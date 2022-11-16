يشارك خبراء الصحة والخبراء الطبيون في P&G الإرشادات السريرية في تشخيص وعلاج تلف الأعصاب بين مرضى السكري

مانيلا، الفلبين, 16 نوفمبر / تشرين ثاني 2022 — /PRNewswire/ قبل اليوم العالمي للسكري 2022، جمعت P&G Health خبراء طبيين متعددي التخصصات مشهورين عالميًا مع أخصائيين في الرعاية الصحية من جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، في منتدى “كسب المعركة ضد الاعتلال العصبي لدى مرضى السكري” لمشاركة أحدث الإرشادات السريرية حول تشخيص وعلاج تلف الأعصاب السكري. وقد شهد الحدث المميز، الذي تم استضافته من مانيلا وتم بثه إلى أكثر من 10 دول و 3400 مشارك، نشر الإرشادات السريرية حول إجراءات التشخيص البسيطة للاعتلال العصبي المحيطي وتبادل الخبرات السريرية من قبل الخبراء الطبيين.

مع كون داء السكري هو السبب الرئيسي [1] للاعتلال العصبي المحيطي ( PN )، يرتبط الانتشار المتزايد ل للاعتلال العصبي المحيطي ( PN ) ارتباطًا وثيقًا بارتفاع عدد مرضى السكري. إن الاعتلال العصبي المحيطي ( PN ) بما في ذلك الاعتلال العصبي المحيطي السكري ( DPN ) هو نتيجة لتلف الأعصاب التي تؤثر على نوعية حياة الناس لأنهم غير قادرين على ممارسة حياتهم اليومية بشكل مريح. يمكن أن يكون لألم الحرقة و ال ألم ال حاد في القدمين واليدين تأثير كبير على أنشطة الحياة اليومية، بما في ذلك المشي وصعود السلالم والنوم. غالبًا ما يتم تشخيص الاعتلال العصبي المحيطي بشكل خاطئ أو يتم تشخيصه بشكل ناقص بسبب نقص الوعي بين كل من المرضى والأطباء [2]. إلى جانب داء السكري، يعتبر نقص فيتامينات ب والشيخوخة من العوامل الأخرى عالية الخطورة التي تؤدي إلى تلف الأعصاب المحيطية.

شارك الدكتور أشلي بارلو، المدير الأول للشؤون الطبية والتقنية لشركة P&G Health في آسيا والهند والشرق الأوسط وأفريقيا: “بصفتها شريكًا في الاتحاد الدولي للسكري ( IDF) ، تلتزم P&G Health بمواصلة الجهود لزيادة الوعي بمرض السكري والمضاعفات المرتبطة به بما في ذلك الاعتلال العصبي وتلف الأعصاب. يعد منتدى “كسب المعركة ضد الاعتلال العصبي لدى مرضى السكري” أول منتدى من عدة منتديات علمية تنشرها P&G Health كجزء من جهود التوعية باليوم العالمي للسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، لتسليط الضوء على العلاقة بين الاعتلال العصبي المحيطي ومرض السكري وأهمية الكشف المبكر والعلاج في الوقت المناسب”.

شارك الدكتور رياز مالك في حديثه في المنتدى، (أستاذ الطب في كلية الطب وايل كورنيل، وطبيب استشاري في مستشفى جامعة مانشستر التعليمي المركزي): “لا يتم تشخيص الاعتلال العصبي المحيطي بدرجة كبيرة في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط بسبب نقص توجيهات بالإجماع حول الفحص الروتيني ومسارات التشخيص. هذا له تأثير كبير على نوعية الحياة نتيجة لأعراض الاعتلال العصبي المؤلمة وتقرح القدم وبتر القدم مع معدل وفيات لمدة 5 سنوات بنسبة 40٪ و80٪ على التوالي. يجب أن يكون هنالك وعي وإحساس بالحالة الاستعجالية بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، ويحتاج أطباء الرعاية الأولية إلى أدوات وإرشادات بسيطة لمساعدتهم على تشخيص الاعتلال العصبي المحيطي.”

لقد سلط منتدى P&G Health تحت شعار “كسب المعركة ضد الاعتلال العصبي لدى مرضى السكري”، الضوء على الرؤى والبيانات والمبادئ التوجيهية للممارسات السريرية من خبراء الصحة من جميع أنحاء العالم والمنطقة حول الدور المهم لتشخيص الاعتلال العصبي وعلاجه وإدارته، في تحسين نوعية حياة مرضى السكري”، أضاف الدكتور أشلي بارلو.

“على الرغم من أن تشخيص المريض المصاب بالاعتلال العصبي المبكر قد يبدو صعبًا، إلا أنه لا يتطلب أدوات تشخيص معقدة لتشخيص الاعتلال العصبي المحيطي. يمكن أن تكون الأدوات البسيطة مثل الاستبيان والاختبار الحسي بداية جيدة. من خلال طرح الأسئلة الصحيحة والاستماع إلى المريض، يمكننا مساعدة المرضى على تجنب المضاعفات الشديدة وتحسين نوعية حياتهم. وأضاف الدكتور رياز مالك: “أن لطبيب الرعاية الأولية دور رئيسي في هذا الأمر”.

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حقائق سريعة:

في عام 2021، كان هناك 393 مليون مريض بالسكري [3] في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا من المتوقع أن يرتفع إلى 603 مليون بحلول عام 2045 [3] .

يعاني 1 من كل 2 من مرضى السكري من الاعتلال العصبي المحيطي [4] خلال حياتهم. مع تزايد انتشار مرض السكري سيكون هناك نمو هائل في عدد المرضى بالاعتلال العصبي المحيطي في هذه المناطق.

يوجد أيضًا على الأقل نفس عدد الأشخاص في مرحلة ما قبل السكري كعدد المصابين بداء السكري وما لا يقل عن 10٪ يعانون من الاعتلال العصبي المحيطي [5] .

أفادت دراسة من الفلبين في عام 2000 من مشروع Diabcare-Asia ، والتي قيمت 2708 مرضى في مراكز السكري، أن معدل انتشار الاعتلال العصبي المحيطي بلغ 42٪، بناءً على السجلات الطبية [6] .

ثلث الأطباء يتعرفون على علامات الاعتلال العصبي المحيطي السكري ( DPN ). تساهم الحالات غير المشخصة بشكل كبير في ارتفاع معدلات الاعتلال والوفيات لمرض السكري [3] . ما يصل إلى 50% من المرضى لا يعانون من أعراض، وبالتالي غالبًا ما يظلون غير مشخصين وهم معرضون لخطر الإصابة غير الحسّاسة [7] .

إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه مبكرًا، يمكن أن يتطور الاعتلال العصبي المحيطي السكري ( DPN ) إلى ألم عصبي له تأثير هائل على نوعية الحياة.

نبذة عن P&G Health : P&G Health ، قسم الرعاية الصحية في شركة P&G ، يقود الابتكار الذي يركز على المستهلك لتمكين المستهلكين من عيش حياة أكثر صحة وحيوية. تشمل محفظة P&G Health العلامات التجارية الرائدة في مجال الجهاز التنفسي مع Vicks ® و Nasivin ® والحمل باستخدام Femibion ® و Clearblue ® والعناية بالفم باستخدام Crest ® و Oral-B ® والفيتامينات والمعادن المكملات مع Bion3 ® و Seven Seas ® و Evion ® و® Sangobion ، صحة الجهاز الهضمي مع Metamucil ® و Prilosec OTC ® و Pepto Bismol ® و Align ® و Nerve Care with Neurobion ® وتخفيف الآلام باستخدام Dolo-Neurobion® .

نبذة عن شركة Procter & Gamble يخدم P&G المستهلكين في جميع أنحاء العالم بواحدة من أقوى مجموعات العلامات التجارية الموثوقة والرائدة ذات الجودة العالية، بما في ذلك Always ® و Ambi Pur ® و Ariel ® و Bounty ® و Charmin ® و Crest ® و Dawn ® و Downy ® و Fairy ® و Febreze ® و Gain ® و Gillette ® و Head & Shoulders ® و Lenor ® و Olay ® و Oral-B ® و Pampers ® و Pantene ® و SK-II ® و Tide ® و Vicks ® و Whisper® . كما يضم مجتمع P&G عمليات في حوالي 70 دولة حول العالم.

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