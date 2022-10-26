‫كلية إدارة الأعمال Euclea: كلية إدارة الأعمال الأكثر ابتكارًا لعولمة التعليم الإداري في الشرق الأوسط

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الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 26 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — كلية Euclea للأعمال هي مؤسسة خاصة تمنح شهادات التعليم العالي، وهي شركة رائدة في مجال البحث والتعليم تقدم مجموعة من التعليم العالي المناسب لجميع أنواع الملفات الشخصية والمهن، مع ألقاب معترف بها من قبل الدولة (ألقاب RNCP ) ووزارة التعليم العالي والبحث والابتكار الفرنسية.

كلية بريتس إمبريال الجامعية، في الشارقة هي أول حرم جامعي خارجي لكلية Euclea للأعمال الشهيرة ومقرها في فرنسا. تم افتتاح أول مساحة تعليمية للجامعة في الشرق الأوسط في مدينة الشارقة للنشر وتضم طلابًا من أكثر من 40 جنسية. إنه حرم جامعي مثير ومتنوع ومتعدد الثقافات يفخر بتوفير تجربة طلابية مع اختلاف.

تقدم كلية إدارة الأعمال Euclea مجموعة واسعة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا بما في ذلك: الأعمال الدولية، التسويق الرقمي، الموارد البشرية، إدارة الرعاية الصحية، المحاسبة والمالية، إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات، تحليلات البيانات الذكاء الاصطناعي، الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد، إدارة الأحداث والرياضة، إدارة الضيافة وغيرها الكثير. بالإضافة إلى جميع المزايا المرتبطة بكونها جامعة فرنسية عالمية المستوى، يمكن للطلاب في حرم الشارقة الاستفادة من جميع الفرص التي توفرها مدينة حديثة سريعة التطور في قلب الشرق الأوسط، مع تجربة الجنسيات والثقافات المتنوعة التي تشكل سكان دبي.

التنقل الدولي هو واحد من القيم التي ترغب كلية إدارة الأعمال Euclea في تطويرها عامًا بعد عام، وبالتالي فهم أهمية عالم واحد متصل عالميًا. يتم تعزيز التنوع في الطلاب في الشتات وأعضاء هيئة التدريس باستمرار. إن أهمية الفرصة لعبور الحواجز وعرض المواهب لأولئك الذين يرحبون بالمواهب تحظى بتقدير كبير. وبالتالي، تسعى كلية إدارة الأعمال جاهدة لإنشاء منصة للتنقل العالمي للمتعلمين إلى الحرم الجامعي عبر القارات بقوة الشراكات التعليمية عبر الوطنية والتقدم.

جامعة عالمية ملتزمة بتلبية احتياجات وطموحات مجموعة متنوعة ثقافيًا ودوليًا من الطلاب، من خلال توفير برامج أكاديمية صعبة مدعومة بالبحوث المبتكرة والممارسة المهنية. تعد كلية إدارة الأعمال Euclea في الشرق الأوسط طلابها ليكونوا أفرادًا محترفين ومهرة مناسبين للعالم الحديث، وملتزمين بالتعلم مدى الحياة وقادرين على المساهمة في المجتمعات التي يعيشون ويعملون فيها.

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