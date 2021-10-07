كانون تُطوِّر مجموع ‫ة طابعات الكاميرات الفورية الجديدة والتي تجمع بين وظيفتين في جهاز واحد – Canon Zoemini S2

تجمع طابعة الكاميرا الفورية Canon Zoemini S2 بين التحرير المبتكر داخل التطبيق والطباعة أثناء التنقل وخيارات التصوير الممتعة لطابعة الكاميرا الفورية 2 في 1 القصوى.
دبي، الإمارات العربية المتحدة, 7 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ — تطرح كانون اليوم Canon Zoemini S2، وهي أحدث إضافة إلى قطاع الطباعة الفورية بالكاميرا لمن يرغبون في التقاط الصور وتخصيصها وطباعتها أثناء التنقل. ومع كونها بمثابة تَطوُّر من سابقتها “Canon Zoemini S“، يتيح هذا التصميم المبتكر 2 في 1 للمستخدمين إضافة حدود وفلاتر والاختيار بين أوضاع التصوير وحفظ اللقطات المفضلة للطباعة لاحقًا – كل ذلك على جهاز واحد. وتتوافر Canon Zoemini S2باللون الأزرق المائل إلى الخضرة والأبيض اللؤلؤي والذهبي الوردي، وتظل خفيفة ومدمجة، مما يُسهِّل حملها يومًا بعد يوم.
عزز إبداعك باستخدام تطبيق كانون ميني برنت ( Canon Mini Print )
تُعد Canon Zoemini S2 مثالية للعقول المبدعة ومنشئي المحتوى ومحبي الحِرَف على حدٍ سواء، حيث تتصل بتطبيق كانون ميني برنت عبر البلوتوث من أجل إنتاج إبداعات ممتعة، من الملصقات والمطبوعات الدائرية إلى إضافة نص وطباعة ملصقات مسبقة الصنع أو مخصصة. كما يمكن التقاط التوقيعات والرموز المرسومة يدويًا على جهاز محمول، وتحريرها داخل التطبيق وطباعتها باستخدام Canon Zoemini S2، مما يجعلها مثالية للاحتفاظ بسجل قصاصات أو المنشورات. ويمكن لمن يبحثون عن الكمال تعديل الأوضاع والتأكد من التقاط الأصدقاء والعائلة جميعًا في الكادر قبل الطباعة عن طريق الاطلاع على العرض الحي من خلال تطبيق كانون ميني برنت.
قم بالتصوير، الطباعة، التقشير واللصق مع وظائف 2 في 1
تم تحسين الوظائف الإبداعية لـ Canon Zoemini S2 من خلال وظائف 2 في 1 الخاصة بها، مما يسمح للمستخدمين بالتصوير والتخصيص والطباعة أثناء التنقل. كما يمكن التقاط صور سيلفي أنيقة بالمرآة المضمنة وحلقة الضوء، بينما تضيف أزرار التأثيرات والإطارات الجديدة فلاتر وحدود ذات أنماط عتيقة. وللحصول على التصوير الأمثل، يمكن للمستخدمين التنقل بين أوضاع البورتريه أو الأماكن الخارجية أو السيلفي باستخدام زر شريط التمرير العلوي، ثم الطباعة بتنسيقات مختلفة على ما يصل إلى 10 ورقات من ورق الصور اللاصق Zink™ Photo Paper لتخصيص كل شيء من أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى جدران غرفة النوم أو دفاتر اليوميات .
احملها معك في أي مكان بفضل تصميمها المدمج
بفضل تصميمها المدمج ووزنها البالغ 188 جرامًا فقط، تُعد Canon Zoemini S2 بمثابة كاميرا الجيب المثالية والرفيق الأنيق في العطلات. إذا نسى المستخدمون إعادة ملء درج الورق قبل الانطلاق في مغامرة، فلا يزال بإمكانهم التقاط الصور وحفظها على بطاقة ذاكرة مايكرو إس دي للطباعة لاحقًا، مع إضافة معلومات الوقت تلقائيًا بمجرد مزامنتها مع هاتف ذكي. وقد تم الآن تمديد قائمة انتظار الطباعة عن سابقتها، مما يقلل من الانتظار بين التقاط الصور والحاجة إلى إعادة تعبئة الورق بشكل متكرر، بينما يستمر عمر البطارية لما يصل إلى 25 صورة مطبوعة – مثالية لصنع الذكريات أثناء التنقل.
ستتوافر Canon Zoemini S2 في منطقة الشرق الأوسط اعتبارًا من ديسمبر 2021.
اكتشف المزيد من المعلومات حول Canon Zoemini S2 هنا:
https://ar.canon-me.com/
الميزات الرئيسية لـ Canon Zoemini S2 :
· خيارات مرشح الألوان الزاهية والعتيقة مدعومة بالإضافة إلى الأبيض والأسود
· موازنة تلقائية للون الأبيض وضبط تلقائي للتعرض الضوئي
· دعم الطباعة بلا حدود وطباعة الحدود البيضاء
· دعم الطباعة الدائرية بالإضافة إلى الطباعة المستطيلة باستخدام ورق الصور Zink™ ZP-Circle Photo Paper
· متوافقة مع بلوتوث 5.0
مواصفات المنتج:
· مصدر الطاقة – بطارية ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة الشحن (700 مللي أمبير/ساعة)
· حجم نافذة العرض – غير متاح
· ألوان الجهاز – ذهبي وردي / أبيض لؤلؤي / أزرق مائل إلى الخضرة
· حجم الجهاز (العرض × الارتفاع × العمق) – 121 × 80.3 × 22.4 ملم
· الوزن – 188 جرام
حول تطبيق كانون ميني برنت:
· يتطلب توصيل الجهاز المحمول بطابعة الكاميرا الفورية من كانون عبر بلوتوث وتطبيق كانون ميني برنت المتوفر مجانًا على متجر التطبيقات وجوجل بلاي
· نظام التشغيل المتوافق: آي أو إس 9.0 أو أحدث، أندرويد 4.4 أو أحدث
· اللغات المدعومة: الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، العربية، البرتغالية، الهولندية، النرويجية، الدنماركية، الفنلندية، السويدية، الإستونية، اللاتفية، الليتوانية، اليونانية، التشيكية، المجرية، البولندية، السلوفاكية، التركية، السلوفينية، الرومانية، البلغارية، الكرواتية، الروسية، القيرغيزية، الكازاخستانية، الأرمينية، الأوكرانية
الصورة – https://mma.prnewswire.com/
حول “كانون الشرق الأوسط ”
“كانون الشرق الأوسط”، هي شركة تابعة لشركة “كانون أوروبا”، وتعتبر المقر التشغيلي لشركة “كانون” العالمية ومقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة.
وتأسست “كانون” في عام 1937، وهي تضع نصب عينيها توفير أجود أنواع الكاميرات على الإطلاق لعملائها. كما تركز الشركة على تطبيق مفهوم “قوة الصورة” الذي يشكل حافزاً لتوسع آفاق تقنياتها نحو أسواق جديدة، وهو ما ساعد على ترسيخ مكانتها بين الشركات الرائدة عالمياً في تقديم الحلول المبتكرة في قطاع التصوير الفوتوغرافي للمستهلكين والشركات على السواء.
وتعمل “كانون” في إطار فلسفتها المؤسسية “كيوسي ” Kyosei، والتي تعني باللغة اليابانية: العيش والعمل معاً من أجل الصالح العام. وفي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، تحرص “كانون أوروبا” على تحقيق النمو المستدام في الأعمال وتركز على تقليص بصمتها البيئية ومساعدة عملائها على الحد أيضاً من تأثيرهم على البيئة عبر استخدام منتجات “كانون” وحلولها وخدماتها.
كما تستثمر “كانون” بشكل كبير في مجال البحث والتطوير بهدف تقديم أفضل المنتجات المبتكرة لتلبية احتياجات المستهلكين ومواكبة آفاقهم الإبداعية. وتتيح “كانون” لكافة المستهلكين، بدءاً من المصورين الهواة وصولاً إلى شركات الطباعة الاحترافية، التعبير عن عشقهم الكبير للصورة. يتوافر مزيد من المعلومات حول “كانون الشرق الأوسط” على الرابط www.canon-me.com