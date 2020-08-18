كلاريفيت تطلق فهرس الإقتباس البحثي باللغة العربية في مصر

تقديمات المجلات مفتوحة الآن لجميع المجلات من دول الجامعة العربية الـ 22

لندن، 17 أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أطلقت مؤسسة كلاريفيت بي أل سي (NYSE:CCC)، وهي مؤسسة عالمية رائدة في توفير معلومات ورؤى موثوقة لتسريع وتيرة الابتكار، فهرس الاقتباس العربي Arabic Citation Index ، وهو أول فهرس اقتباس في العالم باللغة العربية للعالم العربي، في مصر.

يتم تمويلفهرس الاقتباس العربيمن قبل الحكومة المصرية، وهو متوفر عبر مجتمع البحوث بأكمله في مصر. كما أنه مفتوح لتقديمات المجلات من قبل محرري المجلات الناطقة باللغة العربية، وسيكون مفتوحًا للباحثين والمنظمات في جميع الدول الـ 22 الأعضاء في جامعة الدول العربية بحلول نهاية العام 2020.

وإذ هو مدعوم من شبكة العلوم، فإن أكبر فهرس اقتباس عالمي مستقل عن الناشر في العالم يوفر فهرس الاقتباس العربيإمكانية الوصول إلى المعلومات الببليوغرافية والاستشهادات للمقالات العلمية من أكثر من 400 مجلة عربية برعاية خبراء، مع واجهة لغوية باللغتين الإنجليزية والعربية. ستزود فهرسة المنشورات العربية المجتمعات العلمية المحلية بمسارات محسنة للتعاون مع جهود البحث الوطنية والإقليمية والدولية – لتوسيع البصمة الأكاديمية العربية.

فهرس الاقتباس العربيمفتوح الآن لتقديمات المجلات open for journal submissions . سيتم اختيار المجلات من قبل هيئة تحرير خبيرة، ومحايدة بالنسبة للناشرين من جميع بلدان جامعة الدول العربية، التي ستقدم رؤى إقليمية ومعرفة بالموضوع. المجلات ستكون مؤهلة لتضمينها في الوصول إلى هذا الفهرس إذا كانت تفي بمعايير الاختيار، والتي تتطلب محتوى يخضع لمراجعة الأقران ويمكن الوصول إليه. ستنظر هيئة التحرير في اتجاهات البحث المحلي ونشاط النشر في المنطقة.

وقال مختار أحمد، رئيس مجموعة العلوم في كلاريفيت: “إن فهرس الاقتباس العربي، الذي يتم استضافته على شبكة العلوم (ويب أو ساينس)، سيوفر للمجتمعات العلمية في جميع أنحاء العالم العربي القدرة على جعل مجلاتهم، والاكتشافات المتضمنة فيها، أكثر سهولة لناحية الوصول إليها عبر المنطقة وخارجها، حيث ستربط الأوراق البحثية في المجلات العربية بأكثر من 1.7 مليار مرجع مقتبس وأعلى جودة من الأبحاث من جميع أنحاء العالم.

“إنفهرس الاقتباس العربيهو مسعى مهم تم إنشاؤه في شراكة وثيقة مع الحكومة المصرية ويمثل التطور الأحدث في سلسلة طويلة من التطورات والاستثمارات في منصةشبكة العلوم. نعتقد أن هذا الفهرس سيمكن الإبداع البشري في المنطقة، ويساعد الباحثين والمحررين العرب على تحويل اكتشافاتهم إلى اختراعات تغير الحياة.”

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، مصر، ورئيس مشروع بنك المعرفة المصري: “يسعدنا أن نرى إطلاق فهرس الاقتباس العربي. لطالما كان جزءًا من رؤيانا للعام 2030 لتحويل مصر إلى دولة “اقتصاد معرفة”، وهو سيكون أول تخطيط على الإطلاق للأدب العلمي العربي في فهرس اقتباس، مما يساعدنا على تقييم الجودة والإنتاج البحثي للباحثين والجامعات والمؤسسات البحثية العربية “.

وأضاف المهندس ماجد الصادق، مدير الشبكة الوطنية للمعلومات العلمية والتقنية المصرية: “ستزود فهرسة المنشورات العربية مجتمعاتنا العلمية المحلية بالقدرة على المساهمة ليس فقط في الجهود البحثية الوطنية والإقليمية ولكن أيضًا على الصعيد الدولي، ما يساعدنا على توسيع البصمة الأكاديمية العربية أكثر.”

السيدة أولا دبليو لورانس، المستشارة المستقلة للخدمات المهنية لبنك المعرفة المصري كان لها دور فعال في دفع هذه المبادرة إلى الأمام. وقالت: “سيجعل هذا المشروع المهم المحتوى العلمي العربي أكثر سهولة، وسيربطه بأكثر من 1.7 مليار مرجع بحثي مقتبس وأعلى جودة، ومحتوى علمي تمت مراجعته من قبل الأقران من جميع أنحاء العالم. أعتقد أنه سيساعد في زيادة استخدام المحتوى المحلي، فضلاً عن توفير الوصول إلى المحتوى عالي الجودة والمراجع من جميع أنحاء العالم “.

لمزيد من المعلومات حول معايير الاختيار، راجع الكتيب the brochure ، وانقر هنا here لمزيد من المعلومات حول كيفية تقديم مقال مجلة.

ملاحظات للمحررين: سيكونفهرس الاقتباس العربيخامس فهرس إقليمي للاقتباس تطوره شبكة العلوم، إلى جانب فهرس الاقتباس الصيني SciELO Citation Index، فهرس الاقتباس الروسي، وقاعدة بيانات كي سي آي الكوري.

معلومات الاتصال:

ايمي بورك وايت

مديرة الاتصالات الخارجية، مجموعة العلوم

Media.enquiries@clarivate.com

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كلاريفيت Clarivate™ هي الشركة الرائدة العالمية في توفير المعلومات والمعارف الموثوقة لتسريع وتيرة الابتكار. نوفر اشتراكات وحلولا قائمة على التقنية تتمتع بخبرة عميقة في الموضوع تشمل كل دورة حياة الابتكار – من البحث والأفكار المؤسسية إلى الحماية والتسويق التجاري. ونحن نرى اليوم مسارا رائدا لمساعدة العملاء على تحويل الأفكار الجريئة إلى ابتكارات مغيرة للحياة. وتتضمن محفظتنا ويب أوف ساينس، كورتيليس، ديرونت، كومبيومارك، مارك مونيتور، وتيك ستريت. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: clarivate.com.

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