‫‫قبل يوم الطاقة لمؤتمر COP27، الغابات الأفريقية في مرمى توسع النفط والغاز: تهديد يواجه النظم الإيكولوجية والمجتمعات على الصعيد العالمي

شرم الشيخ، مصر، 15 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — بينما يجتمع قادة العالم في “يوم الطاقة” في COP27 يوم الثلاثاء 15 نوفمبر، يسلط تقرير جديد الضوء على كيف يهدد توسع الوقود الأحفوري الغابات الاستوائية الحرجة مناخيًا في أفريقيا ويثير الشكوك حول كيفية تلبية ذلك لاحتياجات المنطقة من الطاقة. الكونغو في مرمى النيران، هو تحليل جديد يُظهر لمجموعات النفط والغاز في إفريقيا وحوض الكونغو بوضوح التهديدات المتزايدة التي يشكلها تطوير النفط والغاز للنظم البيئية الحيوية في إفريقيا. تظهر النتائج:

قد تتضاعف مساحة الأراضي المخصصة لإنتاج النفط والغاز في القارة الأفريقية أربع مرات.

تتداخل كتل التنقيب عن النفط والغاز مع 30% من الغابات المدارية الكثيفة في أفريقيا، والتي يقع 90% منها في حوض الكونغو.

وفي حوض الكونغو، هناك 64 مليون هكتار (مساحة تبلغ ضعف مساحة ألمانيا تقريبا)، وهي الآن متداخلة مع كتل النفط والغاز.

أكثر من 150 مجموعة عرقية متميزة تطلق على حوض الكونغو موطنًا وأكثر من 35 مليون شخص، أو 20% من الأماكن المأهولة في المنطقة موجودة الآن في كتل النفط والغاز.

وفي حين أنه من الواضح أنه لا يمكن أن يحدث أي تطوير جديد للوقود الأحفوري في أي مكان إذا كان للعالم أن يتجنب تجاوز الأهداف المناخية المتفق عليها دوليا، فإن هناك أيضًا تفاصيل قليلة عن كيفية معالجة هذه الخطة لاحتياجات الطاقة في قارة تضم 90 في المائة من سكان العالم الذين يفتقرون إلى الكهرباء.

وقال جو إيزن، المدير التنفيذي لمؤسسة الغابات المطيرة في المملكة المتحدة، “إن الخطر يكمن في أن هذه الدفعة للنفط في غابات أفريقيا ستعود بالفائدة على الشركات الأجنبية وأسواق التصدير والسياسيين في المجتمعات الريفية. إن الوقت الذي يستغرقه بناء البنية التحتية اللازمة لاستخراج النفط من هذه المناطق النائية والحساسة يمكن أن يتركها أيضًا كأصول تقطعت بها السبل بينما ينتقل العالم إلى مصادر الطاقة المتجددة. تتمتع إفريقيا بإمكانيات وفيرة في هذا المجال ولكنها لا تتلقى حاليًا سوى 2% من الاستثمار العالمي. وهذا يحتاج إلى تغيير”.

وتركز الحلول المقدمة في التقرير على دفع اقتصادات مجموعة العشرين إلى قبول مسؤوليتها التاريخية عن تغير المناخ من خلال الالتزام بالإعفاء من الديون وتوسيع نطاق الموارد المالية التي ستمكن من تهيئة الظروف للحفاظ على الوقود الأحفوري في الأرض والأشجار، فضلًا عن تعزيز حقوق الشعوب الأصلية وغيرها من المجتمعات المحلية.

روابط التقرير: الانكليزية / الفرنسية

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قدم فرانسوا بيلوكو، الأمين العام لشبكة ريسو كريف، وهي شبكة بيئية رائدة في حوض الكونغو، فحصًا للواقع في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف:

“يجب ألا ندع توسعا فوضويا في أنواع الوقود الأحفوري يهدد غاباتنا الاستوائية الثمينة، وبؤر التنوع البيولوجي الساخنة، وحقوق وسبل عيش المجتمعات الحرجية التي تشعر بالفعل بآثار تغير المناخ. مع التركيز على تحقيق إمكاناتنا في الطاقات المتجددة، يمكن لأفريقيا وبلدان حوض الكونغو أن تقود الطريق إلى مستقبل أخضر مزدهر “.

“ما يحتاجه العالم الآن هو حلول القرن الحادي والعشرين التي تضع الناس والطبيعة واستقرار المناخ في المقام الأول. وقال تايسون ميلر، المدير التنفيذي لـ Earth InSight : “ يجب إعطاء الأولوية للنظم البيئية الحرجة مثل أحواض الكونغو والأمازون وغيرها من المناطق للحفاظ عليها جنبًا إلى جنب مع توسيع نطاق الحقوق والأراضي للمجتمعات الأصلية والمحلية “.

يمكن العثور على المزيد هنا. بوابة ويب Earth Insight (مع خرائط قابلة للاستخدام، إلخ ) أو موقع مؤسسة الغابات المطيرة في المملكة المتحدة