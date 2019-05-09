كاهوت تستحوذ على شركة دراغون بوكس وتعلن عن إنتاج تجربة رياضات رائعة للجميع

أوسلو، النرويج، 10 أيار/مايون، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت كاهون، منصة التعلم العالمية، اليوم عن استحواذها على دراغون بوكس، أستوديو التعلم القائم على الألعاب والشركة التي أنتجت أسرة دراغون بوكس من تطبيقات الرياضيات. وبعد توحد الشركتين فإنهما سيقدمان تطبيقات عديدة في مادة الرياضات من دراغون بوكس التي سيستفيد منها مئات الملايين من مستعملي كاهوت.

وقال آزمند فيروسيث، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لكاهوت، “نحن سعداء لانضمام دراغون بوكس إلينا في جعل التعلم رائعًا وخلق خبرات تعليمية للمستقبل. تخلق دراغون بوكس قيمة هائلة لمجتمعنا العالمي من الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور، لأن الرياضيات هي الموضوع الأكثر شيوعًا على منصتنا التعليمية.”

دراغون بوكس التي مقرها نورديك، والشركة المسؤولة عن سلسلة دراغون بوكس لتطبيقات الرياضيات التعليمية الحائزة على الجوائز، أطلقت أول تطبيق للعبة الجبر في العام 2012 والكتاب المنهجي الدراسي دراغون بوكس للرياضيات في العام 2017. تحظى دراغون بوكس بشعبية هائلة بين الأطفال والآباء والمعلمين والمدارس، ويستعملها ملايين المستخدمين حول العالم.

وقال جان بابتيست هونث، مدرس الرياضيات والمدير التنفيذي والمؤسس المشارك لـدراغون بوكس، “منذ اليوم الأول، جعلت دراغون بوكس تعلم الرياضيات أكثر متعة وإشراكًا للأطفال في جميع أنحاء العالم. وبالعمل مع كاهوت، سنوفر الملايين من المستخدمين الآخرين على الاستمتاع بتعلم الرياضيات بطريقة رائعة.”

تتمثل رؤيا كاهوت في بناء مجتمع تعليمي رائد في العالم من خلال ربط المعلمين والطلاب وأولياء الأمور والمؤسسات بالمحتوى المتميز.

العام الماضي، أطلقت كاهوت برنامج التسريع Ignite، وتعتبر إضافة دراغون بوكس خطوة نحو بناء مجموعة من تطبيقات التعلم التي توفر القيمة للمتعلمين في جميع أنحاء العالم.

وقال إيلرت حنا، رئيس كاهوت، “ستقوي عملية الاستحواذ منصة كاهوت من خلال تطبيقات تعليم الرياضيات الحائزة على الجوائز من دراغون بوكس والمناهج المجتمعية والمدرسية. سنعمل معًا على توفير أفضل تجربة لتعلم الرياضيات لمئات الملايين من المستخدمين حول العالم.”

كاهوت و دراغون بوكس ستقدمان المزيد من المعلومات عن الاستحواذ في التحديث الصحفي لكاهوت يوم 12 حزيران/يونيو 2019.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:

كاهوت، فالغوني بوتا – falguni@kahoot.com

دراغون بوكس، كريستيان ستين – christian@dragonbox.com

حول كاهوت

Kahoot! هي منصة تعليمية قائمة على اللعبة تسهل من إنتاج ونشر ولعب ألعاب تعليمية مسلية أو مسابقات اللهو في دقائق. تستخدم منتجات كاهوت في مجموعة متنوعة من الإعدادات – من الحضانة حتى الصف 12 والفصول الدراسية الجامعية، ومكاتب الشركات، والإعدادات الاجتماعية، والأحداث الرياضية والثقافية الكبرى. كاهوت مولع بها من قبل المعلمين، ومحبوبة من الطلاب، ومقدرة من قبل المنظمات ومستعملة من قبل الناشرين. في العام 2018، كان لدى كاهوت أكثر من مليار لاعب مشارك في أكثر من 200 دولة. كاهوت في مهمة لجعل التعلم رائعًا وبناء مجتمع تعليمي رائد في العالم يربط مستخدميه بالمحتوى المتميز. تم إطلاق الشركة العام 2013، ويقع مقرها الرئيسي في النرويج ولها مكاتب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. هيا بنا لنلعب!

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دراغون بوكس

DragonBox هي استوديو ألعاب حائز على الجوائز ومهمتها هي تمكين الأطفال من استكشاف وجعل تعلم الرياضيات رائعًا. في العام 2012، أصبحت أول لعبة من دراغون بوكس نجاحًا فوريًا، وأشاد بها المتخصصون باعتبارها وسيلة ثورية جديدة لتعلم الرياضيات. منذ ذلك الحين، تم شراء تطبيقات دراغون بوكس ويتم الاستمتاع بها ملايين المرات في جميع أنحاء العالم. بهدف جعل تعلم الرياضيات رائعًا، أطلقت الشركة منهج مدرسة دراغون بوكس، وهو منهج مبتكر في الرياضيات للمدارس الابتدائية. لدى دراغون بوكس اليوم مكاتب في أوسلو وباريس وهلسنكي.

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