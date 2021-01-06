كليروين الإمارات العربية المتحدة يضع معيارا جديدا للصحة العامة لدرابزينات الأيدي في المصاعد

منتج الشركة مثالي لتجارة التجزئة، الرعاية الصحية، الضيافة ومقاصد التسلية؛ الجهاز البسيط يوفر حماية بنسبة 99,9% ضد كوفيد-19

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — لمواجهة واحدة من أكبر مخاطر التلوث في الأماكن العامة، جهاز كليروين بات جهاز التعقيم الوحيد في العالم للمصاعد المرخص بأنه يقدم حماية بنسبة 99.9% ضد فيروس كوفيد-19 – متوفرا الآن في الإمارات العربية المتحدة. جدير بالذكر أن الخبراء يركزون على السرعة التي تنتشر بها البكتيريا على الأسطح الصلبة، ما يجعل درابزينات الأيدي في المصاعد أكثر الأسطح الملوثة بالجراثيم عند ملامستها.

كليروين هو حل وقائي ذاتي الطاقة ومنخفض الصيانة يقتل البكتيريا باستخدام الأشعة فوق البنفسجية المبيدة للجراثيم. يتم تعقيم مصباح مبيد الجراثيم فوق البنفسجي UV-C باستمرار فيما يتحرك درابزين المصعد الكهربائي ويمنع مصادر العدوى من الانتشار. وإذ هو خفيف الوزن وسهل التركيب، لا يتطلب هذا الجهاز أي تغيير في التشغيل الميكانيكي أو في هيكلية المصعد. كما أنه صديق للبيئة، مما يقلل من الحاجة إلى المواد الكيميائية القاسية ويقلل من العمالة اليدوية اللازمة للحفاظ على الدرابزين نظيفًا تمامًا.

ووفقًا لكولين ستيفن، المدير العام لشركة كليروين الإمارات العربية المتحدة: “فقد أحدث فيروس كوفيد-19 موجات من الصدمات عبر العديد من الصناعات، وخاصة تجارة التجزئة والترفيه. ستتأثر الطريقة التي يشعر بها الناس ويتصرفون خارج المنزل لعدة أشهر؛ حتى مع الأخبار الإيجابية عن اكتشاف اللقاحات ضد الفيروس، فتحتاج الأماكن العامة الكبيرة إلى تطوير استراتيجيات للحفاظ على أمان الناس واستعادة ثقتهم. تظهر الدراسات أن المستهلكين يتطلعون إلى المشغلين والمطورين لتوفير راحة البال، ولديهم فرصة لرفع المستوى لمعايير النظافة الفائقة.”

وأضاف: “بدون لوائح محددة أو قيود على الميزانية، يجب أن تكون المرافق مسؤولة عن تعقيم درابزينات المصاعد مع الوعي بكيفية نمو وتكاثر البكتيريا في هذه المناطق التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من الناس. كما تقع عليها مسؤولية تنفيذ هذه الإجراءات كجزء من تخطيطها الوقائي، وتوفير بيئة آمنة، حيث يتم وضع جميع تدابير التعقيم الممكنة “.

كليروين الإمارات العربية المتحدة هي الممثل والموزع الوحيد والحصري لنظام تعقيم درابزينات المصاعد كليروين في الإمارات العربية المتحدة. المساعدة في تعقيم دولة الإمارات العربية المتحدة ليست خيارًا، بل هي ضرورة.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1394166/Clearwin_ Escalator_Handrail.jpg

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