تطبيق واتس آب من خلال إتاحة إرسال رسائل خدمة فورية للأعمال، وإرسال تحديثات ورسائل تذكير إلى المستخدمين في أي مكان بالعالم. ومع أكثر من ثلاث أضعاف حجم الرسائل النصية القصيرة و98% من معدل القراءة2، فتح تطبيق واتس آب فرصة جديدة بالكامل تتيح للأعمال المشاركة مع العملاء3.

وبهذه المناسبة، صرح سونيل توماس “Sunil Thomas”، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لكليفر تاب، قائلاً: “يتحول العملاء تجاه التجارة التقليدية حتى يتسنى لهم إجراء تعاملات فورية مع العلامات التجارية المفضلة لديهم. ومع شراكة فونيدج وواجهات برمجة التطبيقات نكسمو، تتيح كليفر تاب استخدام واتس آب للأعمال كسبيل للعلامات التجارية لتقديم خدمة فائقة ودعم من خلال السماح بتواجدها أينما كان العملاء. ويسعدنا رؤية كيفية استفادة العلامات التجارية من هذه القناة لتحويل علاقات العملاء”.

ومن جانبه، أشار هيمانشو بريوال “Himanshu Periwal”، نائب رئيس التطوير في إكسيغو دوت كوم “ixigo.com”، قائلاً: “يتيح لنا تكامل واجهة برمجية تطبيق رسائل نكسمو مع كليفر تاب الاستفادة من حلول واتس آب للأعمال على نحو سهل وسلس والوصول إلى العملاء عبر قناة يقضون عليها أغلب أوقاتهم. ولقد شهدنا واتس آب وهي تظهر وعودًا كبيرة كقناة تسويقية مع مشاركة أكبر بثلاث مرات مقارنة بالمتوسط الحالي. ونحن على ثقة أن القوة المشتركة لحل أعمال واتس آب، وواجهات برمجة تطبيق نكسمو، وكليفر تاب، ستصير قدراتنا التجارية الإلكترونية عبر وسائل المحادثات ستصير أكثر تكاملاً وسلاسة”.

ويوفر تكامل كليفر تاب مع واجهات برمجة تطبيق رسائل نكسمو تقديم تطبيق واتس آب للعملاء وسيلة مؤتمتة غير مزعجة لإرسال واستلام الرسائل الشخصية . ومن دون الحاجة لاستضافة أو إدارة بنية تحتية منفصلة، تتاح أمام الأعمال اتصالات ثنائية مع العملاء عبر لوحة عرض كليفر تاب.

وبدوره صرح مارك سومرسون “Mark Summerson”، نائب رئيس شركاء القناة العالمية في نكسمو، منصة فونيدج لواجهة تطبيق الأعمال، “تيسر واجهة برمجة التطبيق لرسائل نكسمو للأعمال المشاركة مع العملاء حول العالم عبر القنوات التي يفضلونها. فقنوات من قبيل واتس آب للأعمال تتيح للشركات إعادة ابتكار نماذج الأعمال مع وسيلة شخصية أكثر حداثة توفر المنتجات والخدمات”.

نبذة عن كليفر تاب

تعد كليفر تاب منصة للمحافظة على العملاء تساعد العلامات التجارية للعملاء على تعظيم قيمة وقت المستخدم. وتثق أكثر من 8,000 شركة حول العالم، تتضمن فودافون “Vodafone”، وستار “Star”، وسوني “Sony”، وفاندانجو لاتام “Fandango LATAM”، ودومينوز بيتزا “Domino’s Pizza”، وجو-جيك “GO-JEK” في كليفر تاب لتقديم خبرات شخصية وتحسين تأثير التسويق متعدد القنوات عبر دورة حياة العميل الكاملة. ويدعم كليفر تاب أكبر شركات رأس المال المخاطر والتي تتضمن سيكويا إنديا “Sequoia India”، وتايغر غلوبال مانجمنت “Tiger Global Management”، وأكسيل “Accel”، وريكروت هولدينغز “Recruit Holdings”، وتدير أعمالها من مكاتبها في سان فرانسيسكو، ولندن، وسنغافورة، ومومباي، وبنغالورو. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني clevertap.com أو تابعونا على لينكيد إن و تويتر .

نبذة عن فونيدج

تعيد فونيدج تشكيل اتصالات الأعمال، وتساعد المؤسسات على استخدام الاتصالات الموحدة المتكاملة بالكامل، ومركز الاتصالات، وحلول الاتصالات القابلة للبرمجة عبر منصة نكسمو، واجهة برمجة التطبيق لتحسين طريقة أداء الأعمال. وتعتمد منصة فيونديج لاتصالات السحابة المتكاملة بالكامل على البنية التحتية التي تعتمد على الخدمات متناهية الصغر مما يتيح للأعمال تحقيق إنتاجية أكبر ومشاركة العملاء على نحو أكثر فعالية عبر جميع القنوات، التي تتضمن الرسائل، والمحادثة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والفيديو، والصوت.

ويقع المقر الرئيسي لفونيدج هولدينغز كورب “Vonage Holdings Corp.” في هولمديل، نيوجيرسي، وتنتشر مكاتبها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأوروبا، والشرق الأوسط وآسيا. وتعد Vonage® علامة تجارية مسجلة لشركة فونيدج ماركتينغ إل إل سي “Vonage Marketing LLC”، المملوكة لشركة فونيدج أمريكا إنك “Vonage America Inc.”.

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1 –https://techcrunch.com/2018/01/31/whatsapp-hits-1-5-billion-monthly-users-19b-not-so-bad

2 –https://techcrunch.com/2018/01/31/whatsapp-hits-1-5-billion-monthly-users-19b-not-so-bad

3 – https://www.businessofapps.com/data/whatsapp-statistics/#1

اتصالات وسائل الإعلام:

كيتان بانديت “Ketan Pandit”

مسئول العلاقات العامة في كليفر تاب

ketan@clevertap.com

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