في خدمة ضيوف الرحمن، لكل منا دور يؤديه

بالتعاون مع وزارة الصحة

“النهدي” تنظم قافلة الأمل الطبية لخدمة ضيوف بيت الله الحرام

جدة، المملكة العربية السعودية، 12أغسطس 2019: في إطار برنامجها للاستدامة المجتمعية ومبادراتها السنوية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، تنظم شركة النهدي الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة “قافلة الأمل الطبية” للسنة الرابعة على التوالي لتقديم الرعاية الصحية المجانية للحجاج في مكة المكرمة بما يعزز القيم الإسلامية تحت مظلة خادم الحرمين الشريفين.

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https://www.multivu.com/players/uk/8588051-nahdi-medical-hope- convoy

ويشارك في القافلة فريق طبي مؤهل يتكون من أكفأ صيادلة ومثقفين الصحة بالنهدي لتقديم نصائح طبية مجانية وإجراء فحوصات حيوية تشمل قياس ضغط الدم ومستويات السكر في الدم وقياس الوزن للحجاج في مختلف أماكن تواجدهم.

بالإضافة الى أكثر من 20 متطوعاً ومتطوعة من شباب وشابات الوطن.

وتعليقاُ على المبادرة قال المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي: “إنه لشرف عظيم وعهدٌ التزمنا به تجاه الرحمن وضيوفه في هذه الأيام المباركة، وما أعظمه من فضلٍ نتبع فيه وصايا رسولنا الكريم “عليه أفضل الصلاة والسلام” للقيام بدورنا في تقديم الخدمات الصحية المجانية لضيوف الرحمن بأعلى جودة والمساهمة في جهود الحكومة لرعاية الحجيج وتوفير الراحة لهم وضمان موسم حج ناجح كما في كل عام”. وأضاف: “في سياق برنامجنا للمسؤولية المجتمعية، نحرص على التواجد في كل مكان لخدمة الضيوف والمساهمة في تطوير الرعاية الصحية في المملكة. هدفنا ان نصل إلى الجميع ونكون بقرب الحجاج والحرص على صحتهم ليتمكنوا من تأدية مناسكهم وهم ينعمون بكافة الخدمات التي حرصت على تقديمها المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً. ونحن بدورنا نبني على القيم الراسخة لهذا الوطن في خدمة كل حاج وحاجة ليحملوا معهم الى بلادهم من خلال تأديتهم لهذا الركن العظيم أجمل المشاعر وتجربة لا مثيل لها على الاطلاق.

وتبرز مبادرة النهدي كذلك أهمية العمل التطوعي وتشجيع السعوديين على التطوع لخدمة بلدهم ومجتمعهم. وفي هذا السياق أكد جوهرجي على أهمية الخدمة التطوعية، معلناً أن هذه ستكون النواة الأولى لتأسيس مجتمع النهدي التطوعي من أبناء وبنات الوطن.

ويأتي التعاون بين شركة النهدي الطبية ووزارة الصحة ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أكدت عليها رؤية المملكة 2030 والتي تهدف في أحد جوانبها إلى تعزيز الوعي الصحي في المجتمع. كما يبرز هذا التعاون تضافر جهود القطاعين لإنجاح موسم الحج حيث يقوم كل قطاع بدوره في هذا المجال.

وقد أصبح للشراكات الفاعلة بين القطاع العام والخاص دور كبير في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والتعريف بأفضل الممارسات في القطاع الصحي وتقديم أحدث التقنيات والخدمات المعتمدة عالمياً؛ فضلا عن زيادة التوعية والإرشاد في المجتمع المحلي والتواصل المباشر مع مختلف الفئات والمستويات الثقافية، عبر العديد من المبادرات الهادفة والمسؤولة.

Nesreen Hijazi

Nesreen.hijazi@ogilvy.com

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