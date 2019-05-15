في مركز أبوللو بروتون لعلاج الأورام: إجراء أولى عمليات العلاج بإشعاع البروتون لنخاع العظم في تشيناي بالهند

تشيناي، الهند، 15 مايو / أيار، 2019 /PRNewswire/ — في خطوة تعد علامة بارزة لعلاج الأورام في الهند، أجرى مركز أبوللو بروتون لعلاج الأورام “Apollo Proton Cancer Center (APCC)” بنجاح أولى عمليات علاج نخاع العظم بالإشعاع “Total Marrow Irradiation (TMI)” باعتباره بروتوكولاً للتهيئة قبل عملية زرع النخاع.

وبهذه المناسبة، تشير الدكتورة بريثا ريدي “Dr. Preetha Reddy“، نائب رئيس مجموعة مستشفيات أبوللو، “لقد فتح مركز أبوللو بروتون لعلاج الأورام آفاقًا جديدة لعلاج الأورام، وإنها للحظة فارقة اليوم أن نرى المركز بعد بضعة شهور من تدشينه، وهو يحقق هذه الطفرة البارزة للمرة الأولى في تاريخ الدولة. ويؤكد هذا الإنجاز صحة استثماراتنا في مركز أبوللو بروتون لعلاج الأورام لتقديم أفضل التقنيات الطبية وأحدثها في الهند. ونحن على ثقة أن المستقبل سيشهد تحقيق مركز أبوللو بروتون لعلاج الأورام المزيد من الإنجازات والمضي قدمًا في المعركة ضد السرطان ليس فقط للمرضى في الهند ولكن بمنطقة جنوب شرق آسيا”.

وخضعت ممرضة تبلغ 35 عامًا من سلطنة عمان للعلاج في أولى مركز للعلاج بإشعاع البروتون في جنوب شرق آسيا. وتم تشخيص إصابتها بسرطان الدم النخاعي المزمن “Chronic Myeloid Leukemia (CML)” مع لوكيميا ظاهرية حادة. وبعد التشخيص، تم إحالتها إلى مستشفيات أبوللو لعمل زرع للنخاع العظمي. وقرر الأطباء في مستشفيات أبوللو تهيئة الحالة لزرع النخاع من خلال علاج نخاع العظم بالإشعاع.

ويشير الدكتور جوزيه إم إيسو “Dr. Jose M Easow”، “دخلت المريضة المركز الشهر الماضي وبعد تشخيص الحالة بصورة تفصيلية، قررنا المتابعة مع علاج نخاع العظم بالإشعاع قبل زرع الخلايا الجذعية المحيطة. وتبين أن شقيق المريضة مؤهل تمامًا للتبرع. وكانت استجابة المريضة للعلاج جيدة للغاية، وهي في سبيلها لمغادرة المستشفى”.

وتقول المريضة، السيدة فاطمة، “أنا ممتنة للغاية لحكومة سلطنة عمان، لاختيار مستشفيات أبوللو في تشيناي ونقلي إليها، وهي أفضل مستشفى لعلاج الأورام في الهند. لقد أشاروا بإجراء زرع نخاع العظم، وتم اختيار شقيقي كمتبرع. ودخلت المستشفى في الخامس من أبريل/نيسان وشعرت أنني في بيتي منذ اليوم الأول. ولطبيعة عملي كممرضة، أعرف أن العلاج الإشعاعي يؤثر على حياة المريض الطبيعية نتيجة لآثاره الجانبية. ولكنني شهدت علاج نخاع العظم بالإشعاع بصورة مختلفة، لقد أنقذ حياتي مع أقل القليل من الآثار الجانبية. لقد أشعرتني العملية بمزيد من الثقة والإيجابية”.

أما الدكتور سرينيفاس شيلوكوري “Dr. Srinivas Chilukuri”، استشاري أول علاج الأورام بالإشعاع فأشار، “مع تقنيات الإشعاع الحديثة، يمكن الآن علاج نخاع العظم بالإشعاع مع تجنيب الأعضاء السليمة الأضرار الناجمة عن الإشعاع”.

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