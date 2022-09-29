‫‫كاسيو Casio تطرح ساعة G-SHOCK متوسطة الحجم

تتميز بإطار معدني فاخر وميناء ذي أبعاد

طوكيو، 29 شتنبر/ أيلول 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة “كاسيو كومبيوتر المحدودة “ Casio Computer Co., Ltd ” اليوم عن أحدث الإضافات لسلسة جي شوك “ G-SHOCK ” الخاص بها من الساعات المقاومة للصدمات. إن GM-S110 عبارة عن مجموعة من الساعات الرقمية التناظرية ذات تصميم متوسط الحجم يتميز بإطار معدني فاخر وميناء ذي أبعاد. ستتوفر الساعة الجديدة بأربعة نماذج.

تحظى ساعات G-SHOCK بتصميمها المتين، بشعبية كبيرة منذ فترة طويلة، لا سيما لدى مجموعة واسعة من المستخدمين الذكور. لخدمة قاعدة معجبين أكثر تنوعًا الآن، أضافت كازيو Casio تركيزًا على توسيع تشكيلة الساعات النسائية وتطوير نماذج أكثر إحكاما يمكن لأي شخص ارتداؤها.

صُممت GM-S110 الجديدة لتلائم المعاصم النحيفة بشكل جيد، مع هيكل أكثر إحكاما وراحة يبلغ قطره 42 مم ومظهر جانبي أقل نحافة يبلغ 13 مم، والذي لا يزال يوفر مقاومة الصدمات التي تتوقعها في G-SHOCK . تتميز الساعة بميناء ذو أبعاد بتصميم يعتمد على GMA-S110 الشهير، والذي حصل على درجات عالية من المستخدمين في نطاق النوع.

يتميز الإطار المصمم بشكل معقد بخط شعري منفصل وتشطيبات عاكسة مطبقة على الأسطح الفردية لتعزيز ملمس المعدن. يتميز الميناء، الذي يتكون من ترتيب معقد للأجزاء ثلاثية الأبعاد، بلمسة نهائية معدنية مطبقة على مكونات متعددة لتكمل بشكل جيد الإطار المعدني.

الساعة الجديدة متوفرة في ثلاثة نماذج. يتميز GM-S110-1A باللون الفضي الأنيق الذي يُظهر الملمس الأصلي للمعدن. تحصل GM-S110PG-1A على لمسة ألوان رائعة مع IP ذهبي وردي. يتميز الطراز GM-S110B-8A بمظهر أنيق بفضل IP رمادي. GM-S110LB-2A يستخدم IP أزرق فاتح مطور حديثًا. إن الاختيار الرائع لخيارات الألوان هذه تجعل أي ساعة من ساعات GM-S110 الجديدة تكملة رائعة لأي موضة أو نمط.

للمزيد من المعلومات: https://www.casio.com/intl/ news/2022/0929-gm-s110/

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