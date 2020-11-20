قمة الرياض لمجموعة العشرين:تمكين المرأة كعامل أساسي للانتعاش الاقتصادي

عقدت ندوة افتراضية بشأن تمكين المرأة كعامل أساسي للانتعاش الاقتصادي، وشارك في الندوة د.رهام الرسي، المستشارة الرئيسية لسياسات تمكين المرأة في مجموعة العشرين ود.هالة التويجري، رئيسة مسار المرأة، والسيدة رانيا النشار،الرئيس التنفيذي لسامبا ولتحالف “تمكين”، والسيدة سلمى الرشيد، شيربا مجموعة تواصل المرأة، والسيدة ميشيكو أخيل، المستشارة الخاصة للمساواة بين الجنسين الموارد البشرية، والسيدة كارلا أبيفن المساعدة التنفيذية في منتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع، والسيد ستيفانو بيزكانيلا، المدير العام للتمكين للشؤون الدولية والعامةفي الحكومة الايطالية.

وصرحت د.هالة: “إن تمكين المرأة هو أولوية أساسية لرئاسة المملكة العربية السعودية لعام 2020، وقد تم اخذه بالاعتبار اجمالا عبر مسارات عمل متعددة وكذلك عن طريق النهوض بتحالف تمكين“.

تم إطلاق تحالف “تمكين” (EMPOWER)في أوساكا 2019 بعد اقتراح الشيربا الكندي، وتسارع تقدمه بشكل كبير في عام 2020 حيث أصبح التحالف فعالا واجتمع اعضاؤه للمرة الأولى، وتأسس التحالف وامتد ليشمل على ممثلين من 24 دولة تم ترشيحهم لتمثيل جميع أعضاء مجموعة العشرين (عدا جنوب أفريقيا والصين) بالإضافة إلى تمثيل 6 من الدول الضيوف.

وذكرت السيدة رانيا النشار، الرئيس التنفيذي لسامبا وتحالف تمكين، أن التحالف يعمل هذا العام على تعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية، حيث قالت:”مع وجود أعضاء تمكين من أربعة وعشرين بلداً لمواصلة ربط قادة القطاع الخاص في جميع هذه البلدان لتبادل أفضل الممارسات وتسريع التغيير – ولهذا السبب أنشأنا تقريرين رئيسيين مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة العمل الدولية لقياس تقدم المرأة وترقيها في المناصب القيادية“.

ويقوم تحالف “تمكين” ببناء شبكة تحالف لدعم النهوض بالمرأة على الصعيد الدولي، كما وشارك السيد ستيفانو بيزكانيلا، المدير العام للتمكين، رؤية إيطاليا لدفع التحالف إلى الأمام وإلقاء الضوء على أهمية أن تتم ادارة التحالف وتمثيله من قبل القطاع الخاص الأمر الذي يعزز تأثيره المحتمل خلال الرئاسة الإيطالية.

للمزيد من المعلومات حول الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين وتفاصيل قمة القادة وجدول الإحاطات الإعلامية والندوات القادمة لمجموعة العشرين، يرجى الاطلاع عليها هنا.

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