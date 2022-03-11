قادة العالم في الاقتصاد الرقمي يجتمعون في هانغتشو لمناقشة الفرص الجديدة

المؤتمر العالمي الأول للنظام الإيكولوجي الرقمي 2022 الذي سيعقد في 25 مارس

هانغتشو، الصين، 11 مارس 2022 /PRNewswire/ — من المقرر عقد المؤتمر العالمي للنظام الإيكولوجي الرقمي 2022، وهو أول مؤتمر من نوعه وأحد المنتديات المتخصصة للمعرض العالمي الأول للتجارة الرقمية (GDTE)، في مدينة هانغتشو، بمقاطعة تشجيانغ. ويهدف هذا الحدث لتعزيز تطوير جودة التجارة الرقمية من خلال بناء نظام بيئي رقمي متين.

يقوم باستضافة المؤتمر الحكومة الشعبية لبلدية هانغتشو وإدارة التجارة في مقاطعة تشجيانغ، وينظمه مكتب التجارة لبلدية هانغتشو. ويُعد المؤتمر حدثًا صناعيًا يركز على الابتكار اشترك في تأسيسه مجموعة Informa plc ومجموعة Hangzhou Expo Group. ويُقام هذا الحدث تحت عنوان “التكنولوجيا الجديدة وأشكال الأعمال الجديدة والنماذج الجديدة”، وبهذا فإنه يلعب دورًا مهمًا في إرساء نموذج لاستضافة المؤتمرات ذات الصلة بالمعرض العالمي للتجارة الرقمية التي تلبي المعايير الدولية من حيث مشاركة النظم البيئية للصناعة وتحليل حالات الأعمال.

ولقد تم توجيه الدعوة إلى للرواد العالميين في الاقتصاد الرقمي وكذلك رؤساء شركات الإنترنت الصينية ومتعددة الجنسيات لحضور المؤتمر ليعرضوا خبراتهم الصناعية ورؤاهم الفريدة في العديد من الموضوعات الساخنة المتعلقة بالتجارة الرقمية، بما في ذلك التخزين الذكي وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي والخدمات القائمة على السحابة، بالإضافة إلى تحليل الاتجاهات المستقبلية. وعلاوة على ذلك، نظرًا للمزايا التي تتمتع بها مجموعات التجارة الإلكترونية وشركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية الموجودة في منطقة دلتا نهر اليانغتسي عندما يتعلق الأمر بتركيز الصناعة والقدرة على جذب المواهب الأكثر رواجًا في الصناعة، سيتم دعوة المتخصصين في مجال التكنولوجيا وقادة المشاريع من الشركات التي تعمل في مجال التجارة الرقمية أيضًا إلى هذا الحدث، حيث سيركزون على مناقشة تقنيات التجارة الرقمية وكيفية تطبيقها في المستقبل.

سيُعقد أول معرض عالمي للتجارة الرقمية، وهو المعرض الوطني الوحيد على المستوى المهني المتخصص في التجارة الرقمية في الصين، في هانغتشو في الفترة من 23 إلى 27 مارس 2022، بهدف أن يصبح معرضًا رفيع المستوى يمكنه المشاركة في صياغة قواعد التجارة العالمية وأن يكون ساحة لعرض إنجازات الاقتصاد الرقمي مع التركيز على الخدمات الرقمية الدولية والمهنية والقائمة على السيناريوهات.

ومن المقرر أن يجمع المؤتمر، وهو منتدى عالمي مخصص للتجارة الرقمية يركز على النظم البيئية للتجارة الرقمية، ممثلين من الشركات العاملة في مجال التجارة الرقمية والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا الإنترنت عبر سلسلة الصناعة بالإضافة إلى بعض الممارسين الموهوبين في هذه القطاعات. ويهدف ذلك إلى تعزيز التنمية الصحية والازدهار للنظام البيئي الرقمي في الصين من خلال تسهيل أوجه التبادل والتعاون عبر القطاعات مع البحث المشترك لأوجه التبادل والتعاون بين النظم البيئية الرقمية في جميع أنحاء العالم.

ويمكن الآن للزائرين التسجيل مسبقًا في المؤتمر. ونرحب بحضور الأطراف المهتمة بالحدث لمناقشة الفرص الجديدة في العصر الرقمي بالإضافة إلى مسار النمو للاقتصاد الرقمي.

رابط التسجيل المسبق للزائرين:

https://live.gdte.org.cn/en- US/eventShows?cateid= 427350490452828160&track= 18M5OVLE

للتواصل:

السيدة من

الهاتف:

+86-18683692966

البريد الإلكتروني: grace.men@informa. com

السيدة تشو

الهاتف:

86-13858199068+



البريد الإلكتروني: 121245504@qq.com