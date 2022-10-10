‫قسم Artprice بشركة Artmarket.com Artprice تصدر تقريرها عن سوق الفن المعاصر للغاية لعام 2022

باريس, 9 أكتوبر / تشرين أول 2022/PRNewswire/ — خصصت Artprice – لأول مرة – تقريرًا سنويًا كاملً ل “سوق الفن المعاصر للغاية” الذي نشر في الوقت المناسب لمعارض Frieze London وParis+. تحلل هذه الوثيقة، المتاحة مجانًا لغتين الفرنسية والإنجليزية، نتائج المزاد المبهرة لأعمال الفنون الجميلة والفنون NFTs التي أنشأها فنانون تقل أعمارهم عن 40 عامًا. وتعكس هذه الأعمال الشواغل الجديدة والتحديات المجتمعية التي تواجه الأجيال الشابة اليوم.

وفقًا لثيري إيرمان، رئيس Artmarket.com ومؤسس Artprice ، “اليوم، يمكن أن تصبح أعمال أصغر نجوم الفن المعاصر أكثر تكلفة من أعمال كبار الأساتذة القدامى في غضون عامين فقط. ويبدو أن ندرة العمل أو مكانة الفنان في تاريخ الفن لا تهم اليوم بقدر ما يهم الشعور بالحداثة والعاطفة التي تثيرها”

www.artprice.com/artprice- reports/the-contemporary-art- market-report-2022

بالإضافة إلى تقرير سوق الفن المعاصر لعام 2022 (المتاح مجانًا عبر الإنترنت وفي PDF ) والحفاظ على تتبعنا المعتاد لسوق الفن المعاصر، يسعد Artprice أن تقدم هنا ملخصًا للأرقام الرئيسية لسوق الفن المعاصر العالمي ككل ، وللشريحة المعاصرة للغاية على وجه التحديد.

سوق الفن المعاصر: الفنانون المولودون بعد عام 1945

· زاد حجم مبيعات المزاد العالمي بقيمة 2.7 مليار دولار على مدار 12 شهرًا (يوليو 2021 – يونيو 2022)

· ولم يدر هذا القطاع سوى 90 مليون دولار في عام 2000

· ثاني أفضل سنة في تاريخ المقطع

· سجل سوق الفن المعاصر انكماشًا طفيفًا بنسبة -1.1%، بسبب الصين

· خفضت سياسة خلو الصين من كوفيد حجم مبيعات المزاد بنسبة -33%

· هيمنت الولايات المتحدة الأمريكية (+20%) على مبيعات الفن المعاصر أكثر من أي وقت مضى

· أنشئت نيويورك وحدها 38% من الإجمالي العالمي

· سجلت كل من المملكة المتحدة (+15%) وفرنسا (+9%) نموًا قويًا

· سجلت سيول أقوى نمو في العالم: +344%

· 39,880 توقيع معاصر في المزاد، مقارنة بـ 34,602 في العام الماضي

· امتلك 5,300 فنانًا معاصرًا أول مبيعات مزاد لهم

· تمتع 5100 فنان معاصر بأرقام قياسية جديدة للمزاد العلني

· تضاعف معدل حجم المبيعات في 10 سنوات وتضاعف بمقدار 31 في 20 سنة

· يولد الفن المعاصر 17.6 % من إجمالي حجم مبيعات المزاد العالمي من الفنون الجميلة والرموز غير القابلة للاستبدال الفنية

سوق فنون معاصرة للغاية: الفنانون دون سن الأربعين

· وصل حجم مبيعات المزاد العالمي 420 مليون دولار، بما في ذلك الرموز غير القابلة للاستبدال الفنية (يوليو 2021 – يونيو 2022)

· نمو بنسبة تزيد عن 28% مقابل الفترة السابقة من العام

· وعلى مدار 20 عامًا، تضاعف حجم مبيعات المزاد بمقدار 26

· يمثل الفن المعاصر للغاية 15.5% من سوق الفن المعاصر

· يمثل الفن المعاصر للغاية 2.7% من إجمالي سوق الفن (بما في ذلك الرموز غير القابلة للاستبدال الفنية)

· 9,640 أعمال معاصرة فائقة بيعت على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية

· كان معدل القطاع غير المباع 32%، بما يتماشى مع بقية السوق

القوة الناعمة وسوق الفن المعاصر الفائق في النصف الأول من عام 2022

· أنتجت الولايات المتحدة 35% من مبيعات المزادات العالمية المعاصرة الفائقة

· كانت المملكة المتحدة والصين متكافئتان، بنسبة 26% و25%

· تضاعف آسيا مكانة الأسواق، مع طوكيو (7%) وسيول (4%)

· أما فرنسا فتصل مكانتها 1.6% فقط من القطاع المعاصر الفائق

· سودبيز (30%)، وكريستي (26%)، وفيليبس (23%)

· مزاد الفن 9.3)SBI مليون دولار) هي دار المزادات الآسيوية الرائدة في هذا القطاع

· برون راسموسن (1.06 مليون دولار) هي دار المزادات الأوروبية الرائدة

تنوع سوق الفن المعاصر الفائق في النصف الأول من عام 2022

· 2,670 فنان تحت سن الأربعين في المزاد: خمس مرات أكثر من 20 سنة مضت

· ارتفع متوسط قيمة النتائج الخمس العليا من 618,000 دولار إلى 4.9 ملايين دولار

· تشغل النساء 8 أماكن في المراكز العشرة الأولى للفنانين دون سن الأربعين

· سجل ماثيو ونج (1984-2019) رقمًا قياسيًا جديدًا عند 5.9 مليون دولار

أفضل 10 فنانين دون سن 40 عامًا حسب معدل دوران المزاد في النصف الأول من عام 2022

1. ماثيو ونج (1984-2019): 21,326,103 دولارًا

2. أياكو روككاكو (1982-): 18,619,531 دولارًا

3. فلورا يوخنوفيتش (1990-): 12,531,092 دولارًا

4. أبودية دراسبا (١٩٨٣-): 9,177,854 دولارًا

5. أفيري سينجر (1987-): 9,170,591 دولارًا

6. أمواكو بوافو (1984-): 8,263,929 دولارًا

7. ماريا بيريو (1982-) 7,556,877 دولارًا

8. آنا ويانت (1995-): 6,455,422 دولارًا

9. كريستينا كوارلز (1985 – ): 5,598,272 دولارًا

10. لوي هولوويل (1983- ): 5,519,154 دولارًا

الرموز غير القابلة للاستبدال للفن المعاصر الفائق في النصف الأول من 2022

· جلبت 50 من الرموز غير القابلة للاستبدال 3.2 مليون دولار في النصف الأول من عام 2022 مقابل 30 لوت مقابل 107 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021

· أفضل نتيجة للرموز غير القابلة للاستبدال الفنية في النصف الأول من ٢٠٢٢: 1.38 مليون دولار العمارة الحية: كازا باتلو (2022) بواسطة رفيق أنادول في كريستي في نيويورك في 10 مايو 2022

المنهجية:

يقدم هذا التقرير تحليلًا شاملًا لنتائج المزادات العامة للفنون الجميلة – اللوحات والمنحوتات والرسومات والصور الفوتوغرافية والمطبوعات ومقاطع الفيديو والتركيبات والمنسوجات – والرموز غير القابلة للاستبدال الفنية، باستثناء التحف والممتلكات الثقافية المجهولة والأثاث. يغطي نتائج المزاد العالمي التي تم الحصول عليها للفنانين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، ولكنه يتضمن أيضًا البيانات العالمية لسوق الفن المعاصر ككل، بما في ذلك الفنانين المولودين بعد عام 1945. تشير جميع الأسعار المشار إليها في هذا التقرير إلى نتائج المزادات العامة، بما في ذلك رسوم المشتري. جميع الإشارات إلى $ تشير إلى الدولار الأمريكي.

الصور: [ https://imgpublic.artprice. com/img/wp/sites/11/2022/10/ Image1-Evolution-Fine-Art_EN. png ]

[ https://imgpublic.artprice. com/img/wp/sites/11/2022/10/ Image2-Distribution- geographique.png ]

حقوق النشر (1987-2022) محفوظة لتييري إيرمان www.artprice.com – www.artmarket.com

إذا كان لديك أيّ استفسارات أو متطلبات فيما يتعلق بالإحصاءات والدراسات المخصّصة؛ فيُرجى مراسلة قسم الاقتصادي القياسي بالشركة على عنوان البريد الإلكتروني: econometrics@artprice.com

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نبذة عن شركة Artmarket :

شركة Artmarket.com شركة مدرجة في لائحة الشركات الأوروبية في بورصة يورونكست باريس، وفي قائمة شركات SRD 7478، بلومبيرج: PRC ، رويترز: ARTF.

استكشف السوق الفنية وقسم Artprice على الفيديو: www.artprice.com/video

تأسّست شركة Artmarket وقسمها Artprice في عام 1997 من قبل رئيسها التنفيذي تييري إيرمان. وتُدار شركة Artmarket وقسمها Artprice من قبل مجموعة Groupe Serveur ، والتي تأسّست في عام 1987.

يمكن الاطّلاع على السيرة الذاتية المعتمدة لمؤسس الشركة تييري إيرمان على موقع Who’s who © :

Biographie_thierry_Ehrmann_ 2022_WhosWhoInFrance.pdf

تُعدّ شركة Artmarket شركة فاعلة عالميًا في سوق الفنّ، وتضمّ مجموعة من الأقسام، من بينها قسم Artprice ، والذي يُعدّ موقعًا عالميًا لجمع المعلومات التاريخية والحديثة للأعمال الفنّية وإدارتها وتوظيفها، وذلك عبر قواعد بيانات تحتوي على أكثر من 30 مليون فهرس ونتائج مزادات عُرضت فيها أعمال أكثر من 793000 فنّان.

من خلال منصته الإلكترونية العالمية للبيع والشراء ( (Global Standardized Marketplace ، يسعى قسم Artprice بشركة Artmarket (الشركة الرائدة عالميًا في توفير معلومات سوق الأعمال الفنّية) أن تكون منصة رائدة عالميًا في مجال بيع الأعمال الفنّية من خلال الرموز غير القابلة للاستبدال.

يوفر Artprice Images ® للمستخدمين وصولًا غير محدود لأكبر بنك صور لأعمال فنّية في العالم؛ فهو يحتوي على ما لا يقل عن 180 مليون صورة رقمية فوتوغرافية أو منقوشة لأعمال فنّية قديمة ومعاصرة (من عام 1700 حتى يومنا هذا) مصحوبة بتعليقات من مؤرخّي الأعمال الفنّية بالشركة.

يجمع قسم Artprice بشركة Artmarket البيانات من 6300 شركة مزادات بشكل مستمر، ويُصدر نشرات تحتوي على معلومات أساسية عن سوق الأعمال الفنّية للوكالات الصحفية والإعلامية الرئيسية (7200 نشرة). ويتيح القسم لعدد 5.4 مليون مستخدم (المسجّلين على الموقع والمتابعين لصفحات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي) الاطّلاع على الإعلانات المنشورة من قبل أعضاء آخرين، وتمثّل هذه الشبكة حاليًا سوقًا عالميًا موحّدًا رائدًا ( Global Standardized Marketplace® ) لشراء الأعمال الفنّية وبيعها بأسعار ثابتة أو بمزادات (وهذه المزادات تنظمها الفقرات 2 و3 من المادة L 321.3 من القانون التجاري الفرنسي).

وقد مُنحت شركة Artmarket (من خلال قسمها Artprice ) لقب “الشركة المبتكرة” من قبل بنك الاستثمار العام ( BPI ) (للمرّة الثانية في نوفمبر 2018 ولمدّة 3 سنوات أخرى) وهو ما يمثل دعمًا للشركة لتحقيق هدفها في تعزيز مكانتها كشركة عالمية فاعلة في سوق الأعمال الفنّية.

Artprice تصدر تقريرها عن سوق الفن المعاصر للغاية لعام 2022:

https://www.artprice.com/ artprice-reports/the- contemporary-art-market- report-2022

التقرير النصف السنوي لعام 2022 عن سعر الفن: يعود سوق الفن إلى النمو القوي في الغرب:

https://www.artprice.com/ artprice-reports/global-art- market-in-h1-2022-by-artprice- com

نُشر تقرير سوق الفن العالمي لشركة Artprice من قبل Artmarket لعام 2020 في مارس 2022:

https://www.artprice.com/ artprice-reports/the-art- market-in-2021

تقرير سوق الفن المعاصر لشركة Artprice لعام 2020/21 من موقع Artmarket.com :

https://www.artprice.com/ artprice-reports/the- contemporary-art-market- report-2021

فهرس النشرات الصحفية التي نشرتها شركة Artmarket بواسطة إدارة Artprice التابعة لها:

serveur.serveur.com/Press_ Release/pressreleaseEN.htm

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www.facebook.com/ artpricedotcom/ (أكثر من 5,9 مليون متابع)

twitter.com/artmarketdotcom

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استكشف الكيمياء والكون لشركة Artmarket وإدارة artprice التابعة لها على موقع https://www.artprice.com/video ويقع مقره في متحف أورنج الشهير عالميًا للفن المعاصر “ The Abode of Chaos ” وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز: https://issuu.com/ demeureduchaos/docs/ demeureduchaos-abodeofchaos- opus-ix-1999-2013

· لو نوفيل أوبسرفاتور – متحف المستقبل: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

· www.facebook.com/la.demeure. du.chaos.theabodeofchaos999 (أكثر من 4 مليون متابع)

· https://vimeo.com/124643720

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1915508/Artmarket_geo. jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1915510/Artmarket_fine_ art.jpg

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