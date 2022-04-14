‫كفالة عالمية جديدة لـ 5 سنوات من هيكفيجن للمنتجات المتميزة الموجهة نحو المشاريع

هانغجو، الصين، 14 نيسان/أبريل 2022 / PRNewswire / — مددت شركة هيكفيجن، موفر حلول إنترنت الأشياء حيث يُعتبر الفيديو الكفاءة الأساسية للشركة، كفالتها العالمية على منتجات المشاريع المتميزة إلى 5 سنوات. وستعمل الكفالة الجديدة لمدة 5 سنوات على دعم عملاء هيكفيجن من خلال سهولة صيانة المشروع وزيادة كفاءة التكلفة.

تغطي الكفالة الجديدة التي مدتها 5 سنوات مجموعة واسعة من خطوط منتجات هيكفيجن، بما في ذلك كاميرات هيكفيجن البانورامية للشبكة وكاميرات ديب فيو وألترا سيريز وديبن مايند وألترا سيريز أن في آر؛ وعدد من الكاميرات المقاومة للانفجار والتآكل. تتوفر قائمة كاملة بالمنتجات التي تغطيها الكفالة هنا. هنا .

سيتم تطبيق الكفالة الممتدة حديثًا تلقائيًا على جميع طلبات المشاريع المتميزة التي يتم شحنها من هيكفيجن إلى المشتري الأصلي اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2022. وستنطبق أيضًا في جميع البلدان في جميع أنحاء العالم.

ثق على المدى الطويل

توفر الكفالة الجديدة لمدة 5 سنوات قدرًا أكبر من راحة البال وضمانات التحكم في التكلفة لعملاء هيكفيجن، مما يزيد من الثقة في منتجات هيكفيجن والعلامة التجارية.

يقول فرانك زانغ، رئيس مركز المنتجات والحلول الدولي في هيكفيجن: “نحن ملتزمون بتقديم منتجات وخدمات فائقة الجودة لعملائنا، والكفالة الجديدة لمدة 5 سنوات هي الدليل. وتمنح الكفالة الممتدة الجديدة لعملائنا ضمانًا للجودة والموثوقية، والتي تُترجم إلى راحة البال، وشفافية التكلفة، وشراكة أقوى وطويلة الأمد مع هيكفيجن “.

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نبذة عن شركة هيكفيجن

شركة هيكفيجن ( Hikvision ) هي شركة مزوّدة لحلول إنترنت الأشياء وتتصدر تقنيات الفيديو قائمة منتجاتها الأساسية. يعمل لدي الشركة موظفون من ذوي الخبرة والمهارات العالية في مجال البحوث والتطوير، وتصنّع الشركة مجموعة متكاملة من المنتجات والحلول المتكاملة لمجموعة متنوعة من القطاعات المتخصّصة. وبالإضافة إلى الخدمات التي توفرها الشركة لقطاع الأمن، توسع الشركة نطاق خدماتها وحلولها لتشمل تقنيات المنازل الذكية والأتمتة الصناعية وإلكترونيات السيارات لتحقيق رؤيتها طويلة المدى. كما تُوفر منتجات هيكفيجن للمستخدمين النهائيين تقنيات ذكاء أعمال تمكّنهم من إدارة أعمالهم على نحو أكثر كفاءة وتحقيق نجاح تجاري أكبر. وتُطبق الشركة أعلى معايير الجودة والسلامة في تصنيع منتجاتها، كما تُوفر لشركائها العديد من موارد الأمن السيبراني المفيدة، بما في ذلك مركز هيكفيجن للأمن السيبراني. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.hikvision.com .